Târgu Mureș: Șofer băut și drogat cu cannabis implicat într-un accident

Distribuie

Un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Târgu Mureș a identificat luni, 14 august, în jurul orei 22.35, în zona străzii Piața Teatrului din municipiu, la volanul unui autoturism, un tânăr în vârstă de 27 de ani, din Târgu Mureș, implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

”În urma testării cu aparatul DrugTest, a rezultat că acesta se afla sub efectul unor substanțe interzise, respectiv THC-Cannabis, în continuare fiind condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării mostrelor biologice. De asemenea, la testarea alcoolscopică, rezultatul testului de respirație a indicat o valoare de 0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care în cauză au fost luate măsurile legale de sancționare, în acord cu Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002 republicată. Polițiștii au mai constatat, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, că tânărul figurează cu dreptul de a conduce suspendat. Cercetările continuă în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive și conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)