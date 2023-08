INTERVIU cu Marcel Chiorean, mureșeanul selecționat la trei naționale de juniori ale României

Distribuie

Munca și perseverența sunt cele care ridică un sportiv la un nivel avansat. Vara aceasta, Marcel Chiorean a semnat un contract cu echipa de fotbal FC ASA Târgu Mureș și a fost selecționat la naționalele de juniori ale României, U16, U17 și U18. Cu prilejul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, acesta ne-a răspuns la mai multe întrebări cu privire la sportul pe care îl practică.

Reporter: De cât timp practici acest sport și cum ți-ai descoperit pasiunea pentru fotbal?

Marcel Chiorean: De 14 ani practic fotbalul într-un cadru organizat să spun așa. Cât despre pasiune, de mic îmi plăcea să mă joc cu mingea oriunde eram.

Rep.: La ce echipe ai mai jucat în trecut și în ce fel crezi că te-au dezvoltat în cariera ta de sportiv?

M.C.: Fotbalul l-am început la ACS Kinder, apoi la 11 ani am plecat la Vaslui până sezonul trecut când am plecat la Ungheni. Consider că de la fiecare echipă la care am fost și de la fiecare antrenor alături de care am lucrat, am avut câte ceva de învățat.

Rep.: Care este cea mai importantă realizare a ta pe plan sportiv de până acum?

M.C.: Până acum am cele două titluri de campion național la juniori de când jucam la Vaslui ca și premii importante, dar sper să mai urmeze și altele cât de curând.

Rep.: Care este cel mai mare vis al tău pe plan sportiv?

M.C.: Nu pot spune neapărat că am un vis pe plan sportiv. Vreau să ajut echipa la care sunt să aibă rezultate. Joc, îmi fac treaba, dar dacă e să răspund concret la întrebare, când eram mic mereu voiam să ajung la Chelsea.

Rep.: Ce înseamnă fotbalul pentru tine?

M.C.: Un stil de viață pot spune.

Rep.: Ai avut vreo accidentare gravă în tot acest timp?

M.C.: Din păcate am avut o accidentare la genunchi care m-a ținut departe de teren opt luni, dar am trecut cu binde peste și mă bucur că e totul bine acum.

Rep.: Care este cea mai importantă calitate pe care trebuie să o aibă un jucător pentru a face performanță?

M.C.: Din punctul meu de vedere, pentru a face performanță trebuie să fii muncitor și perseverent.

Rep.: Care a fost idolul tău dintotdeauna?

M.C.: Am doi jucători de care mi-a plăcut mereu și mă uitam la ei să înțeleg ce fac pentru a juca așa bine. Este vorba de David Luiz și Nathan Ake.

A consemnat Diana CĂRBUREAN