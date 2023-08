Întâlnire educativă pentru copiii din Voiniceni

Distribuie

Majoritatea oamenilor cunosc legile – sau o parte din ele, dar câți dintre noi știu care sunt repercusiunile reale ale nerespectării acestora? Joi, 10 august, Asociația Oameni Faini și Voinicei din satul Voiniceni, județul Mureș, o organizație non-guvernamentală având scopul de a găsi o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber pentru copii, a organizat o întâlnire educativă.

În cadrul proiectului, asociația a invitat un specialist în prevenirea criminalității, comisar-șef Gabriela Pîncă, din partea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, dar și reprezentanți ai Penitenciarului Târgu Mureș.

„Ideea principală a proiectului este că sunt părinte, iar asociația este o comunitate de părinți. Fiind în mediul rural ne cunoaștem foarte bine între noi și discutând, văzând ce se întâmplă în jurul nostru, am constatat că există niște probleme comune în rândul tinerilor și copiilor. Dacă ne referim exclusiv la grupul acesta țintă, care ar fi cam 14 plus, există lucruri pe care am vrea să le evităm, să contribuim într-un fel să nu fie martori la asemenea evenimente, infracțiuni. Atunci ne-am gândit că cea mai bună modalitate este să aducem niște experiențe cât mai aproape de copii, să le audă, să le simtă. Ei niciodată nu o să caute pe internet informații precum cele discutate aici. Ei vor căuta tentații și, mă rog, toate cele. Venind aici și auzindu-le, poate, măcar o perioadă, le mai deschidem ochii, îi facem să fie mai atenți și căutăm metode să continuăm, să-i ținem în aceeași stare”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Codruța Togan, organizatoare a evenimentului.



”Cum ne apărăm în lumea virtuală?”

Principalul punct de interes al zilei a fost sosirea a doi deținuți din cadrul Penitenciarului, care și-au povestit viața în interiorul penitenciarului, vorbind despre cum au ajuns în această situație.

Discuția a pornit de la întrebarea „Cum ne apărăm în lumea virtuală?”, comisar-șef Gabriela Pîncă povestind experiențele reale din munca sa de zi cu zi și ilustrând importanța folosirii internetului în scopuri benefice.

În cadrul „lecției” interactive, copiii și-au testat propriile cunoștințe legate de internet, de știri false, de consumul de stupefiante și santaj, fiind foarte receptivi la poveștile celor doi deținuți, Levente și Marian.

„Sunt închis în penitenciar de trei ani și jumătate pentru o pedeapsă de cinci ani, pe care am primit-o în urma săvârșirii unei infracțiuni, anume amenințare și șantaj. Adulții, din când în când, fac niște lucruri urâte în viața lor. Am amenințat o domnișoară cu niște materiale pe care le-am făcut împreună. Eu am fost mai orgolios, iar, la o ceartă, am amenințat-o că voi publica acele filmări. Ea s-a speriat și s-a dus la poliție. Ei au pornit o anchetă împotriva mea, am fost cercetat și apoi condamnat pentru șantaj”, a explicat Levente.

Comisar-șef Gabriela Pîncă a povestit copiilor despre șantaj și despre alte probleme care pot apărea în cadrul folosirii incorecte a internetului: „Levente și domnișoara au fost, într-adevăr, într-o relație și s-au certat și, fiind vorba de ego, el a simțit că are ceva cu care îl poate amenința pe celălalt. Dar există situații în care persoana care te abordează, doar asta urmărește – să obțină foloase, după modelul: „Îmi trimiți o poză?”, iar persoana respectivă poate cere tot mai mult. Apoi îți dai seama că nu e în regulă, iar răspunsul din partea celui care te-a abordat va fi: „Nu mai vrei? Păi dacă nu mai vrei, celelalte le trimit părinților, școlii.” Din păcate au fost astfel de situații.”

Invitata a enumerat copiilor consecințele pe care o astfel de traumă le are asupra victimei: bullying, marginalizare și chiar depresie.

În contextul consumului de alcool, copiii au aflat povestea lui Marian: „Am fost închis pentru conducere sub influența alcoolului, având permisul suspendat. Am provenit dintr-o familie normală, unde se mai consuma și alcool, anume tata. A consuma, consideram eu atunci, era ceva normal în fiecare familie. Totul s-a întâmplat în 2016 când am condus pentru prima dată sub influența alcoolului și m-a oprit poliția. Am primit o suspendare și nu m-am potolit. În 2018 am mai comis încă o dată o infracțiune: am condus sub infleunța alcoolului și cu permisul suspendat. Această infracțiune a dus la condamnarea mea de doi ani și zece luni.”

Marian a mărturisit că experiența sa din penitenciar reprezintă o pedeapsă, în urmă căreia a realizat că modul în care a procedat a fost greșit.

Astfel, evenimentul educativ a lăsat o impresie asupra tinerilor prezenți.

„Activitatea mi s-a părut una educativă și utilă. În urma ei am învățat să nu mă las influențată de alții și să am mare grijă cu cine vorbesc, cu cine mă împrietenesc, mai ales în mediul online. Iar atunci când am o problemă, să spun cuiva acea problemă, nu să aștept să treacă de la sine”, ne-a spus Raluca.

Proiectul Asociației Oameni Faini și Voinicei continuă să se deruleze în Căminul Cultural din Voiniceni, atât în data de 25 august, cât și în 8 septembrie.

Alexandra BORDAȘ