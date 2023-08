INTERVIU. Salvamontul, prin experiența unei tinere din județul Mureș

Distribuie

Salvamont-Salvaspeo Mureș este o organizație cu personal calificat care are menirea de a ajuta oamenii accidentați sau rătăciți în munți. Fiind o muncă grea, necesită foarte mult curaj și empatie. Zinia Hărșan este una dintre membri Salvamontului și practică acum această meserie din pasiune. Cu acest prilej, ea a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi și a povestit experiența sa de pe munți.

Reporter: De cât timp lucrezi la Salvamont și cu ți-ai descoperit pasiunea aceasta?

Zinia Hărșan: Aventura mea la Salvamont a început în 2017 când am intrat în echipă ca și voluntar, neavând 18 ani, părinții mei și-au dat acordul în scris să fac treaba aceasta. După două ani de voluntariat și pregătire în cadrul serviciului am primit șansa de a face școlile naționale de vară și iarnă la Centrul Național de Formare de la Padina, din Munții Bucegi. După săptămânile intense petrecute acolo, două săptămâni vara și două iarna, am primit atestatul de salvator montan, iar angajată în cadrul serviciului sunt din luna septembrie a anului trecut. Am descoperit că vreau sa fac treaba aceasta când am început să merg la schi la Sovata și îi vedeam pe băieții de acolo în acțiune, mi se părea fascinant tot ce se întâmpla, eram foarte uimită de cum se desfășura o acțiune de salvare, iar după primele intervenții la care am luat parte când am început să fac voluntariat, am știut că asta vreau să fac, că îmi place să ajut și să fiu de folos, îmi aduce o satisfacție imensă.

Rep.: Este principalul domeniu de interes pentru tine?

Z.H.: Din păcate, rolul meu de angajată în cadrul Salvamont se va termina în această toamnă, deoarece terminând o facultate într-un alt domeniu și anume Pedagogie, mă atrage foarte tare să lucrez cu copiii și vreau să încerc și asta, dar voi continua să rămân voluntară și o să încerc cât de mult pot să ajut și să fiu de folos echipei. Referitor la pasiune, cea mai mare pasiune este schiatul, este ceea ce iubesc să fac cel mai tare, pasiune ce se îmbină foarte bine cu salvamontul, îmi place sa merg în drumeții ceea ce din nou se îmbină cu salvamontul, deci da, cam tot ce îmi place are legătură cu salvamontul.

Rep.: Care este visul tău cel mai mare de viitor referitor la acest domeniu?

Z.H.: Nu cred că m-am gândit deocamdată la un vis măreț ce l-aș putea avea cu privire la acest domeniu, visez doar să fac treaba asta mulți ani de acum încolo, să învăț cât mai multe, să cunosc oameni noi și să descopăr locuri noi, visez să salvez cât mai multe persoane și să-i învăț și eu la rândul meu pe alții tot ceea ce am fost eu învățată de către colegii mei.

Rep.: Povestește-mi o experiență de-a ta din cadrul Salvamont.

Z.H.: Cred că experiența care mi-a rămas întipărită în minte este prima intervenție la care am participat. Țin minte și acum prima zi de voluntariat pe care am avut-o. A fost pe pârtia de la Sovata unde am avut trei intervenții într-o zi, intervenții solicitante mai ales pentru mine care eram pentru prima dată într-o acțiune de salvare, dar satisfacția pe care am avut-o la finalul zilei este de nedescris. Mă simțeam atât de bine știind că am putut să ajut atâtea persoane și că am fost de folos echipei. Cred că satisfacția pe care o simt de fiecare dată mă face să pot să fac treaba asta cu așa mare plăcere și devotament. Am avut în schimb și experiențe neplăcute cu persoane decedate, situații ce sunt inevitabile în această meserie, dar cu ajutorul colegilor mai experimentați, treci peste imaginile și momentele de acest gen. Odată cu experiența conștientizezi că ai făcut tot ce ai putut și că în unele momente nu mai ține de tine și de competențele tale.

Rep.: Care este cea mai importantă calitate pe care trebuie să o aibă un om în acest domeniu?

Z.H.: Devotamentul. Clar această calitate este esențială când vine vorba de Salvamont, când alegi să faci treaba asta trebuie să fii devotat 100%, să ajuți în orice împrejurare. Trebuie să fii implicat și dedicat scopului pentru care ai ales să faci treaba asta. Dar pe lângă devotament e nevoie de empatie, seriozitate, curaj. Abilitatea de a lucra în echipă este încă o calitate foarte importantă pentru că în intervenții nu mergi singur și trebuie să știi să lucrezi cu colegii din echipă. Nu există individualism, salvamontul este o echipă, deci munca se face în echipă.

Rep.: Care este cel mai greu lucru și cel mai mare pericol în această meserie?

Z.H.: Din punctul meu de vedere, cel mai greu lucru în această meserie este să vezi că pentru unele persoane nu mai poți face nimic pentru a le salva, dar ești conștient că ai făcut tot ce ține de tine pentru a ajuta și asta nu se poate schimba. Când vine vorba de pericole, acestea sunt prezente, începând cu animalele sălbatice pe care le putem întâlni în timpul intervențiilor din pădure, la accidentări în zonele abrupte. De aceea înainte de a începe intervenția, evaluăm bine zona pentru a ști la ce ne expunem.

A consemnat Diana CĂRBUREAN