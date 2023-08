VIDEO-INTERVIU cu mureșeanul Valics Lehel, campion mondial la fotbal de masă

Distribuie

Fotbalul de masă apare într-o formă rudimentară, materialele utilizate de către jucători fiind improvizate din obiecte de uz cotidian, cum sunt nasturii, care erau folosiți în calitate de reprezentanți ai așa-zișilor jucători, în timp ce porțile erau confecționate din material lemnos.

Cu toate acestea, se crede că jocurile cu nasturi sunt originare din Epoca de Aur. În România, acest tip de fotbal debutează în anul 1905 la Oradea. Treptat, această activitate a devenit oportunitatea de afirmare a unei noi generații de pasionați de sporturi de masă, printre care se regăsește și campionul mondial Valics Lehel, un târgumureșean a cărui pasiune l-a înălțat pe culmile succesului internațional.

Valics Lehel este un IT-ist, actor de stand-up în timpul liber și profesionist al sporturilor de masă. Campionul mondial ne povestește că și-a descoperit această pasiune încă din copilărie și a ajuns să o practice în mod profesionist de îndată ce a descoperit o întreagă echipă de jucători în Târgu Mureș: „Am luat legătura cu ei și am încercat să-i ajung din urmă. Încă nu am reușit să-l întrec pe campionul mondial Pákai György, care este tot din Târgu Mureș și este cel mai bun jucător de fotbal de masă din lume la Sector Ball, dar încă mai am timp”.

Cum se desfășoară un meci de fotbal de masă?

Dacă vă întrebați ce presupune acest joc, atunci vă propun un exercițiu de imaginație: încercați să simulați un meci de fotbal în timp real, regulile jocului sunt asemănătoare cu acesta, iar despre diferențele existente aflăm de la însuși campionul mondial: „Fiind un joc de fotbal, în mod normal avem zece jucători de câmp și portarul. Regulile sunt, în general, cam cele ale fotbalului clasic, cu excepția faptului că nu există ofsaid, nu există ”Hands”, însă în jocul pe care îl jucăm noi, se regăsesc trei sporturi: șahul pentru că trebuie să gândești cu trei-patru mutări în avans ca să îți iasă pasa, snooker-ul sau biliardul, deoarece trebuie să calculezi unghiul cu care lovești mingea pentru a merge de pe o parte pe cealaltă a terenului și fotbalul”.

Există trei modalități de a juca fotbal de masă: Sector Ball, 12 Atingeri, respectiv Chapas, dintre care Sector Ball-ul este cel mai popular, jocul fiind destinat pentru două persoane cărora le revin zece jucători, respectiv doi portari. Jocul se desfășoară pe un teren cu dimensiunile de 120 x 180 centimetri, a cărui suprafață este tamponată, de regulă, cu pudră de talc.

Campion mondial, în 2015

„Prima experiență de impact a avut loc în 2015 când am fost cu Echipa Națională a României, pe vremea în care încă eram novice. În acest an am câștigat Campionatul Mondial, învingând echipa Ungariei, echipă care este foarte bună. La ei sunt 400 de jucători activi, în timp ce la noi suntem doar 20. În anul 2018 am jucat în Lisabona, acolo am obținut locul 2 pe echipă. Anul trecut s-a desfășurat în Brazilia o nouă competiție, experiență de succes pentru noi, căci am câștigat locul 2 pe echipă, respectiv locul 2 la individual, reușind să-i învingem pe campionii brazilieni”, a declarat Valics Lehel, pentru cotidianul Zi de Zi.

Tot acesta spune că fotbalul de masă este o pasiune costisitoare, cum este orice alt hobby: „Noi suntem cei care investim bani în acest hobby. Toate costurile deplasărilor le suportăm noi. Avem și sponsori, dar în general costurile sunt acoperite de noi. Premiile de la competiții nu sunt în bani, căci spectatorii nu sunt într-un număr atât de mare cum sunt la meciurile de fotbal propriu-zise, de pe stadioane, iar dacă audiența nu este una semnificativă din punct de vedere numeric, atunci nici profitul nu va putea fi unul substanțial”.

Text: Mădălina ROHAN

Foto, video: Alin PETRE