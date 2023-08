INTERVIU cu Andrei Rohan, șef de promoție la specializarea Studii de Securitate, UMFST

Distribuie

Andrei Rohan este șeful de promoție al specializării Studii de Securitate a Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, finalizând cei trei ani de studiu cu media 9,43. Miercuri, 2 august, am discutat cu absolventul despre activitățile sale ce privesc specializarea sa, despre împărțirea propriului timp între studiu și muncă și despre planurile sale de viitor.

Reporter: De ce ai ales această specializare?

Andrei Rohan: Am ales-o fiindcă mi-a atras atenția numele, în primul rând, iar pe parcurs am aflat că se pliază foarte bine pe personalitatea mea.

Rep.: Ce amintiri au rămas din facultate?

A.R.: Au rămas foarte multe amintiri; și cu profesorii, și cu colegii, cu care am legat foarte multe prietenii. Și acum dorim să mai ieșim, să păstrăm o relație bună. Dar și ca învățături: am învățat foarte multe. Am făcut o comparație cu mine, înainte de a intra la Studii de Securitate și după ce am finalizat studiile. Am învățat foarte multe, despre multe domenii.

Rep.: Cu ce consideri că te ajută acest domeniu?

A.R.: Mă ajută să pot face o analiză mult mai bună a unor lucruri care, aparent, par bune sau rele. Eu pot să analizez dintr-un punct de vedere subiectiv sau obiectiv, dar și din surse, situația reală. Am făcut, spre exemplu, un studiu de caz pe războiul din Ucraina – l-am avut și la licență. Am observat foarte multe lucruri. Profesorii ne-au ajutat să analizăm foarte bine situația.

Rep.: Ce activități faci în timpul liber? Ce te pasionează?

A.R.: Îmi plac motocicletele. Am și permis. Îmi plac sporturile. La fel, îmi place să schiez, ca un hobby.

Rep.: În ce activități legate de facultate te-ai implicat?

A.R.: Am avut workshop-uri cu profesorii, în interiorul facultății. Multe au fost despre programul nostru de studiu, unde au fost prezenți mulți oameni sau profesori din domeniu, care ne-au explicat multe lucruri din care am învățat. Voi participa în septembrie la o școală de vară, pe două zile, la București, în care vom fi cu mai mulți colegi și profesorii noștri. Vom vizita instituții ale statului din domeniul nostru. Vom vedea foarte multe inside-uri și vom afla multe lucruri.

Rep.: Care ai zice că e secretul în a deveni șef de promoție?

A.R.: Secretul meu a fost că am învățat din plăcere. Dacă înveți ceva cu plăcere și vrei să afli cât mai multe lucruri, dacă te interesează și îți dai interesul, atunci o să ai rezultate bune totdeauna, indiferent de domeniu.

Rep.: Cine te-a susținut în acest demers?

A.R.: Părinții m-au ajutat foarte mult. Fără ei ar fi fost extraordinar de greu. M-au ajutat și susținut și cei apropiați. Și moral, bineînțeles. Aveam situații grele – și cu învățatul, și cu munca. Am și muncit în ultimul an, care a fost cel mai greu, pentru a avea un venit. Vreau să fiu independent. Asta de mult mi-am dorit – să nu depind atât de mult de cineva.

Rep.: A fost dificil acel ani de facultate, având în vedere că ai și avut un job?

A.R.: A fost puțin dificil. Stăteam treaz nopțile ca să învăț. Dar, per total, m-am dezvoltat, m-am maturizat prin lucrurile acestea și am văzut cum e să faci două lucruri total diferite, pe care să le combini – și să-ți și iasă.

Rep.: După acești trei ani, cum vezi situația tării în contextul european, în ansamblu?

A.R.: Pe plan european stăm destul de bine, dar conducerea țării lasă de dorit. Avem oameni care nu știu să-și ceară drepturile și se văd în exteriorul Uniunii Europene, deși noi facem parte încă din 2007. Noi credem că suntem la marginea ei. Da, statistic, unele lucruri ne așează pe ultimele locuri, dar, realist vorbind, dacă am ști ce vrem și am fi capabili să cerem tot ce se poate cere de la o asemenea organizație, am putea reuși foarte multe. Aș schimba conducerea, în primul rând. Dacă nu ai o conducere bună, putem avea oameni buni și capabili, dar fără putere. De aici ar trebui să înceapă schimbarea. La fel, și noi, oamenii, putem schimba lucruri, dar necesită timp. Fiecare în parte poate să-și arate nemulțumirile, să-și spună ofurile, ce nu ne place, să facem petiții, pentru ca cei de mai „sus” să realizeze că avem și noi voce.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

A.R.: Aș dori să urmez studiile de master, la Managementul Securității în societatea contemporană, în Cluj, pentru a mă specializa pe o anumită ramură. Pe urmă, vreau să-mi găsesc un job care să-mi placă.

A consemnat Alexandra BORDAȘ