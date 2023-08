FOTO: Cultură de Stradă și în Târgu Mureș

Distribuie

Săptămâna trecută eram prin Piața Teatrului, îmi așteptam prietenii, care ca de fiecare dată întârziau și am văzut că se adună multă lume. Iar din cauza plictiselii și a lipsei de ocupație am fost curios ce se întâmplă acolo, de ce se adună lumea. În primă fază eram parcă picat de pe altă planetă, a început un spectacol de percuție, oameni au cântat, un domn mergea pe o bicicletă care nu îi ajungea nici măcar până la genunchi și pentru că stăteam ca pe ace pentru că nu știam nimic a trebuit să întreb pe cineva, ce se întâmplă aici. Cea mai mare parte erau ca mine, dar până la urmă cineva mi-a răspuns la întrebare, acolo era una dintre locațiile Street Music Festival. Așa că dintr-o curiozitate de a afla mai mult despre acest proiect am vorbit cu Zsolt Ianosi, organizatorul acestui eveniment.

Reporter: Ce este Street Music Festival?

Zsolt Ianosi: Street Music Festival este un festival unde ne dorim să promovăm cultura street, cultura de stradă, unde oricine, oricând poate să facă artă și să bucure ochii privitorilor cu ceea ce fac ei. Vrem să recolorăm orașul cu artă, muzică și zâmbete.

Rep.: De unde a pornit?

Z.I.: Acum câțiva ani am fost în partea de vest a Europei și acolo la orice colț de stradă găsești câte un artist stradal. Oriunde vezi câte un om care jonglează, care cântă, fie la un instrument, fie cu vocea, care pictează și în partea aceea de Europa genul acesta de artiști sunt foarte apreciați, și există foarte multe festivaluri de genul și ne-am dorit să introducem acest concept și pe străzile din orașul nostru, așa că acum trei ani a fost prima ediție a festivalului.

Rep.: Cărui fel de public vă adresați?

Z.I.: Nu avem un public prestabilit, vrem să ne adresăm oricărui om, simpli trecători care poate nu au timp să meargă la un spectacol de teatru, la un concert și atunci când văd pe stradă un moment artistic își fură 10-15 minute din timp pentru a se bucura de munca acelui artist din stradă.

Rep.: Promovați mai mult artiștii locali?

Z.I.: Ne place să promovăm artiștii locali, în special cei mici care nu sunt atât de cunoscuți dar în această ediție pe lângă artiștii locali avem doi artiști internaționali și ne dorim ca la următoarele ediții să avem chiar jumătate din artiști din străinătate.

Rep.: De ce vreți să aduceți mai mulți artiști internaționali?

Z.I.: Pentru că ei pot da un exemplu, cum este muzica stradală, cum este arta stradală în alte locuri. Pe scurt să arate cu ce se mănâncă această zonă în diferite locuri alea lumii.

Rep.: Pe lângă acest festival mai aveți alte proiecte pe parcursul anului?

Z.I.: Până acum ne-am rezumat doar la acest festival dar pe viitor ne dorim să ne întindem pe tot parcursul anului. Avem un plan în viitorul apropiat și sperăm să îl punem în practică, există o scenă în zona Belvedere din oraș care nu a mai fost folosită de ceva vreme și am dorit să începem să începem să facem evenimente acolo dar momentan nu este nimic bătut în cuie.

A consemnat Adrian MURARIU