Luna tatălui. Ce se va modifica odată cu ordonanța 164

OUG 164/2022, care va modifica OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor din ziua în care și normele de aplicare a acestuia vor fi modificate, aduce schimbări, printre altele, legate și de „luna tatălui”.

Care e situația actuală?

În prezent, în cazul în care tatăl nu își „revendică” luna lui din CCC, indemnizația se reduce cu o lună. Mama rămâne în continuare în concediu și cu contractul de muncă suspendat, însă pe ultima lună de concediu de creștere nu i se plătește indemnizația.

Pe de altă parte, în situația în care tatăl nu îndeplinește condițiile pentru a intra în concediul de creștere sau familia este monoparentală, mama depune documentele aferente și primește și indemnizația pentru luna tatălui, în același cuantum ca și până atunci, ne explică director executiv al AJPIS Mureș, Baricz Semina, șef serviciu.

Ce se va modifica prin noua ordonanță?

Conform ordonanței 111, tatăl este obligat să-și ia o lună de zile concediu de creștere a copilului, dacă este eligibil, în condițiile în care tatăl a obținut venituri impozabile timp de 12 luni in ultimii doi anterior datei naşterii copilului. Ordonanța 164 are prevederi referitoare la durata concediului de creștere, durata crește de la o lună la două luni, iar „luna tatalui” devine practic „lunile” tatălui, adaugă Semina Baricz.

În cazul concediului de creștere copil, efectuat doar de un părinte, ca de exemplu mama, fără implicația tatălui, indemnizația va fi pătită doar 11 luni (în cazul concediului de 1 an), respectiv 23 de luni (în cazul concediului de 2 ani sau 2 ani și 10 luni, în cazul copilului cu handicap. mama are următoarele opțiuni în luna tatălui. Aici, mama are opțiunea de a se întoarce la job înainte ca cel mic să împlinească 2 ani pentru realizarea de venituri supuse impozitului și pentru a beneficia de stimulentul de inserție.

Conform OUG 111/2010, art. 12, pct. 7, mama nu va primi indemnizația de creștere a copilului și nici stimulentul de inserție cât timp tatăl este în concediu pentru creșterea copilului. Și asta pentru că, statul nu plătește și indemnizație și stimulent în același timp.

Atenție! Chiar dacă OUG 164 a fost publicat în Monitorul Oficial, prevederile sale intră în vigoare atunci când va fi oficializată și hotărârea de Guvern prin care se vor modifica normele de aplicare ale OUG 111.