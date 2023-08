Distribuie

Redacția și administrația cotidianului Zi de Zi îl felicită pe Tedy Boroș cu ocazia zilei de naștere astăzi, 18 august, 2023.

Despre Tety Boroș orice am adăuga ar fi de prisos.

A moștenit talentul de la mamă, Ana Ghibuțiu ( născută Boroș), foarte pricepută în a țese covoare, mai ales covoare persane. De foarte mic a început să deseneze, dar abia în clasa a VII a, în anul 1956, anul în care s-au înființat școlile mixte, adică fete și băieți în aceeași clasă, s-a mutat de la Papiu la Unirea. Acolo a cunoscut o profesoară de desen care a avut încredere în ceea ce face, trimițându-i un desen la un concurs internațional. Și a avut succes. Debutul în caricatură l-a făcut în 1970, după 6 ani de grafician – desenator. La început a debutat în Steaua Roșie, mai apoi în Cuvântul Liber și nu peste mult timp a debutat și în Urzica, câștigând un concurs unde se căutau tinere talente. În acel an a debutat și în Flacăra, deci trecerea a fost simplă de la desen la caricatură.

Nu a numărat niciodată minuțios câte lucări are, dar are peste 10.000, în peste 5 decenii de când face caricatură. Premii și distincții are mai mult de 50, atât în țară, cât și în străinătate.

La mulți ani, Tety Boroș! Să aveți parte de multă sănătate, putere de muncă și inspirație în lucrări, caricaturi pentru a ne lumina chipul cu zâmbete!