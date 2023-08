UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, aderare la Cluj IT Cluster

Distribuie

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș se alătură Asociației Cluj IT Cluster, a anunțat luni, 7 august, rectorul principalei universități din județul Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei (foto).

”Viitor mai conectat prin tehnologie și colaborare”

Potrivit unui comunicat de presă, Cluj IT Cluster, cea mai mare și reprezentativă asociație de profil din România, continuă să își consolideze prezența geografică la nivel național, prin includerea de noi membri și extinderea lanțului de valoare cu actori care pot aduce un plus de valoare și know-how pe zona de inovație.

“Aderarea acestei prestigioase instituții academice consolidează poziția noastră ca cea mai mare și reprezentativă asociație de profil din România. Suntem mândri să primim în rândurile noastre o universitate cu un statut multicultural și multilingvistic, care aduce cu sine un bogat patrimoniu de cercetare și expertiză academică. Prin acest parteneriat, dorim să continuăm să stimulăm inovația și să dezvoltăm proiecte majore care să răspundă nevoilor reale ale societății românești și să contribuie la progresul țării noastre. Împreună, vom construi un viitor mai conectat prin tehnologie și colaborare, servind drept catalizator pentru dezvoltarea economică și socială a întregii țări. Prin spiritul nostru de echipă și angajamentul pentru excelență, suntem hotărâți să transformăm România într-un centru al inovației, atractiv pentru întreaga Europă. Le urăm colegilor din Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș un bun venit în comunitatea noastră inovatoare. Împreună vom face diferența și vom deschide noi orizonturi pentru viitorul nostru comun”, a afirmat Stelian Brad, președintele Cluj IT Cluster.

Medicina, tot mai apropiată de tehnologie

Potrivit sursei citate, încă de la primele discuții referitoare la aderarea la Cluj IT, reprezentanții UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș au arătat ”că își doresc un rol activ”, urmând a valoriza în acest parteneriat „experiența în cercetare, dar și corpul profesoral de elită.”

“Aderarea Universității la Cluj IT Cluster este un demers natural, care vine ca o consecință a strategiei de dezvoltare a UMFST într-un domeniu de viitor, în care medicina se întâlnește cu tehnologia și IT-ul. Domeniile inovative pe care le-am abordat în ultima vreme în învățământul medical, promovarea interdisciplinarității și orientarea spre noile tehnologii ne fac să credem că acest parteneriat va fi benefic pentru universitate, pentru întreaga regiune, dar și că putem veni cu un element de plusvaloare important în activitatea Clusterului“, a subliniat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Viziune înspre inovare și performanță

În același comunicat se mai menționează că prin astfel de parteneriate ”se impune tot mai clar un proiect de țară care centrează națiunea în jurul inovării și a performanței.”

”De altfel, viziunea Asociației noastre este despre o țară în care lucrurile nu se mai petrec la întâmplare, în care dezvoltarea pe principii sustenabile este susținută prin colaborare și proiecte majore ce adresează nevoile reale ale societății românești, în aliniere cu direcțiile actuale și viitoare europene. Conceptul unei națiuni care construiește un viitor optimist, prin tehnologie, poate fi pus în practică tocmai prin parteneriate precum cel cu UMFST Târgu Mureș, iar Cluj IT are deja o serie de soluții concrete pe care sunt invitate să le descopere și alte instituții reprezentative din România. CLUJ IT este cel mai reprezentativ cluster de profil din România. Având membri din rândul companiilor, universităților și centrelor de cercetare, CLUJ IT Cluster susține procesele de transformare digitală a țării încă din anul 2012”, au informat reprezentanții Asociației Cluj IT Cluster.

