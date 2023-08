REPORTAJ. Grădina Zoologică Târgu Mureș, cămin pentru 800 de locatari

Distribuie

Situată pe Platoul Cornești, la 200 de metri deasupra orașului, în pădurea de stejar și carpen numită “Pădurea Mare”, Grădina Zoologică din Târgu Mureș reprezintă un cămin excelent pentru toate speciile pe care le adăpostește, dar și un obiectiv turistic important. Grădina Zoologică și-a deschis porțile în anii 60, cu 10 animale și 500 de metri pătrați ajungând ca în prezent să aibă în jur de 800 de animale și 42 de hectare.

Miercuri, 9 august, cu ocazia Zilei Internaționale a Grădinilor Zoologice, am vrut să aflu mai mult despre misiunea unei grădini zoologice.

“În ziua de azi misiunea unei grădini zoo pe lângă prezentarea animalelor pe care nu le vezi în fiecare zi mai are misiunea de a proteja animalele, în special cele periclitate. Noi încercăm să simulăm pe cât mai mult posibil un habitat asemănător cu cel natural pe care îl au animalele, în grădina noastră care are 42 de hectare fiecare animal are spații foarte largi comparativ cu alte grădini zoologice din Europa. Cumva o grădină zoologică are și rolul de a aduce omul mai aproape de natură și de animale, mai ales de când am deschis accesul publicului în câteva țarcuri cum ar fi “Poiana Lemurilor”, lumea începe să fie mai educată cu animalele, le respecta mai mult. Până acum era acea barieră între om și animal dar acum de când lumea poate fi în același loc cu un lemur, spre exemplu încep să înțeleagă că animalele merită mai mult respect”, a declarat directorul Grădinii Zoologice și al Platoului Cornești, Szantho Janos.

În ulmii 60 de ani Grădina Zoologică Târgu Mureș s-a dezvoltat tot mai mult de la an la an, iar anul acesta și-a mărit familia cu câteva suflete.

“Atunci când noi avem animale în plus le dăm altor grădini zoologice, când nu avem noi ne dau ele, în general se practica acest “troc” între grădini pentru a crea o diversitate cât mai largă în cât mai multe locuri. Anul acesta în familia noastră au venit șase papagali ara cu piept roșu, câteva capybare, o buhă mare și starul actual al grădinii zoologice, puiul de tigru bengalez Sasha”, a afirmat responsabila de comunicare a Grădinii Zoologice Târgu Mureș, Korondi Kinga.

Pe lângă proiectele legate strict de animale, responsabilii cu bunul mers al Grădinii Zoologice Târgu Mureș își doresc să facă din acest obiectiv și un spațiu cultural.

“Noi ne dorim ca acest loc să crească, să diversificăm programul, ca un om care intră dimineața aici să iasă seara. Am început demersurile pentru a face din Grădina Zoo o atracție mult mai deosebită, nu avem spații specializate pentru așa ceva, dar încercăm să ne mărim orizonturile. Am dori să facem mai multe tabere pentru copii, cursuri de zoologie, concerte, spectacole de teatru, lucruri interactive pentru toată lumea. Ultima noastră colaborare în această zonă a fost cu cei de la Street Music Festival care au organizat un concert în incinta noastră și au adus o pată de culoare pe casa elefanților”, a menționat Korondi Kinga.

Adrian MURARIU