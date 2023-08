INTERVIU cu Liviu Pancu, emblemă a culturii târgumureșene: „Focul dragostei regenerează natura umană”

Distribuie

Liviu Pancu este un nume de anvergură în ceea ce privește cultura mureșeană și nu numai, căci proiectele sale vizând arta medievală au devenit cunoscute chiar și în plan internațional. Fondatorul Teatrului Scena revine în atenția publicului spre a reactualiza aspectele legate de activitatea sa culturală. Dar pentru o bună înțelegere a devenirii sale, trebuie să parcurgem o scurtă retrospectivă a traseului său inițiatic în tainele artei.

Reporter: Care a fost factorul care v-a insuflat pasiunea pentru actorie?

Liviu Pancu: Oh, Doamne! Am povestit de foarte multe ori acest lucru și cred că spectatorii, cititorii dumneavoastră sunt informați în ceea ce privește traseul meu artistic ca actor și regizor al Teatrului Național Târgu Mureș dar și „om de cultură” al orașului, prin implicarea mea în evenimentele culturale locale și naționale! Cu siguranță apar cititori noi și din toată călătoria mea pe drumul artei actorului, aș aminti doar un singur aspect, și anume faptul că am prins în viața mea de până acum, două sisteme, două concepții diferite despre arta spectacolului de teatru și nu în ultimul rând, două feluri de public. Veți întâlni nostalgici care vor spune „pe vremea mea”, iar această replică nu face decât să fixeze într-un timp trecut, anumite repere culturale, valori umane etc. Personal mă regăsesc în categoria celor care nu au încetat sau obosit „să caute”. Toate acestea fac parte dintr-o evoluție. Către ce? Vom vedea?!

Rep.: După părerea dumneavoastră, care este secretul din spatele unui scenariu de succes?

L.P.: Hm! Aici „secretele” sunt total diferite, în funcție de timp, spațiu, temă, stil. și lista este destul de lungă. În schimb, forma mea de catalogare cuprinde trei mari categorii care la rândul lor au alte subdiviziuni. 1. Scenariul de artă, care riști să nu fie înțeles de toată lumea, dar ai șansa ca, critica de specialitate a vremii, să-l primească pozitiv și să fii consemnat posterității ca un succes al timpului – pentru că rămâne scris. 2. Scenariul de public, care și din formulare se înțelege că este adresat publicului larg și implicit unui succes al timpului prezent – și aici nu sunt incluse doar scenariile la modă. 3. Scenariul perfect, este cel care are știința și inspirația de a conține ingredientele celui de „artă” dar și capacitatea celui de „public” adresându-se tuturor categoriilor de vârstă, cultură, sex, etc. Se pare că am lăsat prea multe fraze suspendate cu „etc”. Cred că o fac din dorința de a spune multe într-un timp scurt.

Rep.: Cum a fost experiența de regizor al scenetelor desfășurate în cadrul Festivalului Sighișoara Medievală?

L.P.: Hm… în festivalurile în care am fost director artistic și din fericire sunt multe, și cu permisiunea ta nu aș aminti doar Sighișoara Medievală. În ce mă privește sunt și cele create de mine ca și concept comun „MedievArtFest”. Festival cu un concept comun dar cu teme diferite în cetăți precum: Târgu Mureș, Alba Iulia, Ardud (Satu-Mare), Târgu-Neamț, Sebeș, Mediaș și Dumbrăveni. Ei, bine! Ca director artistic și implicit regizor artistic al fiecărei ediții în parte și iată că și aici se fac 20 de ani, am avut câteva principii după care m-am ghidat și din fericire pentru momentele respective au fost și rețete de succes. Lumea artistică medievală românească, atât creatorii – artiștii medievali – dar și publicul iubitor de astfel de manifestări, după părerea mea, nu este încă pregătită să-și privească istoria în față, rece, clară și necontestabilă. Desișurile istoriei și destinul poporului român, sunt neclare în anumite privințe, poate sunt încă nepublicate sau nu sunt scoase din arhivele reci, mă rog, nu știu! Și… să nu uităm că în cele mai multe cazuri funcționează sintagma că „istoria este scrisă de învingători”. Ca orice iubitor de medieval m-am aplecat și eu asupra unor aspecte și personalități ale timpului. Am constatat că istoria în general și cu precădere cea românească, este atât de învolburată și condiționată, plină de trădări și coaliții, fapte care nu i-au adus de multe ori un statut de nație învingătoare. În schimb, matur vorbind, nu îmi permit nici măcar să gândesc că aș avea o părere profesionistă despre trecutul acestui popor, pentru că aș greși din start. Prin urmare am ales calea „Artei medievale” care pe alocuri se bazează pe fapte istorice și folosește cu precădere simbolurile, gândirea și principiile medievale. Ca să faci reconstrucție pur românească ar trebui ca statul român să-și creeze o strategie în această direcție și să ofere exemple pe măsură. În cazul de față, în procent de 80% dacă nu 90% toate formațiunile de reconstrucție se susțin din surse proprii, ca și noi Ordinul Cavalerilor Lup. Și aici dacă am amintit de Lupi, să știi că eu în traseul directoratului artistic și al regiei artistice al festivalurilor medievale, i-am creat, i-am constituit și astfel au devenit recunoscuți ca și o „Castă a Lupilor consumatori de Artă”.

Rep.: Care sunt provocările întâmpinate de un președinte al unei asociații culturale de o asemenea anvergură cum este Teatrul Scenă?

L.P.: Asta este o altă dimensiune mult prea mare și am avea de povestit în cel puțin 30 de interviuri, pentru că sunt foarte multe adunate în acest răstimp de când funcționăm în Cetatea Târgu Mureș, în cei 20 de ani de existență pe care i-am împlinit în 2022. Cu Teatrul Scena am scris altă istorie și aici aș aminti acum, ceva ce astăzi poate nu mai este o mare realizare, și anume faptul că Târgu Mureș este primul oraș din lume care a transmis live premiera unui spectacol de teatru într-un sit istoric, cu „Romeo și Julia” după William Shakespeare. Actori, studenți și liceeni români și maghiari din Târgu-Mureș au jucat împreună în acest proiect în care Romeo era castă românească și Julia castă ungurească și vorbeau simbolic în „limba orașului nostru”. Pe această cale aș dori să mulțumesc tuturor administrațiilor sub care am funcționat până acum.

Rep.: Ce vă propuneți să realizați prin intermediul organizațiilor culturale pe care le-ați fondat?

L.P.: Nu sunt organizații independente. Sunt proiecte ale Teatrului Scena: Teatrul Scena ca și producții teatrale, Ordinul Cavalerilor Lup – ordin cavaleresc artistic medieval, Garda de Mureș – o gardă medievală a Cetății Târgu Mureș, Stegarii de Mureș – stegari ce poartă simbolul mureșean în toate evenimentele și nu în ultimul rând Lupii de Foc cu care avem în ultima vreme o explozie la nivel de spectacole și evenimente.

Rep.: Ce ar trebui să cunoască tinerii despre aceste proiecte?

L.P.: Avem principii foarte clare în această privință. Dacă îți place, hai să vezi cu ochii tăi. Dacă îți dorești, atunci cunoaște regulile Ordinului – muncă, pasiune și respect, cumulate în salutul nostru – Glorie și Onoare! Dacă îți dorești gloria atunci perfecționează-te ca nimeni altul. Este foarte frumos să participi în festivaluri, evenimente și spectacole dar ce nu știe multă lume este că în spate este foarte, foarte multă muncă și perfecționare umană și artistică. Nimeni nu s-a născut înțelept și toți suntem sortiți greșelii, ar spune marii înțelepți ai lumii – importantă este calea, procesul sau cum spunem în teatru „călătoria”. Pentru început trebuie să fii apt din punct de vedere fizic și trebuie să fii conștient de pericol, dacă nu se execută toate cerințele. Un adevărat Ordin Cavaleresc!

Rep.: Ce alte proiecte culturale vă propuneți să înfăptuiți în viitorul apropiat?

L.P.: Pe termen scurt în acest final de vară mai avem câteva festivaluri la care am fost invitați și poate zilele unui oraș mare din sudul țării. În schimb pe termen mediu, legat de Teatrul Scena aș dori să reluăm acel proiect de succes la vremea lui – Tabăra de Vară Scena. Cu Ordinul Cavalerilor Lup și Lupii de Foc poate reactivăm MedievArtFest Târgu Mureș, după toate regulile unui astfel de festival într-o colaborare legată cu una din cele mai renumite formații de muzică medievală – Corvus Corax. Anul acesta i-am invitat la MedievArtFest Ardud (a XXI-a ediție) și chiar am purtat o discuție de principiu despre un posibil proiect comun. Gânduri și vise multe! Trebuie să recunosc că tot ce s-a întâmplat frumos la Scena este construit din visuri devenite realitate. Important ca în timpurile pe care le trăim să fie pace și înțelegere iar oamenii să nu uite de marele dar pe care l-au primit aici pe pământ – Viața. Aș încheia acest interviu cu un motto folosit de noi Lupii, și anume „Focul dragostei regenerează natura umană”.

A consemnat Mădălina ROHAN