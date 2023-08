FOTOREPORTAJ: Cultura și tradițiile, îmbinate armonios la Festivalul Câmpiei Mureșene

Distribuie

Comuna Tăureni a îmbrăcat haine de sărbătoare, între 18 și 19 august, cu prilejul celei de-a doua ediții a Festivalului Câmpiei Mureșene, eveniment organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Transilvaniei”, Primăria Comunei Tăureni și Consiliul Județean Mureș, care tinde să devină o tradiție pentru întreaga comunitate a Câmpiei Mureșene.

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc sâmbătă, 19 august, în prezența gazdei, Ovidiu Oltean, primarul comunei Tăureni, care i-a avut invitați pe scenă pe Ciprian Dobre – prefectul județului Mureș, Valer Botezan – primarul orașului Sărmașu, Ilie Șuta – primarul comunei Cuci, Mircea Radu – primarul comunei Band, Teodor Neacșa – primarul comunei Ogra, Nicolae Banea – primarul comunei Iclănzel, Ștefan Gojman – primarul comunei Grebenișu de Câmpie, Emil Casoni – primarul comunei Miheșu de Câmpie, Dorel Vancea – primarul comunei Șăulia, Varó Levente – primarul comunei Papiu Ilarian, Alexandru Măgheran – primarul comunei Sânger, Aurel Giurgiu – primarul comunei Luna, județul Cluj, Vasile Greu – viceprimarul comunei Zau de Câmpie, Daniela Lupei – director executiv al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mureș, ing. Ovidiu Săvâșcă – director executiv al Agenției de Plăți și intervenție pentru Agricultură Mureș și Gheorghe Ștef – director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Proiectul apei, conjugat la prezent

În mesajul adresat participanților la eveniment, prefectul județului Mureș a subliniat că principalul proiect pentru Câmpia Mureșeană, și anume extinderea rețelei de apă potabilă, nu se mai conjugă la timpul trecut, ci la prezent.

”Am răspuns cu drag invitației primarului dumneavoastră, m-am bucurat să regăsesc comuna Tăureni, așa cum a spus și moderatorul nostru, modernizată, vă felicit pentru realizările pe care dumneavoastră le aveți aici la Tăureni. Sigur, un aspect foarte important de care știu d emai bine de zece de ani de administrație, o problemă cu care v-ați confruntat dumneavoastră, cu care s-a confruntat Câmpia Mureșeană, este apa. Suntem în măsură astăzi să putem să vorbim despre acest proiect și să conjugăm verbele la prezent. În prezent, această problemă, în sfârșit se rezolvă și cred și am toată încredințarea atât din partea Aquaservului cât și din partea Consiliului Județean, vineri, adică cu o zi înainte, am avut ultima ședință cu directorul Aquaserv și cu cei care lucrează pentru acest proiect și în acest an, și Tăureniul și Miheșul de Câmpie și Șăulia și cartierul Roșiori din Luduș și Zau de Câmpie vor avea apă. Cred până la urmă că apa este o datorie a administrației mureșene față de dumneavoastră și sper ca această datorie să ne-o onorăm până la sfârșitul acestui an și de Crăciun să aveți un primar mulțumit, cu un proiect implementat, iar dumneavoastră să fiți niște oameni care să nu mai aveți grija apei”, a afirmat Ciprian Dobre, care le-a felicitat apoi pe gazdele de la Tăureni pentru performanțele naționale și internaționale obținute de echipa de handbal Arsenal din localitate.

”Greutatea administrației a rămas pe primari”

Din partea primarilor invitați la eveniment a luat cuvântul decanul de vârstă al acestora, Mircea Radu, edilul șef al comunei Band.

”Greutatea administrației a rămas pe primari. Nu e cazul acum să detaliez, am lucrat în sectorul privat toată viața mea, am venit în Primărie pentru că m-au chemat cetățenii, altfel nici nu veneam, vă spun, și nu am venit nici pentru bani, nici pentru funcție, pentru nimic. Am venit să fac ceva pentru cetățenii din comuna Band, de unde sunt și eu și unde m-am format profesional, fiindcă eu am terminat la Cluj facultatea, în 71, și m-au repartizat la SMA Band. Deci am o vechime, 29 de ani în sistemul celălalt, și le mai spun la tineri că probabil au ce să învețe și de la noi, care am trecut prin două sisteme diferite, total”, a menționat Mircea Radu.

Asociere pentru un festival de succes

Cuvântul de final i-a aparținut lui Ovidiu Oltean, primarul comunei Tăureni.

”Noi suntem doar niște pioni ai administrației, aici sus, pe scenă, atenția principală se îndreaptă către cei care stau pe sub umbrele din cauza disconfortului termic creat de căldură. Dumnealor le revine onoarea de a fi alături de noi astăzi pe acest frumos platou pe care l-am organizat și l-am construit în urmă cu cinci-șase ani, tocmai pentru a ține aici, pe acest frumos platou, de unde avem o panoramă extraordinară, tot ce înseamnă sărbătoare. În urmă cu șapte-opt ani vedeam pe Valea Gurghiului, pe Valea Mureșului, un festival la care se puteau asocia cinci, șase, șapte primării. Ca o idee, ne-am asociat și noi într-o Asociație de Dezvoltare Intracomunitară care se cheamă ”Câmpia Transilvaniei”, iar dumneavoastră, cu toții astăzi, dragi colegi primari și șefi de deconcentrate, vă aflați în Câmpia Transilvaniei, aici unde încercăm să facem o replică a festivalului de pe Valea Mureșului. Cetățenii și locuitorii zonei de câmpie au fost invitați să participe astăzi alături de noi la acest frumos eveniment, aici unde se îmbină cultura cu tradiția, acea zestre pe care noi o moștenim de la bunicii și străbunicii noștri, pe care astăzi o prezentăm tinerilor care participă alături de noi”, au fost cuvintele primarului Ovidiu Oltean.

Handbalul, ambasador al Tăureniului

În cadrul ceremoniei a avut loc și o emoționantă festivitate de premiere a componentelor echipei locale de handbal, Arsenal Tăureni, pregătită de către maestrul sportului Vasile Dobrău, care în luna iulie a acestui an a ocupat un onorant loc trei la o importantă competiție organizată în Italia.

”El este modelatorul și îndrumătorul acestor fete minunate, care prin muncă extraordinară, voință, dăruire, au reușit să devină cel mai mare ambasador al comunei Tăureni, atât pe plan internn cât și pe plan internațional”, a afirmat primarul comunei Tăureni.

”Din șapte jocuri, am reușit să câștigăm cinci, iar în final am reușit să ne clasăm pe locul 3. Avem 12 copii la centrele de excelență de la Sighișoara, de la Baia Mare, de la Brașov. Avem fete la Lotul Național de Juniori, dar și în Naționala de Tineret. Pe plan intern am reușit să obținem locul 3 la un turneu final în urmă cu câțiva ani la Baia Mare, iar pe plan internațional avem mai multe competiții câștigate: în Slovacia și în Republica Moldova am obținut locul 1, în Ungaria am câștigat locul 2, iar în Croația am câștigat locul 3. Sunt doar câteva dintre reușitele noastre”, a dezvăluit antrenorul Vasile Dobrău.

Cântec, joc și voie bună

În cele două zile ale festivalului, eveniment care a fost prezentat cu aceeași inspirație și eleganță de către Codruța Turcu, pe scena din Tăureni au (în)cântat spectatorii următorii artiști și ansambluri artistice: Taraful lui Gaciu, Marian Suciu, Mădălina Rus, Nelu Sămărtean, Alexandra Togănel, Surorile Rusu, Florin Vos, DJ. Ștefan-Muzică Pentru Tineret, Ansamblul din Frata, Anca Marian și Grupul Vocal, Ioan Cristian Țăran, Ina Todoran, Adelina Boita cu Grupul Instrumental, Cristian Pomohaci, Larisa Cotoi, Ciprian Roman, Ansamblul Flori Mureșene, Marius Ciprian Pop, Felix Gălan cu Ceterașii și Mihaela și Ciprian Istrate cu Ceterașii.

Alex TOTH