Oieritul ca sursă de trai. Poveste de viață și ciobănie din satul Dileu Vechi

Călătorului îi șade bine cu drumul. Mai ales când sunt 34 de grade afară și pornești cu un scop precis spre satul Deleni, dar ajungi în satul Dileu, așa cum îi șade bine unui ziarist ușor pierdut în spațiu. Satul Dileu Vechi (în trecut Dileul Român) este în comuna Ogra, județul Mureș. Și n-am avut nici cel mai mic regret să ajung în acest punct pe hartă, pentru că în orice sat aș fi în țara asta a mea, mi-i drag să intru în vorbă cu oamenii, să-i aud spunându-mi despre una sau alta, ca și cum ne-am cunoaște de când lumea, deși viețile noastre se intersectează pentru prima și, poate, pentru ultima oară. La oraș, omul e mult prea ocupat de șmenuri, șușanele, planuri și socoteli, în speranța că într-o bună zi va da lovitura. La sat, însă, liniștea, aerul curat și seninul lăuntric nu au egal.

Tanti Toia în prag

Cu mâna streaşină la ochi, pentru a se feri de soare, și cu un zâmbet larg și simplu, așa cum numai omul de la țară poate zâmbi, în fața unei case ne întâmpină Tanti Toia, Victoria Dălălău. Tare bine face un zâmbet pe chip, zâmbetul acela fără doctorate și masterate, un zâmbet sincer, care face ca totul să devină mai ușor. Ne-a poftit în casă, să bem un pahar cu apă, rugându-ne să așteptăm puțin, că trebuie să apară și unul din băieții ei, Gheorghe.

Frații Ioan și Gheorghe Dălălău au în jur de 170 de oi. Nu au un business, ci o sursă de trai. Încet, încet, însă, se renunță la această îndeletnicire, pe care generații întregi au moștenit-o, pe rând, de la bunici, la părinți și apoi la copii. De ce?

”Nu e ușor să crești atâtea oi. Într-un an aveam 500 de oi, dar cineva ne-a dat foc la nutreți, 8000 de baloți de nutreți au ars, pompierii au lucrat de la ora 22.00 până la ora 4.00 diminneața. Așa, am fost nevoiți să vindem, am ținut doar 100. Iar acum avem peste 170, dar munca e grea. Trebuie să le cureți, trebuie să le mulgi, să le duci la mâncare, apă, mai ales acum, când e căldura asta. Nu le ducem la iernat în munți, rămân aici, pe pajiște, sus în deal. Mai prind și boli la picioare, trebuie făcute tratamente, dacă nu le faci, le pierzi. Facem caș, urdă nu. Nu mergem la piață, vindem rar, sub prețul pieței, zărul îl dăm la porci ”, ne povestește Gheorghe.

Câinii țin de pază

Fără să-și ridice privirea din pământ, îmi vorbea calm, cu voce caldă, fără cuvinte pripite sau mânioase. Fiecare gest contura simplitatea aceea complexă a țăranului român, firescul și credința în Dumnezeu.

”Urși?! Au mai fost, dar nu am avut probleme, nu le-a plăcut ceva, nu au stat. Problema la noi sunt șacalii. Colo pe deal, în fiecare seară vin, plâng ca și copiii mici. Sunetele pe care le fac noaptea haitele de șacali sunt semnalul că pornesc la vânătoare. Avem 5 câini, care îi alungă, ei păzesc turma. Ăștia dacă apucă la turmă, praf o fac. Dar avem și gard electric. Avem și vite, 5 din ele sunt cu lapte și le aducem jos. Avem tanc de răcire a laptelui, dar nu merită să vinzi lapte, vinzi pe nimic”.

Oieritul înseamnă stil de viață, muncă asiduă și sacrificiu continuu. Produsele, telemea, caș, urdă și alte bunătăți – se vând din ce în ce mai greu, pentru că puterea de cumpărare a consumatorilor a scăzut dramatic în ultima vreme, în timp ce cheltuielile pentru întreținerea animalelor sunt din ce în ce mai mari. Iar cel mai rău este că forța de muncă este aproape imposibil de găsit, cei mai mulți tineri din sate pleacă să lucreze în Germania sau Spania.

Sub soarele dogoritor al zilei nu vedeai om pe stradă. Am plecat lăsând familia Dălălău în urmă, toată lumea părea că stă în case, animalele trase care cum la câte un petec de umbră. Citisem undeva, odată, că în trecut lâna de oi era mult prețuită, astfel încât erau bătrâne care umblau prin sat pe unde treceau turmele de oi și adunau lâna prinsă în sârma gardurilor, pe care o torceau și își făceau șosete. Acum, însă, sunt la mare căutare textilele din fibre sintetice, covoarele din iarbă artificală în curți, plasticul, imitațiile, contrafacerile și surogatele, care ne sufocă în magazine.