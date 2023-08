Interviu cu Ramona Dună, șefă de promoție la Nutriție și dietetică

Distribuie

Vizita la un nutriționist-dietetician te poate ajuta să ai o dietă echilibrată, cheia succesului atunci când vine vorba de starea de sănătate. În plus, de la el poți afla informații prețioase despre siguranța, igiena și tehnologia alimentară, despre cum să citim eticheta și ce tipuri de alimente sunt mai sigure din punct de vedere alimentare și elabora planuri de alimentație (orală, parenterală, enterală) pentru toate bolile dar și pentru persoanele sănătoase. Ramona Nicoleta Dună a absolvit Facultatea de Nutriție și dietetică din cadrul UMFST Târgu Mureș ca șefă de promoție cu media 9,33, încununarea muncii depuse în perioada anilor de studiu. Mai multe detalii aflăm într-un scurt interviu.

Pentru început, să ne spuneți câteva detalii despre dvs și dacă aveți și alte pasiuni.

Numele meu este Ramona Dună, sunt din Brașov, am 38 de ani, sunt mama unei fetițe de 13 de ani. Pasiunile care m-au adus aici nu le-am avut dintotdeauna, ci le-am descoperit după vârsta de 20 de ani, când mi-am dat seama că o farfurie reușită are nevoie de mult mai multe elemente: cunoștințe de nutriție, ingrediente de calitate și dragoste. Pe lângă gătit, iubesc mișcarea, plimbările montane și cititul.

Când ați știut că vreți să deveniți nutriționist-dietetician? Ce anume v-a motivat decizia?

În anul 2018 eram o persoană extrem de sigură pe ceea ce făceam pentru sănătate, respectiv mișcare, alimentație corectă, odihnă. Urmasem un curs de nutriție și începusem să împărtășesc pasiunea mea oamenilor din companii, elevilor în școli, până într-o zi când sesizăm că aveam o problema în a termină frazele, în a-mi găși cuvintele, uităm lucruri esențiale, îmi era teamă că nu voi mai putea susține aceste prezentări în față oamenilor. Pe lângă această problema, mă confruntăm de ani de zile cu dureri de cap teribile, zilnice.

La recomandarea medicului am făcut mai multe investigații printre care și un RMN fără substanța de contrast care a indicat prezența unor leziuni demielinizante. Mi s-a recomandat efectuarea unui alt RMN, de dată această cu substanță de contrast, însă fiind sărbătorile pascale, am fost nevoită că preț de 2 săptămâni să trăiesc cu incertitudinea prezenței unei boli care mi-ar fi furat totul: pasiunea de a învață, de a împărtăși cunoștințele mele, libertatea de mișcare. Diagnosticul de scleroză multiplă a fost exclus în acel moment, însă perioada aceea mi-a schimbat total viață. Căutând disperată soluții, medici, tratamente am aflat despre situația pacienților cu scleroză multiplă din România și în acel moment am simțit pur și simplu că vreau să ajut, atunci am luat decizia să vin la această facultate și să învăț mai mult că niciodată.

După multe eșecuri profesionale, uși închise, din acel moment lucrurile s-au așezat pur și simplu. Nu cred că a fost sesiune sau perioada extrem de stresantă trecută cu brio datorită acestei dorințe care a existat mereu acolo.

Cum vă simțiți că șefă de promoție cu media 9,33?

Pe parcursul anilor de studiu am fost foarte focusată să învăț cât se poate de mult, să iau de la fiecare profesor tot ce consider că îmi va fi de folos, recunosc că îmi dădeam toată silința. Nu a fost ușor mai ales că eram nevoită să lucrez și mai presus de orice să mă ocup de familia mea care a acceptat „nebunia” de a ne mută în alt oraș. În momentul în care mă îndreptăm spre scenă pentru a primi acest titlu recunosc că am fost extrem de copleșită de emoții și știam că împreună cu mine simțeau același lucru toți cei care au fost alături de mine de la început, atât membrii familiei, cât și prietenii.

Ce profesori v-au intrat în suflet și doriți să le mulțumiți?

Dnei profesor dr. Florina Ruța care mi-a fost și îndrumătorul lucrării de licență , profesor dr. Adrian Alecu pentru modul ingenios de a ne împărtăși cunoștințele despre intolerante și alergii alimentare, profesor dr. Simona Bățagă care ne-a dat ocazia să simțim ce înseamnă să faci parte din echipa multidisciplinară în secția de gastroenterologie, profesor dr. Martin-Hadmaș Roxana care a avut mereu grijă să nu rămânem cu semne de întrebare și, nu în ultimul rând, profesor dr. Monica Tarcea pentru tăria cu care susține această profesie și pe noi cei care am pornit pe acest drum. Vă mulțumesc!

Aveți o pagină Farfuria Sănătoasă – Nutriționist Ramona Dună unde v-am văzut câteva postări cu apariții la posturile de televiziune naționale . Povestiți-mi despre asta.

Pe parcursul acestor ani am fost invitată atât în cadrul buletinelor de știri, experimente sociale (Carrefour), cât și la emisiuni (Neața cu Răzvan și Dani, Tinerețe fără Bătrânețe). Invitațiile au venit în urmă abordării mele puțîn diferite în ceea ce privește nutriția pe paginile de socializare. Au fost experiențe extrem de plăcute care mi-au întărit credință că profesia de nutriționist dietetician nu se limitează la a te închide într-un cabinet doar cu cunoștințele dobândite pe parcursul facultății, ci la a învață în permanență și de a contribui la educarea populației în acest sens.

Multe din postările dvs sunt legate de probleme ale tiroidei. Cum de vă îndreptați tocmai spre astfel de cazuri, tot mai des întâlnite, din păcate?!

Pornind de la problema personală cu acea suspiciune de scleroză multiplă, am început să aprofundez mai multe afecțiuni din spectrul autoimun. Tiroidita Hashimoto mi-a atras atenția în momentul în care am realizat că majoritatea femeilor din jurul meu aveau acest diagnostic. Deși se cunoaște faptul că această boală autoimună este una dintre cauzele primare ale hipotiroidismului, se vorbește și se face prea puțin la nivel mondial, nu doar în România, pentru a preveni sau cel puțin pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților cu tiroidita Hashimoto prin corectarea deficiențelor sau exceselor nutriționale, identificarea declanșatorilor alimentari și gestionarea problemelor digestive printr-o intervenție dietetică potrivită.

Care este viziunea dvs asupra unui stil de viață sănătos? Care sunt cele mai frecvente recomandări pe care le faceți în acest sens?

Recomand cu tărie că este mult mai benefic și mai simplu să se opteze pentru o dietă cât mai diversificată bazată pe alimente integrale, minim procesate (idealul de atins ar fi de 35-40 de alimente/ săptămâna), să se țină cont de sezonalitate, avem fructe și legume pe alese și cu puțin efort găsim și surse bune, decât să se numere caloriile. Binențeles că acest lucru se practică și este util, dar asta ar trebui să fie grijă specialistului dacă ai ajuns să lucrezi cu unul.

Un alt aspect destul de neglijat și ocolit din păcate de specialiști este tranzitul intestinal. Este esențial să ne asigurăm că scaunul este unul normal, fără efort, ideal zilnic. Întotdeauna abordez acest subiect, cer detalii suplimentare și insist pe importantă acestuia. Uneori este suficient să se crească aportul de lichide și de fibre, alteori problema necesită a fi gestionată cu ajutorul unei echipe multidisciplinar, endocrinolog, ginecolog, gastroenterolog, dietetician.

Când vine vorba de controlul greutăţii, contează mai mult numărul de calorii sau sursa acestora?

Cu certitudine ambele. Nu este suficient să ții cont doar de numărul caloriilor și mă bucur că în ultimul timp se accentuează importantă sursei acestora. Dacă tot ne place matematică cred că mai util ar fi să „numărăm” micronutrientii, tocmai pentru că excesul ponderal este rezultatul mai multor dezechilibre care necesită a fi corectate. Fără acest pas, rezultatul nu va fi unul sustenabil.

Ce proiecte de viitor aveți?

Îmi voi continuă studiile tot în cadrul UMFST G.E Palade Tg. Mureș, m-am înscris la masterul de „Nutriție clinică și comunitară” și cu ajutorul lui Dumnezeu poate și un doctorat. În același timp voi lansa diverse programe de educație nutriționala pentru pacienții cu afecțiuni autoimune, în mod special pentru cei cu tiroidita Hashimoto.

Unde vă pot găsi cititorii noștri?

Pe pagină de instagram: Nutriționist-Dietetician Ramona Dună și pe pagină de Facebook- Farfuria Sănătoasă-Nutriționist Ramona Dună.