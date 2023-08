Claudia Illyés, o bibliotecară aproape de târgumureșeni: „Am atâta iubire în suflet de oferit tuturor…”

Distribuie

Munca din spatele biroului din bibliotecă poate părea una simplă sau chiar plictisitoare, mai ales în zilele noastre, în care târgumureșenii – și nu numai – preferă variantele online ale cărților. Totuși, mai există oameni, bibliotecare în mod special, care se implică activ în bunăstarea comunității, cum este Claudia Illyés. Claudia este bibliotecară încă din anul 2002, iubindu-și meseria și îndrumând cititorii bibliotecii din Mureș din spatele micului său birou din cartierul Dâmbul Pietros.

Bibliotecara și-a depășit poziția de simplu administrator al bibliotecii, dedicându-și timpul și sufletul oamenilor din cartier, creând BuniNet, organizând excursii și multiple activități pentru „bătrâneii” ei – după cum ea îi numește, dar și pentru tineri.

Ceea ce Claudia a reușit să facă – pe lângă multe alte realizări în cadrul bibliotecii – a fost să întărească legăturile dintre cele două generații: vârstnicii și tinerii. La baza tuturor reușitelor sale în raport cu comunitatea stau, de fapt, pasiunea și iubirea sa față de oameni.

Dedicare și pasiune încă de la începuturi

„Sun bibliotecară în Dâmbu din 2009. La început, când am ajuns aici, erau cinci cititori într-o zi și, ca să schimbăm acest lucru – pentru ca biblioteca să nu lucreze pentru cinci oameni, am lucrat zi de zi, de dimineață până seara, câteva luni de zile. Am stat cu luminile aprinse și cu perdelele trase, pentru ca lumea care trecea să vadă că se întâmplă ceva aici. Am început cu „Gândul Zilei” în vitrină – un gând bilingv în fiecare zi, deoarece cred în multinaționalitate”, a povestit Claudia Illyés.

„Gândul Zilei” a prins la public. După cum mi-a povestit bibliotecara, oamenii și azi trec pe lângă bibliotecă, deși nu au neapărat drum prin acea zonă, doar pentru a vedea ce pune zilnic Claudia în vitrină.

Totodată, bibliotecara realizează și activități dedicate copiilor: „Cred că copiii sunt viitorul nostru. Și atunci, la începuturi, am avut atelier de creație în fiecare zi de luni. Veneau copiii din cartier și lucram în geam; nu aveam scaune, mese, calculatoare, nimic. Făceam lucru manual cu copiii în fereastră și se vedea de afară că se întâmplă ceva. Și ne-a mers vestea: au venit copilași tot mai mulți și mai mulți.”

Biblioteca din Dâmbu primea și deținuți, care veneau și citeau cărțile bibliotecii, iar Claudia are poze cu fiecare activitate realizată alături de aceștia, toate așezate pe un panou aproape de ea.

Biblioteca s-a bucurat și de ajutor internațional: Bill și Melinda Gates a oferit tuturor bibliotecilor – care aveau toaletă și curent – din România calculatoare, dar și aceste computere au devenit învechite, motiv pentru care BuniNet a trebuit să-și mute activitatea pe telefoanele cititorilor.

Proiectul BuniNet

Claudia a venit cu ideea unui curs pentru bunici: „Majoritatea locuitorilor din cartier sunt de 70 – 80 de ani. Foarte mulți copii au plecat în alte țări, iar bătrânii aceștia sunt singuri. Le e foarte greu să vorbească la telefon cu copiii și atunci am zis să îi învăț să folosească email-ul, să caute pe internet una, alta. De Crăciun își trimiteau felicitări scrise de ei aici, pe mail. Deci este o realizare fantastică pentru oamenii aceștia care habar n-aveau ce înseamnă mouse-ul sau tastatura, ce înseamnă internetul. Aveam cursuri de BuniNet în fiecare zi. La început, făcusem un plan de lecții, dar mi-am dat seama la primul curs că nu asta era ce vor oamenii. Fiecare are alte nevoi și, atunci, îi învățam exact ce voiau să știe. Așa că primul curs l-am aruncat la gunoi și, la inspirația momentului, îi învățam ceea ce voiau să învețe. Toți vârstnicii au permise de bibliotecă și majoritatea și citesc.”

Educație non-formală și distracție pentru „bătrânei”

Pornind de la acest proiect, discutând cu vârstnicii, Claudia le-a auzit dorințele, s-a apropiat sufletește de ei și, astfel, au început excursiile. „Într-un an, acum vreo 12 ani, una dintre doamne îmi spunea că ea, de atâția ani e singură și nu a fost într-un concediu de mulți ani. M-a întrebat dacă nu-i duc undeva. Și atunci i-am dus într-un august la Colțești. Am fost 17 oameni, dintre care doi au fost copiii mei, care știau multe cântece populare. Pe autocar, i-am pus să cânte și tot autocarul a cântat cu ei. Apoi, în septembrie am fost la peștera Șugău și, de atunci, în fiecare an, în perioada mai – septembrie, mergem lunar în excursii”, a relatat bibliotecara.

Excursiile au fost adorate de vârstnici, astfel încât în ultimii doi, trei ani, Claudia a organizat excursii o dată la două săptămâni în locurile unde deja a fost alături de familia sa, pentru a se asigura că locul este potrivit pentru vârstnici. În autobuz, bibliotecara le oferă acestora jocuri, dansuri, tombole și chiar extemporale, încercând să transforme drumul în ceva cât mai interactiv.

Totodată, excursiile reprezintă și un mod de educare non-formală, „bătrâneii” aflând informații interesante culese de Claudia sub formă de povești și legende.

Nicio excursie cu ploaie

Un lucru foarte interesant este că deși bibliotecara a organizat foarte multe excursii, ploaia nu a atins niciodată grupul cu căciulițele galbene – modul Claudiei de a ține evidența grupului în timpul plecărilor: „Fiecare participant la grup are o căciulița galbenă pe care scrie „BuniNet” și este în folosul meu, pentru că atunci când se împrăștie, să-i pot găsi.”

„E atâta energie pozitivă în oamenii aceștia că Dumnezeu îi iubește. Chiar dacă dimineața când ne urcăm în autobuz plouă, când ajungem la destinație e soare. Dacă urcăm înapoi în autocar și mergem de la un punct la altul, poate să plouă, dar pe noi nu ne-a plouat niciodată”, a povestit Claudia.

Proiecte de suflet

Claudia se implică nu doar prin muncă și timp, ci și cu sufletul: „Pot spune că sunt nucleul ce creează activitățile, dar fără bătrâneii mei n-aș fi fost unde suntem. Mă sprijină foarte mult și familia. Am o familie iubitoare; soțul meu ne sponsorizează de multe ori. Bunicii mei au murit repede și cred că de asta sunt motivată să fac astfel de activități. Cred că de asta am atâta iubire în suflet de oferit tuturor.”

După fiecare excursie, Claudia primește îmbrățișări din partea „bătrâneilor” în semn de mulțumire. „E un grup compact. Oamenii sunt iubitori și toleranți.”

Legătura dintre bibliotecară și oamenii pentru care realizează o multitudine de activități este una foarte strânsă, vârstnicii aducându-i Claudiei la bibliotecă mâncare gătită de ei.

Întâlnirea dintre vârstnici și tineri

Prin intermediul excursiilor sale, Claudia reușește să unească două grupe, două categorii de vârstă aflate la poli opuși – am crede noi.

„Mezinul meu este în clasa a XII-a acum și are un nucleu de prieteni fantastici. Din când în când participă și ei la excursii. Ce-mi place să văd la ei este cum îi ajută pe oamenii bătrâni”, a mărturisit Claudia.

Bibliotecara mi-a povestit despre excursia lor de la Găvane, unde a fost impresionată de răbdarea tinerilor și dorința lor de a-i ajuta pe vârstnici. Din cauza ploii, traversarea terenului devenise anevoioasă, dar „bătrâneii” nu au fost deloc reticenți în a-și continua excursia.

„A trebuit să trecem prin apă. La primul obstacol, copiii aceștia s-au mobilizat să construiască un dig din pietrele de pe drum, pentru a trece bătrâneii. Dar când treci de atâtea ori, nu ai cum să nu te uzi. A fost extraordinar să-i vezi cum îi ajută pe bătrâni. Să vezi copilul cum se ancorează în sol și o trage pe bătrânică afară din noroi. Îmi place foarte mult să văd asta”, a mărturisit Claudia.

Claudia Illyés continuă să îi ducă pe bătrânei în excursii, mergând chiar sâmbăta aceasta spre Nadeș, apoi în 9 și 30 septembrie, de Ziua Pensionarului, urmând apoi o excursie în Turcia, pe o perioadă de opt zile.

Alexandra BORDAȘ