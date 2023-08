FOTO: Artiștii care vor deschide ediția din acest an a Festivalului Harmonia Cordis

Distribuie

Ediția a XVIII-a a Festivalul Internaţional de Chitară Harmonia Cordis va debuta marți, 8 august, ora 19 la Sala Mare a Palatului Culturii. Primii artiști care vor urca pe scenă sunt Bogdan Mihăilescu (România), Anton Baranov (Rusia), Tudor Gliga și Orosz Dávid-Duo Celeste (România) și Susana Prieto și Alexis Muzurakis-Duo Melis(Spania/Grecia).

Bogdan Mihăilescu (România)

În vârstă de 31 de ani, Bogdan Mihăilescu a fost invitat la mai multe festivaluri din întreaga lume. A susținut concerte și cursuri de măiestrie în Elveția, Franța, România, Spania, Portugalia, Italia, Finlanda, Australia, Brazilia, Argentina și Mexic. Născut în București, România, a început să cânte la chitară la vârsta de 10 ani. La vârsta de 17 ani, a cântat cu Orchestra Națională Radio din București, interpretând Concertul în Do major de Antonio Vivaldi în sala de concerte Mihail Jora.

Bogdan Mihăilescu (România)

În 2011, după ce și-a încheiat studiile la Școala de Muzică George Enescu la clasa lui Liviu Georgescu, a obținut diploma de licență la Conservatorul Național Superior din Paris (CNSMDP) avându-i ca profesori pe Olivier Chassain și Laurent Blanquart. În același timp, a urmat cursuri particulare cu Judicael Perroy. Bogdan deține, de asemenea, un masterat în interpretare la CNSMDP și un masterat în pedagogie la Haute Ecole de Musique de Geneve. A câștigat mai multe concursuri internaționale, precum Jose Tomas din Spania, Adelaide din Australia, Enrico Mercatali din Italia, Sinaia din România, Talinn din Estonia. CD-ul său de debut intitulat Nocturne a fost lansat în cadrul Festivalului de chitară Jose Tomas în 2016. Este sponsorizat de Savarez și cântă pe o chitară Jim Redgate.

Anton Baranov (Rusia)

Anton Baranov s-a născut în anul 1984 și a început studiul chitarei la vârsta de 10 ani. Acesta și-a continuat studiile la una din cele mai importante instituții din Rusia, la Conservatorul Rimsky-Korsakov din Sankt Petersburg. Anton Baranov a câștigat premiul întâi la cel mai importat concurs de chitară din lume, Guitar Foundation of America în anul 2013, iar de numele său se leagă premii importante obținute la diverse concursuri internaționale din întreaga lume. Acesta a concertat în cele mai importante săli de concert din lume, printre ele se numără Carnegie Hall -New York, Palau de Musica – Valencia, Mariinsky Concert Hall – Sankt Petersburg, Centenario Hall – Beijing­ și multe altele.

Anton Baranov (Rusia)

Primul său CD înregistrat de către Naxos Records a fost unul din cele mai apreciate CD-uri ale acelui an, fiind recunoscut cu premiul American Reconds Guide Choise. În anul 2014 a apărut un nou CD al interpretului, intitulat Contrastes, în care acesta interpretează muzică spaniolă. Ultimul său CD apărut, intitulat White Nights Serenades a fost înregistrat tot de către Nacos Records. Anton Baranov cântă pe o chitară clasică de concert confecționată de lutierul Max Cuker și este susținut de fabrica de coarde americane D’Addario.

Duo Celeste (România)

Duo Celestea fost format în anul 2015 de către Tudor Gliga și Orosz Dávid. Ambii sunt muzicieni și profesori experimentați care au cântat împreună în deschiderea chitaristului virtuoz Al Di Meola și a lui Tommy Emmanuel. Totodată, au câștigat diverse premii în calitate de duo, printre care se enumeră: Premiul I la Festivalul Internațional de Chitară Transilvania, Concursul de Chitară Clasică „De la Baroc la Rock”, Sibiu (2016), ETDK (Conferință științifică a studenților – Transilvania), Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală „Dan Cumpăta”. Au participat activ la cursuri de măiestrie susținute de artiști și profesori de renume, cum ar fi: Costas Cotsiolis, Florian Larousse, Susana Prieto, Senio Alirio Diaz, Csáki András, Róth Ede și Pusztai Antal.

Duo Celeste (România)

Tudor Gligaa început studiul chitarei clasice la vârsta de 14 ani, cu Ovidiu Ene. Sub îndrumarea acestuia, a absolvit Liceul Vocațional de Arte din Târgu-Mureș în 2014, la secția de instrumente, chitară clasică. În această perioadă, a participat la festivaluri și competiții muzicale, câștigând diverse premii. A continuat cu studiile universitare la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca unde a obținut diploma de licență în 2018, fiind șef de promoție, sub îndrumarea domnului conf. univ. dr. Beke István Ferenc și a domnului conf. univ. dr. Constantin Andrei. Și-a finalizat apoi studiile de masterat în 2020 cu Beke István Ferenc. În prezent, Tudor este doctorand la Școala Doctorală „Sigismund Toduță” și cadru didactic asociat la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde predă chitară clasică și electrică. Alte activități ale sale includ compoziții pentru chitară, una dintre acestea obținând premiul III la prima ediție a Concursului de Compoziție Harmonia Cordis (2020), precum și transcrieri/aranjamente ale unor piese clasice și cântece de muzică ușoară. De asemenea, este vocalist și chitarist în trupa clujeană Vibes Live Band.

Orosz Dávida studiat chitara clasică la Liceul Vocațional de Arte din Târgu-Mureș cu Andrei Turcu. A participat la olimpiade de chitară ale liceelor de muzică, festivaluri naționale și concursuri internaționale de chitară, câștigând numeroase premii. Câteva dintre acestea sunt: Premiul I la Festivalul Internațional de Chitară Transilvania, Cluj-Napoca (2015) și Premiul II la Festivalul internațional al tinerilor chitariști „Eduard Pamfil”, București (2015). În perioada 2016-2017 a studiat la Academia de Muzică Franz Liszt din Budapesta cu o bursă Erasmus, sub îndrumarea domnului conf. univ. dr. Csáki András. Participă în fiecare an alături de colegul său, Tudor, la Festivalul Internațional de Chitară Clasică Harmonia Cordis (Târgu-Mureș), Festivalul Internațional de Chitară Transilvania (Cluj-Napoca) și Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio (Cluj-Napoca). A absolvit studiile de licență, tot în calitate de șef de promoție, în 2017 la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Și-a finalizat studiile de masterat cu domnul conf. univ. dr. Beke István Ferenc și domnul conf. univ. dr. Constantin Andrei. David predă în prezent chitară la Liceul Vocațional de Arte din Târgu-Mureș.

Duo Melis (Spania/Grecia)

Chitarista spaniolă Susana Prieto și chitaristul grec Alexis Muzurakis au debutat ca duo Melis în 1999 la Festivalul Internațional de Chitară din Volos (Grecia). De atunci au susţinut concerte în săli de prestigiu precum Filarmonica din Berlin, Concertgebouw din Amsterdam, sala Tchaikovsky din Moscova, Megaron din Atena și sala de Concerte Merkin din New York. Duo-ul este foarte solicitat pentru concerte și cursuri de masterat la festivalurile internaționale de chitară precum și pentru serii de concerte remarcabile din Europa și America. Au câștigat numeroase premii, atât individual cât și împreună. În 1999, în calitate de duo, au câștigat premiul I la concursul International Guitar Duo din Frechen (Germania). În anul următor au câștigat renumitul concurs Guitar Duo de la Montelimar (Franța), precum și cel de-al XXI-lea concurs internațional de chitară duo „Mauro Giuliani” (Italia).

Duo Melis (Spania/Grecia)

În 2001 au câștigat premiul Duo/Ensemble la concursul de muzică de cameră din Leipzig (Germania), iar în același an au fost câștigători la concursul internațional Guitar Duo de la Paris (Franța). În 2003 au înregistrat primul lor CD, după ce au câștigat premiul „Citta di Verona” la concursul internațional de muzică de cameră „Gaetano Zinetti” (Italia). În 2005 au concertat cu succes împreună cu Yehudi Menuhin Society Live Music Now. Duo Melis a colaborat cu Orchestra Simfonică Berliner, cu Filarmonica Neubrandenburger, cu Bayerische Kammerphilharmonie, cu Orchestra Radio din București și cu Orchestra Națională din Salonic, condusă de Leo Brouwer. Repertoriul lor vast se întinde de la muzica barocă până la muzica lui A. Piazzolla, A. Ginastera, Leo Brouwer și include, de asemenea, concerte pentru două chitare și orchestră – Rodrigo, Castelnuovo-Tedesco și Vivaldi – precum și noul concert al lui Marek Pasieczny dedicat lui Duo Melis. Recentele apariții în America de Nord include Conferința Anuală a Fundației Guitar of the Americas și recitaluri în Chicago, St. Louis, Austin, Scranton, College Station, Houston, Brownsville și Detroit. Au apărut de două ori atât în concertele OMNI din San Francisco, cât și pentru weekendul de chitară clasică Cleveland. Au fost de asemenea invitați în cadrul Festivalului de chitară din Betlehem – Pennsylvania. În Europa, au susținut recitaluri în Italia, Grecia, Germania, Polonia, Rusia, Spania, România, Olanda, Republica Cehă, Austria, Norvegia, Suedia și Franța. După concertul lor de la Convenția GFA din 2008, Mark Switzer a scris în Soundboard: „Performanța lui Duo Melis a fost una dintre favoritele mele de la conferință; interpretarea lor a fost superbă din punct de vedere tehnic, convingătoare din puncte de vedere muzical și a demonstrat crearea unui ansamblu fantastic”. Susana și Alexis au studiat în Spania respectiv în Grecia. Ei au continuat studiile postuniversitare ca duo și ca solist la Conservatorul Koninklijk din Haga (Olanda), Conservatorul „Felix Mendelssohn Bartholdy” din Leipzig (Germania) și Conservatorul „Hanns Eisler” din Berlin (Germania). Din 2006, Alexis și Susana au predat la Conservatorul Național din Strasbourg, Franța.

Alin ZAHARIE