INTERVIU cu mureșeanul Alexandru Pastor, un chitarist cu vise mari

Toată lumea are vise, dar pentru majoritate visul rămâne vis, puțini sunt aceia care chiar fac ceva pentru ceea ce își doresc. Foarte mulți spun “Ce rost are? Oricum nu o să reușesc”, dar din această majoritate mai sunt și tinere speranțe care muncesc pentru ceea ce își doresc și trag zilnic pentru a ajunge să își îndeplinească visul. Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului am vorbit cu una din tinerele speranțe pe care le avem. Alexandru Pastor are 17 ani, trăiește în Târgu Mureș și cântă la chitară electrică. Muncește zilnic pentru ceea ce își dorește și are vise mari să facă în viață ce iubește mai mult, adică muzica.

Reporter: Cum ai început să cânți la chitară?

Alexandru Pastor: Totul a început undeva în școala generală. Eu împreună cu niște colegi ne-am dorit să înființăm o trupă, și eu în primă fază trebuia să cânt la tobe, chitara trebuia să fie instrumentul meu secundar, și când am început să studiez chitara m-am îndrăgostit de acest instrument și nu l-am mai putut lăsa din mână.

Rep.: De unde a venit pasiunea pentru muzică?

A.P.: A început din familie în primă fază, am crescut în urechi cu muzică metal și rock. Iar atunci când am crescut, tot cercul meu de prieteni asculta acest gen. Cumva m-am născut ascultând asta și pentru mine muzica pe care o ascult nu mai e doar o preferință este un stil de viață.

Rep.: Care este cel mai mare vis al tău?

A.P.: Cel mai mare vis pe care îl am este să readuc la viață muzica care îmi place și să văd că lumea care ascultă acest gen și o apreciază se simte bine când o ascultă.

Rep.: Cânți într-o trupă?

A.P.: Da, cânt într-o trupă, ne numim Mercaptan și cântăm metal. Și în această trupă am ajuns mai mult dintr-o pură întâmplare. Am cântat mai întâi în două trupe mici Sensu’ Giratoriu și Amnesia dar eu împreună cu toboșarul trupei și cu bassistul nu ne-am regăsit în ceea ce cântam. Noi ne doream altceva și noi îl cunoșteam pe vocalistul și în același timp chitarist al trupei, și cumva din nevoi reciproce și din dragostea pentru același tip de muzică am ajuns să cânt în Mercaptan.

Rep.: Ce pregătiți pentru viitor în cadrul trupei?

A.P.: Noi ne dorim să facem cât mai multe concerte, vrem să avem posibilitatea și șansa să bucurăm lumea cu muzica noastră. Momentan avem un album scos, și un altul care este terminat și care urmează să fie scos. Muzica asta pentru noi înseamnă mult și încercăm zilnic să ne perfecționăm, muncim să facem cât mai multă muzică și cât mai calitativă.

Rep.: Pe lângă trupă ai și proiectele personale?

A.P.: Am câteva melodii lansate. În ce fac eu singur sunt lucrurile pe care eu le consider extra sau care simt că nu ar fi potrivite pentru trupă.

Rep.: De unde vine inspirația în ceea ce faci?

A.P.: Din probleme în viață, dacă mă simt rău sau dacă sunt într-un moment mai prost în viață totul se va reflecta în muzică. Dar nu vine neapărat din sentimente negative, atunci când am un sentiment mai puternic pe care îl simt fie el de tristețe, fie el de bucurie, muzica va fi locul unde mă voi descărca.

Rep.: Ai întâmpinat probleme în parcursul tău de până acum?

A.P.: Cred că singura problemă este lipsa de inspirație uneori, adică nu îmi doresc să fac muzică numai de dragul de a o face. Îmi doresc să fac muzică de calitate, să transmit ceva prin coloana sonoră, prin versuri, nu vreau să fie ceva fără nici un sentiment în spate.

Rep.: Ai fost susținut de către cei din jur?

A.P.: Simt că am fost susținut destul de mult de ce din jur. Adică partea aceea infimă care nu m-a susținut nu a reușit niciodată să mă descurajeze pentru că eu știu ce îmi doresc și știu că asta este ceea ce vreau să fac adică muzică.

A consemnat Adrian MURARIU