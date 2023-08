INTERVIU cu Anca Rusu, șefă de promoție a programului de masterat ”Scriere creatoare și compoziție digitală”, UMFST

Distribuie

Povestea din spatele succeselor Ancăi Rusu poate fi comprimată într-o pildă despre cum reușita se atinge atunci când devotamentul se îmbină cu munca, cu perseverența și cu dorința de a performa. Reușita aparține celui care alege să urce scările, în detrimentul liftului. Anca, ajunsă acum pe treapta superioară, este gata să-și împărtășească experiențele privind drumul pe care l-a parcurs înainte să devină șefă de promoție a programului de masterat ”Scriere creatoare și compoziție digitală ”din cadrul Facultății de Științe și Litere a UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Haideți să aflăm împreună cât de epuizant a fost efortul urcării acestor trepte.

Reporter: Când ți-ai descoperit predilecția pentru profilul umanist?

Anca Rusu: Aș putea spune că încă din liceul mi-am descoperit această pasiune, prin intermediul orelor de Limba și literatura română, mai exact, datorită profesoarei mele. Încă din învățământul preuniversitar am știut că în momentul în care voi fi pusă în situația de a-mi alege facultatea, voi opta pentru un profil în acest sens.

Rep.: Intenționezi să urmezi o carieră didactică pe această specializare?

A.R.: Da, am susținut examenul de Titularizare, dar momentan profesez în calitate de educatoare, iar pe parcurs aș dori să evoluez spre Limba și literatura română.

Rep.: Care consideri că au fost factorii care au contribuit la reușita ta de șefă de promoție?

A.R.: Consider că munca depusă este factorul primar al succesului dobândit. La fel de importantă este și determinarea. De asemenea, ceea ce mai contează, cel puțin pentru mine, a fost credința, faptul că am încercat mereu să îmi păstrez încrederea și speranța. Am avut foarte multe persoane care m-au susținut, ceea ce a făcut ca tot acest parcurs să fie unul firesc, natural și am încercat tot timpul să mă depășesc pe mine însămi.

Rep.: Consideri că este importantă motivația extrinsecă în atingerea idealurilor vizate?

A.R.: Da! Această motivație extrinsecă a survenit atât din partea părinților mei care m-au susținut necondiționat, cât și din partea cadrelor didactice care s-au implicat în educarea noastră, care ne-au susținut necondiționat pe mine și pe restul colegilor, dând dovadă de profesionalism și de empatie. În același timp, contează foarte mult și motivația intrinsecă, faptul că eu sunt pasionată de aceste discipline m-a ajutat să întreprind un demers natural, în sensul în care îmi făcea plăcere să iau parte la cursuri și seminare, deci totul a fost făcut din pasiune.

Rep.: Cum ai sintetiza în câteva fraze experiența UMFST?

A.R.: A fost o experiență foarte frumoasă pentru mine, mai ales că am urmat aici atât studiile de licență, cât și acelea de masterat, iar acum urmează să le urmez și pe cele de doctorat. A fost o experiență minunată datorită disciplinelor de studiu care se pretează cerințelor contemporane din punct de vedere profesional. Un rol foarte important l-au avut dascălii care au fost mereu lângă noi. Atât la licență, cât și la masterat, am avut parte de un colectiv minunat și de multe facilități din partea universității: avem foarte multe clădiri în care putem susține cursurile și seminarele, foarte multă aparatură extrem de bine dotată și performantă. Foarte importante și interactive au fost și activitățile extra-curriculare. Noi, studenții, avem de ales dintr-o paletă largă de activități care ne ajută să ne pregătim mult mai bine în ceea ce privește domeniul pe care ni l-am ales. Spre exemplu, în privința domeniului meu, trebuie să amintesc despre studioul de televiziune UMFST Live, unde pot să meargă studenții și să realizeze emisiuni. În plus, îmi place că UMFST ne oferă foarte multe oportunități de practică: în biblioteci, în librării, la edituri etc…

Rep.: În ce alte proiecte academice te-ai implicat în cadrul UMFST?

A.R.: În primul rând, aș menționa studioul de televiziune UMFST Live unde realizez emisiuni încă din primul an de facultate. Mă pasionează, îmi place foarte mult. În ceea ce privește activitățile extra-curriculare, o activitate la care am participat în mod constant este Seminarul „Eminescu”, înființat de către Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” de la Ipotești. Am participat la patru ediții consecutive, cu tutorele meu de an, doamna profesor Chiorean Luminița. De asemenea, ar mai fi de menționat sesiunile de comunicări științifice, organizate atât de universitatea noastră, cât și de altele.

Rep.: Cum îți împarți timpul între job și educație?

A.R.: Cheia este o foarte bună organizare. În general sunt o persoană foarte organizată, încerc să-mi dozez timpul cât mai eficient, astfel încât să fiu productivă și să pot să îmi fac treaba calitativ atât la locul de muncă, cât și la facultate. Întotdeauna încep o nouă zi cu programul gata realizat. Îmi notez din timp ce trebuie să fac și între ce intervale orare le voi realiza. Cu toate acestea, trebuie să găsim un echilibru între viața profesională și cea personală. Trebuie să ne procurăm timp și pentru noi, pentru ieșirile cu prietenii, pentru relaxare, căci altfel epuizarea e iminentă.

Rep.: Ce activități desfășori în timpul liber?

A.R.: Îmi place să călătoresc, deși în cursul anului școlar timpul este destul de limitat. Dar profit de weekend-uri sau de zilele libere. Îmi place să schimb peisajul, să mă deconectez, ca mai apoi să revin cu energii proaspete. Îmi place să ies cu prietenii, să citesc, să ascult muzică.

A consemnat Mădălina ROHAN