Proiect de cercetare coordonat de dr. Benedek Theodora finanțat cu 10 milioane de euro

Comisia Europeană a anunțat recent, în data de 4 august, că proiectul “Health virtual twins for the personalised management of stroke related to atrial fibrillation”, depus în luna martie a acestui an de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, a fost selectat pentru finanțare prin Programul ”Horizon Europe” al Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor furnizate de către coordonatoarea proiectului, prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în consorțiul proiectului UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș este partener ”cu 19 centre de excelență, universități și companii de cercetare”, din nouă țări europene.

”Proiectul, în valoare de 10 milioane de euro, își propune să identifice metode personalizate de prevenție și tratament al stroke-ului la pacienții cu fibrilație atrială, pornind de la crearea unui “geamăn digital virtual” al pacientului. După proiectul Discharge, acesta este al doilea proiect de cercetare de mare anvergură, finanțat de Comisia Europeană, pe care echipa coordonată de mine îl câștigă și îl derulează prin UMFST. Le doresc tuturor celor din echipa de proiect… să aibă putere de lucru”, a precizat prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek.

Alex TOTH