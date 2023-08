INTERVIU. Altar, concert româno-maghiar la Festivalul Maris Fest

Distribuie

Altar este una din cele mai cunoscute și apreciate trupe de Metal din România. Formația s-a înființat în anul 1991 în orașul Cluj-Napoca și de atunci și-a creat un nume pe scena rock-ului românesc, a cântat pe scenă cu nume precum Ian Gillan, Uriah Heep sau Anathema. Altar este cu grup muzical cu o concepție muzicală extraordinară și cu o apariție scenică plină de energie care te va ține în priză de când urcă pe scenă și până la sfârșitul concertului, când chitariștii își aruncă penele de chitară, toboșarul bețele și solistul pune microfonul jos. Altar a lansat șase albume de studio, cel mai recent fiind în 2022 “Rapsodia Românească”, iar sâmbătă, 19 august, a concertat pe scena Festivalului Maris Fest.

După terminarea concertului, solistul trupei, Andy Ghost (Pákay Csaba), ne-a vorbit despre experiența lui cu publicul din Târgu Mureș și despre un proiect de caritate pe care trupa Altar îl derulează împreună cu mai multe trupe din țară.

Reporter: Cum a fost să cânți în fața târgumureșenilor?

Andy Ghost: Mi-a plăcut foarte mult, am mai cântat și în trecut la Târgu Mureș cu diferite ocazii, mai ales în perioada cu festivalul Peninsula, la Maris Fest am mai fost prezenți, în diferite cluburi și am reușit să formăm o comunitate. Târgu Mureș a devenit în timp o oază pentru noi să spune așa, noi fiind din Cluj-Napoca când venim din drumurile noastre mai mereu poposim aici și mereu a fost o plăcere să ne întâlnim cu publicul din Târgu Mureș.

Rep.: Cum a fost publicul?

A.G.: Mi s-a părut foarte fain, chiar pot spune că m-a intrigat pentru că s-a legat muzica trap cu cea rock. Organizatorii au ales această variantă și chiar am observat un lucru super fain, atunci când pe scenă a fost trap, a fost un public apoi între trap și rock s-a făcut o tranziție și de gen cât și de public, adică trap-ul a avut publicul lui apoi a plecat și când a venit muzica rock a venit publicul nostru de rock. Și mi s-a părut tare lucrul acesta pentru că publicul nostru era aici, îl simțeam și ei la rândul lor ne simțeau dar așteptau momentul de trecere dintre aceste genuri. Noi la concertul nostru am avut parte de un public foarte entuziasmat, care a reacționat foarte frumos când am urcat pe scenă, un public care știa versurile și ne-au umplut de energie.

Rep.: De cât timp nu ați mai cântat în Târgu Mureș?

A.G.: Ultimul concert l-am avut în iarna anului trecut. Dar este mereu o plăcere să cântăm publicului de aici.

Rep.: Aveți un concert susținut aici care v-a rămas în suflet?

A.G.: Concret nu îmi vine în minte, dar cred că concertele din cadrul Festivalului Peninsula au avut un impact foarte puternic pentru că acel festival a reușit să aducă un public foarte numeros și cumva acel festival a influențat foarte mult și publicul, dar și trupele care au participat. Dar așa cum am zis și atunci, când ne vedem doar în cluburi cu câteva sute sau zeci de oameni starea de prietenie și de familie îmi dă o energie și o putere să simt că ceea ce fac împreună cu colegii mei a ajuns la inima unor oameni.

Rep.: Ce moment din concert va umplut cu cea mai multă energie?

A.G.: Este greu să spun asta, pentru că piesele pe care le cântăm în concert le-am ales cumva pe sprânceană cum s-ar zice, adică pentru repertoriul actual am concentrat cele mai bune piese pe care le avem. Deși din păcate a trebuit să renunțăm la unele dintre ele pentru că nu ne permite timpul, acum suntem în turneu cu cel mai noi album, “Rapsodia Românească”, și pe acesta îl cântăm integral pe lângă alte câteva piese. Totuși, mă bucur că astăzi am reușit să cântăm două dintre piesele vechi de suflet ale noastre, una dintre ele este piesa ”Mum”, de pe albumul ”Respect” din anul 1995 și am văzut că o droaie de oameni au reacționat extraordinar și cealaltă este “Singur împotriva tuturor”, care este o piesă încă de actualitate, care are o putere, o energie și un impact foarte puternic asupra publicului prin versurile pe care le conține piesa. Și există un lucru la acest cântec pe care îl facem doar în Târgu Mureș, cântăm varianta în limba maghiară a piesei și m-a impresionat faptul că publicul de etnie maghiară și cel românesc au cântat împreună ambele variante și m-a umplut de energie lucrul acesta pentru că este un lucru inedit să vezi o trupă românească să aibă un moment de genul ăsta care are de a face cu zona și să se reacționeze cu atâta căldură și mereu ne face plăcere să facem lucruri de genul acesta. Dar apropo de întrebare pe care mi-ai pus-o, pe lângă cele două piese care sunt niște lucruri pe care nu le facem de obicei sunt cel puțin două cântece care ies în evidență, “Toți ca unul”, care este un cântec care se adeverește dea lungul turneului în care suntem, este una dintre cele mai dinamice piese care influențează și impactează publicul și de asemenea piesa cu care ieșim de obicei din cântările noastre este “Antitristul”, și am văzut că oamenii au reacționat super frumos și au cântat alături de mine și de colegii mei.

Rep.: Îmi puteți spune mai multe despre proiectul de caritate din care faceți parte?

A.G.: Este vorba de ”Musink for Humanity”, un proiect inițiat de un prieten foarte bun al nostru, Costi Azoiței, unul dintre cei mai vechi tatuatori din România. El a avut ideea genială să facă un proiect în care să implice mai multe formații de rock printre care sunt și Altar, Cargo, Antract, C.A.S.H și alte trupe românești, acestea au creat un CD unde există mai multe piese la prima audiție care încă nu au apărut pe albumele lor și au decis să le ofere mai rapid prin acest disc pentru o cauză nobilă. Prin vânzarea acestuia cumpărătorul face un gest caritabil, pentru că din banii strânși din acest CD ajută niște copii nevoiași. Am văzut mai ales în perioada Crăciunului cum s-au făcut niște pachețele și au fost duse în sate copiilor care aveau nevoie de acele lucruri, pe lângă dulciuri și ciocolată au ajuns în mâinile copiilor și rechizite pentru școală. Cu atât este mai vândut acest disc cu atât vom putea ajuta mai mulți copii care nu au fost atât de norocoși. Din păcate acest proiect nu este cel mai amintit dar noi încercăm să îl promovăm cât de mult putem, în anumite perioade a anului este mai promovat, cum ar fi la începutul anului școlar sau în perioada sărbătorilor dar am dori să putem ajuta acei copii mai des.

A consemnat Adrian MURARIU