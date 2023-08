INTERVIU cu mureșeanul Yanis Pop, campion național la yachting

Distribuie

Sportivul mureșean Yanis Pop a cucerit, în urmă cu câteva zile, titlul de campion național la yachting, la clasa 420 Under 19. Campionatul Național s-a desfășurat în perioada 9-13 august, pe lacul Siutghiol, și a fost organizat de Clubul Sportul Studențesc și Yacht Club București, sub egida Federației Române de Yachting. Tânărul în vârstă de 15 ani este legitimat la Clubul Sportiv Municipal București și a acceptat invitația cotidianului Zi de Zi de a-și prezenta activitatea sportivă în cadrul interviului următor.

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinți cititorilor Zi de Zi.

Yanis Pop: Mă numesc Yanis Pop, am 15 ani, m-am născut la Târgu Mureș, unde am locuit 11 ani după care m-am mutat la București, la British School of Bucharest.

Rep.: De când practici yachting?

Y.P.: De aproximativ un an și trei luni.

Rep.: Ce te-a atras la acest sport? Majoritatea adolescenților fac fotbal, tenis, baschet, handbal…

Y.P.: Mi-au plăcut mașinile puternice, ca la mulți copii, și bărcile, unde am petrecut mult timp. Am jucat și eu fotbal și baschet, dar nu chiar de performanță, și am zis să încerc ceva mai diferit, la CSM București, și a fost surprinzător de bine.

Rep.: Într-un timp atât de scurt, un an și trei luni, ai reușit performanța de a deveni campion național la yachting. E cea mai bună performanță de-a ta de până acum?

Y.P.: Da. Am devenit campion național, eu și colegul meu, la clasa 420, adică o ambarcațiune cu trei vele de curse, cu un echipaj de două persoane. Noi am câștigat la categoria Under 19. De asemenea, în clasamentul general am ieșit pe locul 2.

Rep.: În condițiile în care la clasamentul general s-a luat în calcul și rezultatele juniorilor și pe cele ale seniorilor, așa-i?

Y.P.: Da.

Rep.: Yachtingul pare simplu la prima vedere… Ai vreun antrenor sau faci acest sport pe cont propriu?

Y.P.: Întotdeauna avem antrenor și suntem sub protecția antrenorului deoarece practicăm un sport destul de periculos. Întotdeauna este cineva alături de noi, ca să nu ne aventurăm singuri pe mare. În plus, nu avem voie să ieșim pe mare fără să purtăm vestă de salvare. Riscurile acestui sport sunt mari, mai ales atunci când vântul bate foarte tare, cu 70-80 de kilometri/oră.

Rep.: Ce satisfacții ai în momentul în care navighezi pe mare?

Y.P.: Atunci nu te gândești neaparat la satisfacții pentru că ești concentrat, focusat să câștigi. Când ajungi la mal și realizezi tot ce s-a întâmplat și te poți relaxa, vă dați seama, bucuria este mare. La sfârșitul unei zile de concurs mă simt împlinit. Fac un sport puțin cunoscut, la un nivel foarte performant.

Rep.: Ai ajuns chiar la nivelul la care ești component al Lotului Național al României…

Y.P.: Anul trecut, primii trei de la fiecare categorie au fost selectați și votați să ajungă în Lotul Național, unde avem mai multe beneficii. Unii au zis că e prea devreme pentru mine să ajung în Lot, am fost votat și până la urmă am performat și nu am dezamăgit.

Rep.: Documentându-mă puțin despre yachting am aflat că în acest sport, înainte de competiții se intră în cantonamente care au un regim cam spartan. E adevărat?

Y.P.: Da, întotdeauna de o competiție, mai ales dacă e internațională, se merge cu mult timp înainte la locul unde se desfășoară competiția, din cauză că sunt extrem de mulți factori de care trebuie să ții cont. La cel mai înalt nivel, fiecare rotire de vânt, care poate fi provocată de o clădire sau de un copac, e foarte importantă deoarece se pot pierde mulți metri. Pare simplu, dar trebuie să ții cont de detalii cum ar fi curenții, direcția vântului, clădiri și așa mai departe.

Rep.: Cât durează o cursă?

Y.P.: Poate să țină 75 de minute, dar s-a întâmplat să fiu pe mare și două ore și ceva. Cursele noi le avem pe parcursul a șase zile, iar într-o zi avem trei curse de 75 de minute. Destul de mult.

Rep.: Ce alte pasiuni mai ai, în afară de yachting?

Y.P.: Cum am spus mai devreme, mi-a plăcut la un moment dat kartingul, dar în același timp urmăresc să mă simt bine oriunde aș merge. Oriunde interacționez cu oamenii caut să fie o atmosferă cât mai plăcută.

Rep.: Ce îți dorești pentru viitor? La ce competiții urmează să participi în perioada următoare?

Y.P.: Acum e ultima săptămână dintr-un cantonament care a durat aproximativ două luni și un pic. Mai avem cinci zile până la începerea celui mai important campionat din România, Campionatul Național pe o barca care se numește Laser. E și cea mai populară clasă și aici concurența este cea mai mare. Mi-am propus să câștig, dar niciodată nu putem fi siguri de nimic în sport.

Rep.: Un lucru cred că e cert, indiferent dacă vei câștiga sau nu, te vei simți bine acolo, pe barcă…

Y.P.: Sigur. Oriunde aș fi, mă simt bine și încerc să fac plăcută orice activitate la care particip, să nu pun stres prea mare pe mine. Să mă distrez, pentru că până la urmă asta facem, nu mă bat pentru bani sau pentru alte chestii.

Rep.: În afara competițiilor petreci mult timp pe barcă?

Y.P.: Da. Mai ales în acest an, în fiecare lună am avut cel puțin două săptămâni de antrenament, zi de zi. Am fost în foarte multe cantonamente, iar luna trecută am participat la Mondiale, la clasa Laser. S-a ținut în Grecia, am plecat cu o lună înainte, pentru a încerca să învățăm cât mai multe despre detaliile de dinainte de competiție.

Rep.: Cum te susține familia ta?

Y.P.: Părinții mei mă susțin orice aș face, bineînțeles. Țin foarte mult la mine și întotdeauna m-au încurajat. E confortabil să simt asta, că părinții mă susțin.

A consemnat Alex TOTH

Foto: Arhivă Yanis Pop & Nicos Zagas