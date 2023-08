FOTO: Creșă nouă, în pregătire la Deda

Distribuie

Comuna Deda se pregătește pentru o nouă investiție menită să ridice nivelul de trai existent pe Valea Mureșului Superior, a cărui valoare se ridică la peste 22 de milioane de lei. După ce comuna Deda are asigurate condiții pentru desfășurarea învățământului preșcolar, primar, gimnazial, liceal, chiar și post liceal, viitoarea investiție va închide practic acest cerc, astfel încât și cei mai mici să beneficieze de un loc unde să poată să se dezvolte în cele mai bune condiții la nivelul comunei Deda.

„Este vorba de o creșă cu o capacitate de 110 locuri, investiție aprobată prin Compania Națională de Investiții – CNI prin care vom obține toate avizele și toată documentația necesară în vederea realizării acestei investiții. Am plecat la început pe varianta unei creșe mai mici, ulterior am mărit suprafața la aproximativ 70 de arii de teren – 7.000 de metri pătrați – lucru care ne-a permis să mergem pe o creșă mare, lucru care a fost aprobat de către Compania Națională de Investiții. Această creșă înseamnă 110 locuri pentru copiii cu vârsta cuprinsă între unu și trei ani și aproximativ 40 de locuri de muncă. Această investiție înseamnă o construcție frumoasă, o construcție de dimensiuni mari dotată cu cabinet medical pentru medici și asistenți medicali, cu bucătărie, cu spații de joacă, cu camere pentru acești 110 copii. Bineînțeles că și spațiile verzi din exterior și modul în care va fi amplasată această creșă va fi unul deosebit și va reprezenta o construcție importantă care va întregi frumusețea comunei noastre și ce este extrem de important, accesul spre educație și spre formarea copiilor mici, pentru ca mai apoi să continuie în grădinița cu program prelungit și apoi în școlile din comuna Deda”, ne-a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

De ce o creșă în comuna Deda?

„Ne-am gândit că e necesară o creșă mare deoarece Grădinița cu Program Prelungit din Deda are solicitări de așa natură încât nu poate să asigure numărul de locuri solicitat pentru numărul de copii care ar dori să frecventeze această grădiniță. În această idee, sunt convinsă că și din împrejurimi vor fi copii care vor veni înspre creșa noastră. Deda, în acest moment are o natalitate destul de bună care asigură un mare număr de copii care se pot îndrepta spre această creșă. Bineînțeles, ne interesează în mod deosebit și locurile de muncă pentru cei care se vor ocupa de cei 110 copii respectiv cele 11 grupe de copii. Efortul Primăriei Comunei Deda este unul nu atât de substanțial deoarece toată investiția este finanțată prin Compania Națională de Investiții. În ce ne privește, noi am achiziționat terenul pe care se va face această investiție. De asemenea, avem obligația realizării unui Plan Urbanistic Zonal care este în curs de rezolvare, în condițiile în care Consiliul Județean ne cere să realizăm acest PUZ în vederea realizării construcției creșei. Eforturile noastre ca și administrație locală sunt mici, dar cu interes și cu operativitate sperăm ca la sfârșitul lunii septembrie, avizele necesare, PUZ-ul și documentațiile să fie gata, să putem transmite înspre București toate cele necesare pentru demararea acestei investiții extrem de importate pentru comuna noastră. Amplasamentul este deja predat Companiei Naționale de Investiții. În ce privește etapele în care trebuie să ne încadrăm, zic că suntem în termen și urmează să vedem cât de curând va începe construirea acestei creșe care va reprezenta încă un edificiu pentru modernizarea și dezvoltarea comunei Deda”, a precizat Lucreția Cadar.

Locația viitoarei creșe

Viitoarea creșă va fi construită în zona centrală a localității Pietriș, în imediata apropiere a bisericii ortodoxe și a parcului de joacă pentru copii din localitate.

„Amplasamentul acestei creșe va fi în localitatea Pietriș, lângă șoseaua națională, pe un teren deschis, mare, care va completa aliniamentul bisericii, al parcului din Pietriș, a remizei de pompieri care va funcționa în clădirea fostei școli generale din Pietriș. În aliniamentul acestora va veni și frumoasa creșă. Sunt mândră că Deda va fi beneficiara unei asemenea unei asemenea investiții mari și de strictă necesitate”, a punctat primarul comunei Deda.

Alin ZAHARIE