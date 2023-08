INTERVIU cu Alexandra Trifan, șefă de promoție la specializarea Traducere Multimodală – masterat, UMFST

Distribuie

Un vechi citat spunea „După muncă și răsplată”, iată că acest citat dă dovadă de verosimilitate și în cazul Alexandrei Trifan, masteranda ale cărei eforturi educaționale i-au fost răsplătite prin intermediul titulaturii dobândite, aceea de șefă de promoție a specializării Traducere Multimodală din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” a UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Aceste rezultate remarcabile sunt chiar motivul pentru care, în rândurile care urmează, vom afla câteva informații privind povestea din spatele succesului academic al tinerei absolvente care a încheiat parcursul educațional cu media 9,76.

Reporter: Ce te-a determinat să alegi această specializare?

Alexandra Trifan: Am ales Traducere Multimodală ca o continuare a studiilor de licență, căci am finalizat programul de studiu Limba și literatura română – Limba și literatura engleză. De asemenea, îmi place domeniul traducerilor și mi-a plăcut suita de limbi moderne care mi s-a pus la dispoziție.

Rep.: Care sunt limbile moderne pe care ți le-ai ales?

A.T.: Limba engleză și limba italiană.

Rep.: Care a fost nivelul de cunoaștere al limbii italiene la momentul începerii studiilor?

A.T.: Înțelegeam limba italiană la nivel conversațional. Învățasem puțină italiană pe cont propriu, căci plănuiam să mă înscriu la un proiect Erasmus prin intermediul căruia să plec o perioadă de timp în Italia.

Rep.: Care au fost factorii care au contribuit la reușita ta?

A.T.: În primul rând, munca și ambiția. Consider că munca este ingredientul elementar al rețetei succesului. De asemenea, mi se pare importantă capacitatea de a rămâne calm în situațiile de stres, deoarece stresul poate să scadă productivitatea. Nu în ultimul rând, nu strică să ai un strop de credință și încredere.

Rep.: Există vreo deosebire între experiența de student și cea de masterand?

A.T.: Aș spune că deosebirea propriu-zisă constă în ceea ce am studiat, căci am trecut de la limbă și literatură la traducere. În rest, experiențele privind interacțiunile cu colegii, cursurile și seminarele sunt similare. Mi-au plăcut ambele experiențe academice, însă studiile de masterat mi s-au părut mai aplicative, mai pragmatice.

Rep.: Care a fost cea mai frumoasă amintire care ți-a rămas din timpul masteratului?

A.T.: Sunt multe amintiri frumoase, căci am fost un colectiv minunat. Ne-am înțeles foarte bine și cu profesorii, atât la cursuri și seminare, cât și la activități extra-curriculare. Însă, recent am fost la un simpozion intitulat „Wise Choices in AVT” la Timișoara. Aici au participat mai multe universități din diferite țări din Europa, iar activitățile au fost foarte utile și interactive. Am realizat subtitrări pentru persoane cu deficiențe de auz, am discutat diverse provocări și am întâlnit numeroase personalități importante din domeniul traducerilor. Activitățile s-au desfășurat în grupuri, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea abilităților sociale ale participanților.

Rep.: Care sunt planurile tale de viitor?

A.T.: Îmi cam face cu ochiul doctoratul, dar și eu lui. Vreau să aplic la studiile de doctorat, însă nu de anul acesta. Deocamdată as încerca să mă orientez spre muncă în domeniu, deci traducere și poate și predare, dar nu numai. Îmi place să învăț și să încerc lucruri noi, deci mi-ar plăcea să fac câte puțin din toate.

Rep.: Care sunt oportunitățile profesionale pentru un absolvent al programului de studiu Traducere Multimodală?

A.T. : Te poți înscrie la titularizare pentru a urma o carieră de profesor de limbi moderne sau traducător. De asemenea, universitatea colaborează cu diverse firme la care masteranzii fac practică, firme care pot reprezenta variante ulterioare de locuri de muncă.

Rep.: Care sunt hobby-urile tale?

A.T.: Îmi place să călătoresc și să patinez, iar rolele sunt o opțiune valabilă pentru a înlocui patinele în sezonul cald. Îmi plac, în general, activitățile care presupun outdoors, dar nu neapărat activiăți super-sportive.

Rep.: Din perspectiva ta, cum este experiența studentului la UMFST?

A.T.: A fost o experiență top. Mi-a plăcut totul: de la profesorii care sunt foarte prietenoși și mereu îți sar în ajutor la colegi, de la disciplinele teoretice la practică și activitățile extra-curriculare cum ar fi concursurile sau simpozioanele. Deci tot! Mi-a plăcut super-tare! Aș repeta experiența.

A consemnat Mădălina ROHAN