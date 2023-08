Prima zi de ”Harmonia Cordis”, spectacolul care apropie naționalitățile

Distribuie

Cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Chitară „Harmonia Cordis”, înființat în anul 2007 de către Beke István Ferenc, un renumit chitarist și profesor de muzică de cameră, care profesează la institutul „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, a început marți, 8 august, la Târgu Mureș. În cadrul concursului, se organizează o suită de conferințe care tratează subiecte din domeniul muzicii, unul dintre acestea fiind prezentarea istoriei confecționării coardelor de vioară.

Inspirația pentru materializarea acestui concurs a survenit ca o urmare a dorinței de promovare a evenimentelor culturale din domeniul muzical. Evenimentul de anvergură culturală a fost susținut în Sala Mare a Palatului Culturii din centrul municipiului Târgu Mureș. Repertoriul artiștilor care au evoluat pe scenă se înscrie în zona muzicii clasice, iar melodiile au fost preluate din operele unor mari compozitori europeni, cum sunt: Marin Marais, Luigi Legnani, Piotr Ilici Tchaikovsky, Fédéric Chopin, Johann Kaspar Mertz, Anatoly Lyadov, Joseph-Nicolas-Pancrace Royer, Antoine de Lhoyer și alții…

Amestecul tematicilor muzicale se îmbină armonios cu amestecul etnic, căci concurenții care au performat marți seară pe scena din cadrul instituției culturale sunt de diferite naționalități. În cadrul concursului s-au afirmat atât artiști individuali, anume Bogdan Mihăilescu (român) și Anton Baranov (rus), cât și grupuri: Duo Celeste, format din cântăreții români Tudor Gliga și Orosz Dávid, respectiv Duo Melis, compus din doi artiști aparținând tot atâtor naționalități – Susana Prieto și Alexis Muzurakis (Spania/Grecia).

“Vom avea ocazia de a asculta concerte nu doar cu caracter de divertisment, ci și cu un strop de educație muzicală”, a fost premisa enunțată de către moderatoarea concursului, ceea ce s-a și întâmplat. Piesele care au fost interpretate de către concurenți, sunt următoarele: „Les voix humaines” (Marin Marais) și „Due Canzoni Lidie” (Nuccio D’Angelo) – Bogdan Mihăilescu; „An Malvina, Tarantella” (Johann Kaspar), „Posthumous Nocturno” (Frédéric Chopin), „Selected Caprices” (Luigi Legnani), „Valse sentimentale” (Piotr Ilici Tchaikovsky), „Musical snuff-box” (Anatoly Lyadov) și „The flight of the BumbleBee” ( Nikolai Rimsky- Korsakov) – Anton Baranov; „Bare Steps” (Barre Etude), „Seasons Meditation” (Tremolo Etude), „Constellations” (Flageolet & Legato Etude), „Fuego Místico” (Percussion & Velocity Etude), „Popcorn FugueZ” (Dávid Pavlovits) – Duo Celeste; Tonadilla: I. „Allegretto ma non troppo”, II. „Minueto pomposo”, III. „Allegro vivace” (Joaquín Rodrigo), „L’Aimable”, „Le Vertigo” (Joseph-Nicolas-Pancrace Royer), Duo Concertant Op. 31 Nr. 2: I. „Allegro moderato”, II. „Menuetto”. „Trio”, III. „Adagio cantabile”, IV. „Rondo” (Antoine de Lhoyer), Danzas Argentinas: „Danza del viejo boyero”, „Danza de la moza donosa”, „Danza del gaucho matrero” (Alberto Ginastera).

Mădălina ROHAN