Voluntarii, ”motorul” Festivalului Maris Fest

Distribuie

Maris Fest a fost și este o poveste frumoasă, cum am mai spus și scris pentru fiecare a însemnat altceva. Toată lumea s-a distrat și a fost supus la adrenalină, că și-a dorit, că nu. Fiecare a fost interesat de ceva, alții se uitau la motociclete de parcă ar fi vrut să le mănânce, alții a erau nerăbdători să își vadă artiștii preferați, alții au venit doar pentru stare și să petreacă până în zori. Dar pentru a fi toate astea posibile pe lângă munca organizatorilor nimic din toată povestea Maris Fest nu ar fi fost posibilă fără voluntari.

Oameni dedicați 100%

Mulți dintre ei au venit cu o zi înainte și au plecat la una după pentru a fi părtași și a ajuta la tot ce înseamnă Maris Fest. Iar pentru că voluntarii au fost zi și noapte în festival și au stat și s-au dedicat sută la sută am vrut să aflu ce i-a determinat pe ei să fie parte din povestea asta și ce înseamnă Maris Fest pentru un voluntar.

“Eu am auzit doar lucruri bune despre acest festival anul trecut fiind și participant la acest festival și am rămas profund impresionat. Pe lângă concerte, activități, am simțit că este ceva în spate și pentru că iubita mea și prietenul meu cel mai bun au fost voluntari anul trecut mi-am zis că vreau și eu să trăiesc experiența asta”, a declarat Iuga Darius, voluntar de anul acesta în cadrul Maris Fest.

Și până la urmă un voluntar vine acolo pentru a contribui la organizarea festivalului, ei au fost repartizați pe mai multe zone. Au muncit și munca lor a dat roade, iar una dintre voluntarele senioare, să spun așa, mi-a mărturisit ce a făcut ea ca voluntar anul acesta.

“Eu ca voluntară anul acesta am fost la protocol. Ce înseamnă asta? Adică am fost în zona din spate unde au avut acces formațiile și artiștii care au concertat pe scenă și împreună cu colegii mei voluntari ne ocupam de bunăstarea artiștilor pe care i-am avut în festival. Am fost acolo și ne-am ocupat de ei pentru a simți și ei cum este la noi, în familia Maris Fest”, a declarat Maria Uifălean.

Iar acum că am aflat una din ocupațiile voluntarilor, ce înseamnă pentru ei, am vrut să aflu cum s-au simțit anul acesta și dacă ar reveni și în alți ani să fie alături de Maris Fest.

“Anul acesta a fost interesant, fiind prima ediție când au fost chemați si artiști din alt gen muzical. M-am simțit în mare parte stresată și obosită, dar după ce am văzut roadele muncii mele ca voluntar, cu tot stresul si oboseala, s-a meritat pentru ca publicul și noi la rândul nostru ne-am simțit foarte bine. Din păcate, am avut si multe probleme, cu alți voluntari care nu își făceau treaba și stăteau degeaba, dar sunt sigură că până la urmă s-a rezolvat tot. Și pentru mine este deja al doilea an al meu ca voluntară și îmi doresc să revin de câte ori voi avea ocazia pentru ca oamenii și prieteniile pe care le-am legat cu restul voluntarilor și chiar și cu o parte din organizatorii sunt de neuitat. Deja am creat câteva tradiții și mă bucur și mă mândresc cu faptul ca fac parte din frumoasa familie Maris Fest”, a precizat Roxana Russu.

Adrian MURARIU