INTERVIU. Nicu Mihoc, rol important în serialul ”Groapa” – ”Nașul” în variantă românească

Îndrăgitul și apreciatul actor mureșean Nicu Mihoc va apărea în noul serial de televiziune ”Groapa”, care va putea fi urmărit, începând din luna septembrie a acestui an, pe postul de televiziune Pro TV și pe platforma Voyo. Acțiunea filmului se desfășoară în portul Giurgiu, iar artistul mureșean interpretează un rol important, Sandu Vlahu, capul unei familii mafiote. Detalii despre acest proiect cinematografic incitant am aflat chiar de la Nicu Mihoc, care ne-a răspuns amabil la întrebări în timp ce savura o cafea…

Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră proiectul ”Groapa”?

Nicu Mihoc: Grea întrebare. Mi-am dorit foarte mult, cel puțin în ultima perioadă, să fac film. Nu chiar serial, așa s-a nimerit acum, să fac film, și am avut bucuria de a intra în acest proiect care sper să fie de foarte lungă durată, și între timp mai fac două lung metraje, la Andreea Borțun și Sarra Tsorakidis, ceea ce mă bucură pentru că am în minte cuvintele cuiva care îmi spunea cu ani în urmă că dacă rămâi în provincie o să faci film după 50 de ani. Și se adeverește. E o bucurie, pentru că lucrez alături de o echipă foarte bună, cu oameni minunați, de la Emilian Oprea care e un actor absolut drag sufletului meu, la Maria Buză cu care lucrez minunat, am lucrat cu Iulian Postelnicu câteva secvențe absolut minunate, și cu toți ceilalți. Teona Stavarachi e o tânără actriță minunată, la fel Daniel Nuță. Ne-am împrietenit cu toții, suntem o echipă care trage în același sens, suntem atenți și noi la detalii. Noi cu noi, între noi. Ne sprijinim.

Rep.: Spuneți-mi, vă rog, câteva idei despre film.

N.M.: Urmărește viața unei familii, Vlahu, care trăiește în Giurgiu. Toată acțiunea se petrece în Giurgiu. E un fel de ”Nașul”, seamănă cu povestea din ”Nașul”, e despre problemele acestei familii care a dezvoltat în Giurgiu o întreagă rețea, e vorba despre firme și despre putere, familia Vlahu are o putere foarte mare acolo și luptă cu cineva care vine să se stabilească în Giurgiu și să îi taie din afaceri.

Rep.: Povestiți-ne și despre rolul pe care îl interpretați…

N.M.: Sandu Vlahu e un tip… trebuie să îl apăr, pentru că e personajul meu. Am fost întrebat dacă e un personaj negativ și am zis că habar n-am dacă e negativ, pentru că eu îl descopăr în fiecare episod, în fiecare secvență. E un tip foarte puternic, care a pornit de foarte jos și care vinde în piață. Deși e multimilionar, el are taraba lui în piață, e legat cumva de oameni, fără să facă un caz din asta. E un personaj destul de complex pentru că și relațiile cu copii lui sunt foarte greu de dus pentru un părinte ca el, nu sunt relații simple. Are patru băieți, descoperim mai încolo că mai are copii, că omul e foarte productiv. E un tip puternic, care trece prin situații destul de grele, și cu familia, și personale. E un personaj foarte complex și mă bucur că îl joc pe Sandu Vlahu.

Rep.: Am văzut trailerul și este foarte spectaculos. Când va fi difuzat primul episod?

N.M.: În septembrie va fi difuzat primul episod care va fi un fel de lung metraj, durează cât un lung metraj, în care descoperim familia Vlahu și descoperim Giurgiu, ca oraș, vama… Mai avem de lucrat la primul sezon până prin 15-20 octombrie. După care începem sezonul doi.

Rep.: Câte episoade va avea filmul?

N.M.: Sunt 13 episoade per sezon, noi avem acum episodul 7-8. Personajele se descoperă încet, nu știi ce se întâmplă în episodul 9, 10, 11, 12, 13, habar n-avem.

Rep.: Sperăm că Sandu Vlahu va supraviețui tuturor sezoanelor…

N.M.: Și eu sper. Am semnat pe trei sezoane, ei vor să facă șase, cel puțin. Și eu sper, pentru că îmi place foarte mult atmosfera de echipă, lucrăm cu trei regizori, cu Millo Simulov, Radu Bărbulescu, Nae Tănase, și de la fiecare învăț câte ceva. E o echipă foarte, foarte bună. Mi-e foarte greu să vorbesc în câteva cuvinte despre personaj, pentru că sunt foarte multe povești, foarte multe situații…

Rep.: Cred că cel mai potrivit e ca personajul și personajele să fie descoperite de către telespectatori, în timp…

N.M.: Așa este, cum joc rolul acesta l-am descoperit și eu ca și cum aș fi un spectator. Ia să văd ce se întâmplă în episodul 2, în episodul 3… Mai ales că el are un accident și ai impresia că se duce, dar nu se duce… E foarte spectaculos pentru mine. Încerc să joc acest rol astfel încât să fie cât mai veridic.

Rep.: Mă bucur și cred că și mureșenii se bucură pentru dumneavoastră, pentru că faceți parte dintr-un asemenea proiect cinematografic de anvergură.

N.M.: Sărut mâna. A început să îmi placă foarte mult filmul. Foarte mult. Sigur, am avut întâlnire cu Nae Caranfil, am avut bucuria să lucrez și cu Tudor Giurgiu, vom avea premiera filmului ”Libertate” la Târgu Mureș în data de 27 septembrie. E altceva decât teatrul. Puțin altceva, dar e o muncă fascinantă. Mi-aș dori din suflet să prindă, telespectatorul cred că se prinde în două-trei episoade de toată povestea.

Rep.: Sunt toate premisele să prindă…

N.M.: Și eu cred că sunt pentru că cei trei regizori știu să lucreze și suntem o echipă adevărată.

Rep.: Pe lângă acest aspect, mai este un detaliu, postul de televiziune care va difuza filmul, nu e oarecare.

N.M.: Așa e, filmul va fi difuzat pe Voyo și pe Pro TV.

