Start de sezon la futsal. Infuzie de tinerețe la CSM Târgu Mureș

Conducerea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș a organizat o conferință de presă joi, 17 august, pentru a oferi ultimele detalii cu privire la definitivarea celor două lotului, atât pentru Liga I, cât și pentru campionatul U19. La întâlnirea cu mass media au participat antrenorii Cosmin Gherman și Endre Kacso, alături de jucătorul Mihai Tătar.

După o lună de selecții pentru noul sezon, s-a creionat lotul pentru Liga I și pentru campionatul U19, în urma căreia s-au strâns în jur de 30-35 de tineri târgumureșeni. Campionatul va începe săptămâna viitoare, iar primul meci se va disputa împotriva celor de la CFR Timișoara, iar în a doua etapă mureșenii vor juca în deplasare împotriva echipei din Galați, campioana României.

„A fost o selecție pozitivă. Am reușit să strângem în jur de 30-35 de tineri târgumureșeni. Am ochit 23, și 16 dintre ei au conturat lotul pentru Liga I, iar restul sunt la Under 19. Sunt mulțumit. Timpul este foarte scurt. Săptămâna viitoare începe campionatul. Pe lângă tinerii târgumureșeni am optat să avem doi jucători cu experiență, pe Mihai Tătar și Zsolt Szabó”, a declarat antrenorul Cosmin Gherman.

Cel mai mare țel al echipei este să crească de la meci, la meci.

„Ușa le este încă deschisă. La Under 19 mai este nevoie de jucători și vom mai căuta. Suntem la început, și mai este nevoie de câteva luni până să ajungem să facem o echipă competitivă, dar suntem pe drumul cel bun”, a declarat antrenorul Endre Kacso.

Din perspetiva unui jucător, Mihai Tătar a fost cel care și-a exprimat plăcerea pentru acest proiect care vine cu o nouă oportunitate și pentru el.

„Este o oportunitate și pentru mine să ajut echipa, să am evoluții cât mai bune. Cu echipa pe care o avem în momentul de față putem face o surpriză în Liga I. Aveam cam 17 ani când jucam în Cluj și antrenorul mi-a spus să încerc fotbalul de sală din cauza înălțimii. Nu am refuzat și atunci a fost dragoste la prima vedere”, a precizat acesta.

Mihai Tătar este un portar foarte bun care are foarte mari șanse să ajungă chiar cel mai bun portar din România.

„Eu am încredere maximă în acest băiat, pentru că îi cunosc calitățile. Are un joc de picior foarte bun și le spun adversarilor să aibă foarte mare grijă. Săptămâna viitoare va avea loc primul meci. Sunt două etape de la care avem multe de învățat”, a mai precizat Cosmin Ghermann.

Diana CĂRBUREAN