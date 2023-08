Liceele cu profil agricol luate cu asalt de absolvenții claselor a VIII-a? Ce spune directorul Colegiului Agricol din Târgu Mureș

Distribuie

Privite până nu demult ca o formă de învățământ net inferioară față de liceele și colegiile cu alte profile de pregătire, liceele cu profil agricol din țară au început să iasă ușor, ușor din întuneric, ba chiar să prindă popularitate printre absolvenții de gimnaziu.

Peste tot prin țară, cifrele grăitoare arată că elevii sunt tot mai interesați de acest domeniu și vor să își înceapă pregătirea încă din adolescență. Specialiștii care au studiat acest fenomen sociologic susțin că fermele (atât din România cât și din străinătate) au nevoie de forță de muncă pregătită, chiar calificată, iar salariile sunt pe măsura așteptărilor.

Conform statisticilor, în 2023 gradul de ocupare a locurilor stabilite pentru liceele cu profil agricol din țară a fost de 82%, similar cu cel din anul precedent, adică 84%, însă numărul de elevi care au optat pentru un profil practic este mai mare față de anul 2022 (3414 în 2023 față de 3040 de absolvenți înscriși în anul anterior).

Gradul de ocupare care a scăzut cu 2% în acest an se explică prin creșterea cu aproape 700 a numărului de locuri alocat acestui profil de către Ministerul Educației, potrivit reprezentanților World Vision și Creștem Prin Educație Agricolă. „Deși gradul de ocupare a scăzut ușor, faptul că a fost oferit un număr mai mare de locuri înseamnă că liceele agricole continuă să se dezvolte și să răspundă nevoilor tot mai mari ale elevilor interesați să urmeze o carieră în domeniul agricol.

„Contrar percepției comune, salariile din domeniul agricol sunt foarte competitive, oferind posibilități de avansare în carieră și contribuind la dezvoltarea comunităților locale. Un rol important pentru dezvoltarea de parteneriate de practică, mentorat și burse pentru a încuraja implicarea activă a elevilor în activitățile agricole moderne și a le demonstra potențialul carierei în acest domeniu dinamic și esențial pentru țară le revine și fermierilor și companiilor (mai mari sau mai mici) de agrobusiness”, declară reprezentanții Fundației World Vision România.

Elevii Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” într-o vizită la o companie de producție alimentară

Care este amploarea fenomenului pe plan local

Pentru a vedea care este situația pe plan local, am vorbit cu directorul Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureș, prof. ing. Adriana Blaga, care ne-a răspuns câtorva întrebări legate de acest subiect.

Reporter: Spuneți-ne câți absolvenți de clasa a VIII-a au optat pentru Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” în anul 2023?

prof. ing. Adriana Blaga: Pentru anul școlar 2023-2024 au optat pentru Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” 148 de elevi repartizați în clasele a IX-a la orele de liceu, cursurile de zi, și 20 elevi în clasa a IX-a pentru școala profesională.

Rep.: Care este diferența, în cazul în care există una, între numărul de absolvenți admiși în acest an față de anul precedent?

Prof. ing. A.B.: Ca urmare a înscrierilor absolvenților de clasa a VIII-a am realizat planul de școlarizare propus pentru liceu, adică toate locurile prestabilite de administrație au fost ocupate, însă, în ceea ce privește clasa pe care am propus-o în cadrul cursurilor de școală profesională anul acesta, în plus față de anul școlar anterior, nu a fost completată. Ceea ce înseamnă că nu au fost suficienți aplicanți și pentru cursurile de la școala profesională.

Rep.: Se vede un progres de la un an la altul în ceea ce privește numărul de aplicanți?

Prof. ing. A.B.: Nu există nici o diferență anul acesta față de numărul elevilor admiși în anul precedent. Am fi dorit să realizăm și o adoua clasă de profesională dar din păcate nu au existat suficienți elevi care să își dorească să urmeze astfel de cursuri. Noi credem că acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că cei care optează pentru școala profesională sunt, în general, elevi care nu au reușit să obțină note foarte bune la Examenul de la Evaluarea Națională și, prin urmare, au preferat să renunțe la studii. Cu toate acestea, chiar dacă nu există un progres în privința numărului de elevi admiși la noi în școală, numărul lor se menține constant. În schimb, dacă ar fi să vorbim despre un progres am putea discuta despre rata de promovabilitate a elevilor de clasa a XII-a care absolv la noi, care este de peste 50%, lucru ce se datorează în cea mai mare parte efortului cadrelor didactice din școala noastră, profesionalismului și responsabilității lor. Este o adevărata performanță ca un elev care intră cu o medie sub 5,00 la Evaluarea Națională să promoveze examenul de Bacalaureat, iar pentru este o performanță realizată cu mai eforturi, răbdare și perseverență atunci când vedem obiectiv că un copil ajunge de la media 3,00 la 5,00.

Rep.: De ce credeți că adolescenții optează pentru un liceu cu profil agricol?

Prof. ing. A.B.: În mare parte elevii care optează pentru liceul nostru au părinți care dețin o fermă agricolă sau zootehnică și doresc să continue activitatea acestora, însă sunt și elevi care vin la noi pentru celelalte specializări precum: Tehnician Ecolog, Tehnician în Analiza Produselor Alimentare, Tehnician în Achiziții și Contractări sau Tehnician în Activități Economice. Sunt niște meserii de viitor care îți pot oferi un statut financiar stabil pe tot parcursul vieții.

Rep.: Care este rata de angajare în domeniu a elevilor absolvenți de clasa a XII-a după terminarea liceului?

Prof. ing. A.B.: O parte din elevii noștri care promovează examenul de bacalaureat urmează studiile universitare la UASMV Cluj sau la UMFST Târgu Mures, inclusiv în medicina umană, urmează cursurile școlii postliceale la noi în școală sau la alte unități de învățământ. Unii dintre ei se angajează în domeniul pe care l-au absolvit și o altă parte se îndreaptă spre alte domenii cum ar fi comerț și alimentație publică cu precădere. Nu cred că există vreo diferență foarte mare între absolvenții noștri și cei care studiază în cadrul altor instituții de învățământ. Așa cum mulți elevi de la alte licee preferă să își continue studiile sau să intre în câmpul muncii, așa gândesc și absolvenții colegiului nostru.

Elevii Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” în cadrul unui proiect intern

Rep.: Considerați că este nevoie ca acest domeniu să se extindă?

Prof. ing. A.B.: În ultimii ani se pune tot mai mult accent pe domeniul agriculturii (inclusiv a agriculturii ecologice) și industriei alimentare și implicit pe o alimentație sănătoasă. Ca urmare acest domeniu ar trebui nu neapărat să se extindă cât să se „stabilizeze”, să-i spunem așa, și să se adapteze noilor cerințe. Cred că atât noi, cât și celelalte licee cu profil agricol din țară, încercăm să facem și să îi învățăm pe elevii noștri toate acestea.

Rep.: Care sunt beneficiile pe care le primesc elevii dumneavoastră odată admiși (aici ne referim la burse speciale, burse pentru practică, delegații de practică în alte țări, programe erasmus)?

Prof. ing. A.B.: Elevii noștri beneficiază de o largă categorie de burse, precum: bani de liceu, burse de merit, burse de studiu sau burse profesionale, iar în ultimii ani am fost parteneri în multe proiecte, fie europene fie pe alte fonduri, cu diverse asociații cu care am lucrat pe partea de stagii de practică sau vizite de studiu, cum ar fi în Danemarca. Pe lângă acestea avem și „o tradiție” în desfășurare a mai multor proiecte educaționale în fiecare an școlar. Pentru dotarea cu tehnologie modernă atât pentru ferma didactică cât și pentru școală (avem si o fermă didactică pentru instruirea practică a elevilor admiși la cursurile de agrozootehnie) am avut un program de finanțare cu MADR, pe patru ani, care s-a încheiat anul acesta și care a fost mai mult decât un colac de salvare pentru noi, mai ales pentru ferma didactică. De asemenea, anul acesta am câștigat un proiect prin PNRR prin care vom fi dotați cu două Smart Lab-uri, iar pe mai departe vom accesa, tot prin PNRR, pentru investiția 17 – Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare. Totodată, vom mai accesa și un proiect pe stagiile de practică prin programul PEO (educație si ocupare) pentru elevii din domeniul agricultură.

Despre Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureş

Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureş a luat fiinţă în anul 1942 sub numele de „Şcoală medie de agricultură”. Din anul 1954 şi până în anul 1962 şcoala a funcţionat sub directa coordonare a Ministerului Agriculturii. Din 1962 şcoala a trecut sub coordonarea Institutului Central de Cercetări Agricole, iar apoi a trecut la Ministerul Învăţământului, apoi din nou la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi începând cu 1993 din nou la Ministerul Învăţământului, actualmente Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

În 1990 „Şcoala medie de agricultură” și-a schimbat numele la „Grupul Şcolar Agricol Tg. Mureş” datorită diversificării formelor de învăţământ (liceu, şcoală profesională / şcoală complementară / ucenicie), a profilurilor şi specializărilor: agricol, horticol, protecţia plantelor, veterinar, zootehnie, industrie alimentară, economic pentru agricultură, economic pentru turism, agroturism montan, peisagişti, legumicultori, floricultori, măcelar, brutar, etc.

Curtea Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureș

Ca urmare a nivelului ridicat al activităţii instructiv-educative desfăşurate în şcoală, a rezultatelor şi performanţelor obţinute la toate capitolele activităţii complexe desfăşurate, a multiplicării numărului de clase, a diversificării profilelor , a specializărilor şi a calificărilor, Grupul Şcolar Agricol din Tg. Mureş a devenit Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș în anul 2004 și și-a păstrat numele până în prezent.

În anul școlar 2023-2024, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” are două profile de învățare pentru cursurile liceale la zi (servicii, resurse naturale și protecția mediului), un profil pentru cursurile serale (RNPM) și două domenii de pregătire pentru învățământul profesional, respectiv școala postliceală (industrie alimentară și turism și alimentație).

Lorena PINTILIE

Sursa foto: www.depositphotos.com & arhiva personală a Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș