Parada Moto, tradiție de la nașterea Maris Fest

Punctul principal al unui festival moto îl reprezintă, normal, motocicletele. Lucrul pe care îi unește pe toți motocicliștii de pretutindeni din județ, din țară, poate chiar și din toată lumea. Oamenii iubesc adrenalina și le place să nască pasiunea asta în sufletele oamenilor, cum spun mulți dintre ei să implementeze acest gărgăune în creierul oamenilor.

Iar cei din Legio Maris, club moto și organizatorii Festivalului Maris Fest au creat o tradiție în cei 8 ani de activitate de a implementa mult mai ușor această pandemie să spun așa a iubirii adrenalinei oferită de o motocicletă. Așa că ei și anul acesta în 19 august 2023 au organizat o paradă moto, unde orice motociclist a fost primit cu brațele deschise să participe la parada de anul acesta.

“Parada moto pentru Maris Fest reprezintă nucleul acestui festival, pentru că de la asta a pornit, de la o întâlnire moto între prieteni. Am încercat să coagulăm în acest eveniment prietenii noștri motocicliști din Târgu Mureș în primele ediții, după din Transilvania, iar acum am reușit să aducem motocicliști din toată țara. Am avut prezente cluburi pe lângă Transilvania din Moldova, Constanța, București, Banat, Oltenia și toți vin aici să ne ajută să punem Târgu Mureș pe harta motociclistică din țară. Și pe lângă asta cu această paradă vrem să promovăm și acest loc unde ținem festivalul deja de doi ani, Transilvania Motor Ring, fiind cel mai bun loc unde toată lumea poate experimenta adrenalina”, a declarat Tiberian, membru al Legio Maris și organizator Maris Fest.

Fiind totuși cluburi și motocicliști care vin din toată țara la acest eveniment, am fost interesat să aflu câte cluburi sau câți motocicliști au fost prezenți anul acesta.

“Acum când ofer acest interviu suntem proaspeți veniți din paradă și nu putem face o estimare exactă, dar ceea ce am constatat este o participare numeroasă. În fiecare an depășim numărul din anul precedent, din cei 8 ani în fiecare an la fiecare paradă numărul de motocicliști care sunt prezenți crește și este o informație care nu poate decât să ne bucure”, a precizat Tiberian.

Iar pentru a fi în această paradă, normal, trebuie să fii motociclist și atunci trebuie să știm ce face un motociclist să fie motociclist.

“În primul rând trebuie să îți iei permisul de motor, și ca să îl iei trebuie să îți dorești, dacă îți dorești să îl iei înseamnă că în interiorul tău arde o flacără. Care este substanța acelei flăcări? Libertatea, spiritul liber care pentru mulți este asociat cu adrenalină de aceea motocilismul și motocicliștii din păcate nasc teribiliști și câteodată trebuie intervenit, nu să îi cenzurăm dar trebuie să îi protejăm pentru că se pot apărea consecințe nefaste”, a mai spus Tiberian.

Adrian MURARIU