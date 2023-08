Lansarea Revistei Yeseuri la Târgu Mureș. Interviu cu Constantin Nicușan

Distribuie

Librăria Hertzog din Pasajul Mureș Mall, Piața Victoriei nr 14, Târgu-Mureș a găzduit joi, 3 august, de la ora 17.00, lansarea Revistei Yeseuri.

În cadrul evenimentului Diplome de merit au fost acordate profesorului Ioan Mărginean și elevilor Patrick Zăloagă și Aurel Anuriev de la Liceul Tehnologic Ion Vlasiu pentru contribuția la tehnoredactarea revistei Yeseuri.

” Revista Yeseuri nu s-a născut întâmplător. Ideea a venit în urma unui dialog ciudat susținut între un vânător de știri comandate din diferite interese obscure, lăudându-se că lucrează la un ziar depedent de publicitate și un pensionar, care nu are ce să le povestească nepoților, dar susținea cu argumente hilare și monosilabice credibilitatea știrilor de pe Tik Tok, un talcioc de vorbe. Încolțită, ideea revistei a fost frământată cu prietenii din lumea scrisului, care au cărți publicate la Editura Hertzog. Am fost înconjurat de poetul Vasile Stancu și Lucian Vasiliu, fostul director de la Editura Junimea Iași să formez o echipă redacțională ”, a menționat într-un editorial, în deschiderea revistei, Radu Iațcu.

Mai multe detalii despre revistă aflăm într-un scurt interviu cu prof. dr. Constantin Nicușan, redactorul șef.

Spuneți-mi, vă rog, cine a pus umărul la apariția primului număr al acestei reviste de istorie, artă și literatură Yeseuri?

Radu Iațcu este inițiatorul acestei reviste, el însuși artist și cunoscător al fenomenului caricaturii, autor și coordonator de cărți importante el genului. Este o revistă trimestrială, eu sunt redactorul-șef și am reușit să facem o echipă de redacție din profesori de la Colegiul Alexandru Papiu Ilarian, Florina Moldovan, Călin Covrig, profesor de istorie de la LPS, profesorul Ioan Mărginean, care a adus echipa de tehnoredactare formată din copii de la liceul la liceul Ion Vlasiu, clasa de tipografie. Am zis, măi, copii, facem practică aici pe o revistă! și până la urmă s-au descurcat minunat copiii și a ieșit o revistă chiar foarte bună. Avem colaboratori și din Franța, vrem să-i și includem în redacție.

Ce lucrări apar în revistă?

O primă parte conține poezie, poeți care au publicat la Editura Hertzog a domnului Radu Iațcu sau poeți care au publicat și la alte edituri. Din luna martie coordonez și un Atelier de Creație Literară, realizat cu entuziasmul profesoarei Florina Moldovan, unde au pus umărul scriitorii Mona Maria Vâlceanu, profesor din Pitești, Iulian Ionașcu, Doctorand la Universitatea Clermont-Ferrand în Franța și Andrei Breabăn, un jurist îndrăgostiti de istorie. La cenaclu pot participa atât liceeni, cât și alți iubitori de literatură și creatori, este inclus în într-un compartiment al revistei, chiar numit atelier de creație Literară.

Cenaclul este și fizic?

Da. Ne întâlnim de regulă în ultima zi de miercuri din lună, aici, în spațiul librăriei Hertzog. Eu sunt vocea critică, dau colegilor niște piste de discuție și îi invit să confirme, să infirme și să vină pe urmă cu propriile lor păreri despre creații. Am o experiență în sensul ăsta, fiindcă am condus două reviste școlare cu ISSN (International Standard Serial Number) care au luat, au luat Titlu de Laureat la nivel național, respectiv școlile Tudor Vladimirescu și Nicolae Bălcescu, și am avut revista culturală Mureșul Cultural, care am scos-o eu și cu niște colegi mă mai ajutau, câteodată, la sponsorizare.

De ce Yeseuri?

Este de fapt un yes la plural fără cratimă. Radu Iațcu spunea odată cuiva ”m-am săturat de atâtea yese-uri. ” Adică, știi? Yes-man e omul ăla care spune da, da, da la toate, indiferent că e de acord cu lucruri sau nu, omul obedient. Iar noi am luat-o, am schimbat-o. Nu dorim să ne limităm doar la nivel național, ci chiar să atragem și talentele din Diaspora.

Iulia Cârje și poezia Poate

În prima revistă Yeseuri, lansată pe 3 august, de la ora 17.00, la Librăria Hertzog, apare și o poezie scrisă de o tânără delicată. Participarea la numeroase concursuri literare atestă seriozitatea cu care Iulia Cârje arată cât de frumos se poate manifesta iubirea în toate formele ei prin Poezie.

Este elevă la Colegiul Național Unirea, în clasa XI a, la profilul de Filologie Bilingv Engleză.

Cochetează cu scrisul încă din clasa a 2-a, ori de câte ori primea câte un bilețel de la circ sau pe orice bucată de hârtie începea să scrie versuri, a participat și la multe concursuri obținând premii de la mențiune până la locul I. Până acum a avut-o ca profesoară de limba și literatura română pe prof. Boar Irina, dar din anul acesta încă nu știe cine îi va preda. Iulia este o visătoare incurabilă, care dorește să se perfecționeze în fiecare zi.

Redăm ultimele două strofe din poezia Poate apărută în Yeseuri

M-ai ținut așa, luni de zile

Dimineața, seara, noaptea.

Îmi scriai mereu că vrei să mă vezi

Aveam planurile făcute, câte și mai câte

Dar toate au picat. Am dat tot ce ai vrut și tot ai luat mai mult.

Acum văd marea și te văd pe tine,

Undeva în depărtare văd și Bucureștiul

Târziu în noapte, la etajul doisprezece.

Lumina nu mai e fericire acum și vreau să te urăsc pentru asta

Dar nu mai pot.