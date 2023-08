FOTOREPORTAJ: Guvernarea locală din Sărmașu apreciată de Comisia Europeană

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, subprefectul Vasile Liviu Oprea și deputatul social-democrat Dumitrița Gliga au participat vineri, 25 august, la festivitatea de deschidere a celei de-a XXI-a ediții a Zilelor Orașului Sărmașu. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 25-27 august și a oferit participanților ”ingredientele” de acum tradiționale ale sărbătorii sărmășenilor: Cultură, Educație, Tradiție și Sport.

12 primari, invitați speciali

La ceremonie au mai participat, alături de ec. Valer Botezan, primarul orașului Sărmașu, și Trombitás Jolán, viceprimar al orașului Sărmașu, și următorii invitați: Mircea Radu – primarul comunei Band, Ciprian Alin Belean – primarul comunei Râciu, Cristian Ștefan – primarul comunei Pogăceaua, Spiru Șerban Crăciun – primarul comunei Sânpetru de Câmpie, Emil Casoni – primarul comunei Miheșu de Câmpie, Ovidiu Oltean – primarul comunei Tăureni, Ștefan Gojman – primarul comunei Grebenișu de Câmpie, Nicolae Banea – primarul comunei Iclănzel, Vasile Codrea – primarul comunei Budești din județul Bistriția Năsăud, Daniel-Mugurel Crișan – primarul comunei Căianu din județul Cluj, Vasile Focșa – primarul comunei Mociu din județul Cluj, Mihail Moldovan – primarul comunei Geaca din județul Cluj, ing. Ovidiu Săvâșcă – director executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș și general maior (r) Gheorghe Popa președintele Asociației Veteranilor de Război din Județul Mureș.

Drapelul, far călăuzitor al sărmășenilor

Evenimentul a debutat cu rugăciunea ”Tatăl Nostru” rostită de un sobor de preoți locali și a continuat cu binecuvântarea și sfințirea Drapelului Național al României care a fost apoi arborat pe catargul dn Parcul Central al orașului Sărmașu, nu înainte de intonarea Imnului Național al României.

”Steagul reprezintă identitatea noastră și mai mult decât atât, oricând în momente grele, în bătălii sau în cadrul festivităților cum este și aceasta, Steagul ne-a dat întotdeauna putere, Steagul ne-a condus, dacă pot spune astfel și întotdeauna în luptă Steagul a fost păzit chiar cu sacrificiul suprem de ostașii români, pentru că Steagul, așa cum spuneam, are o valoare cât se poate de importantă pentru noi, ca români, ca indivizi, pentru noi ca și creștini”, a afirmat prezentatorul evenimentului, carismaticul om de cultură Iulian Praja.

”Un început fericit al Zilelor Sărmășene, am împlinit ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, că nimeni dintre noi dacă are o Lumină nu o pune sub obroc, ci o pune în sfeșnic și luminează tuturor. Așa este și Drapelul din centrul localității noastre, o făclie, un far călăuzitor gândindu-ne la tot ceea ce este mai sfânt și mai frumos în neamul nostru românesc”, a rostit părintele ortodox Daniel Camară, care a binecuvântat Drapelul României.

ELoGE, din partea Consiliului Europei

Cei prezenți au fost apoi înștiințați că în luna mai a acestui an Primăria Orașului Sărmașu a primit titlul de ”Eticheta Europeană pentru Excelență în Buna Guvernare” cunoscut și sub denumirea de ELoGE.

”Prin eforturile noastre comune am reușit să construim un cadru armonios și eficient pentru dezvoltarea armonioasă și durabilă a orașului nostru”

”Anul trecut, în luna mai, ne-am înscris alături de alte 11 orașe din România, să fim evaluați de către Consiliul Europei. După un an de zile de monitorizare și evaluare a activității Primăriei, respectarea principiilor europene, strategia pe dezvoltare pe termen lung și mediu, eficiența și eficacitatea în activitate, respectarea drepturilor omului, diversitatea culturală și coeziunea socială, orientarea pe termen lung și mediu, au fost principii la care noi, Orașul Sărmașu, în urma evaluării, am reușit să primim Eticheta de Excelență în bună guvernare locală. Suntem mândri pentru că din toate 11 orașe doar șase au fost alese să primească această Etichetă, iar Orașul Sărmașu este singurul oraș din județul Mureș care a primit această Etichetă. Această recunoaștere vine să confirme angajamentul nostru față de valorile democrației, transparenței și viziunea de dezvoltare pe termen lung pe care le promovăm în administrația locală”, a arătat ec. Valer Botezan, care a trecut apoi în revistă proiectele, deloc puține, ale Primăriei Orașului Sărmașu.

Model județean de unitate

În alocuțiunea sa, prefectul județului Mureș a realizat un arc în timp, între ”vremurile romantice” ale Sărmașului din urmă cu aproape două decenii, până în prezent, când sărmășenii dau dovadă că alcătuiesc o comunitate model, caracterizată în primul rând prin unitate.

”Îmi aduc aminte anul 2005 când primarul Mocean (Ioan Mocean – n.a.), viceprimar pe atunci, îmi spunea că nu există diferență între Sărmașu și restul satelor dimprejur și că Sărmașu este oraș doar cu numele, că nu avem asfalt, că nu avem apă, că nu avem canalizare, că nu aveam profesori la acea vreme, naveta era ceva de neconceput pentru că drumurile erau impracticabile și ne uităm astăzi în jur. Nu la cum arată Sărmașu, ci la cum arată Râciul, cum arată Miheșul, cum arată comunele. Observăm că diferența între urban și rural s-a micșorat foarte mult. Evident, sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute și domnul primar a evocat astăzi care sunt lucrurile pe care dumnealui împreună cu echipa Consiliului Local își propune să le facă în următorii ani. Vreau să asigur primarul, Consiliul Local, că tot ceea ce ține de Instituția Prefectului legat de proiectele orașului Sărmașu va avea sprijin 100%. Sărmașu la Instituția Prefectului are un prieten”, a mai spus Ciprian Dobre, care deține și funcția de președinte al PNL Mureș și titlul de Cetățean de Onoare al Orașului Sărmașu.

Un oraș înfloritor, cu oameni pe măsură

Locuitorii orașului Sărmașu și primarul Valer Botezan au fost apoi felicitați de către subprefectul Vasile Liviu Oprea pentru modul în care localitatea s-a dezvoltat în ultimii ani.

”Arată foarte frumos, vreau să vă mărturisesc că nu am mai fost de mult timp în această zonă, în această localitate și se vede cu ochiul liber că orașul înflorește și arată foarte frumos”, a transmis Vasile Liviu Oprea.

”Sunt foarte impresionat de ceea ce faceți aici, în Câmpia Transilvaniei”, a adăugat subprefectul județului Mureș, care a fost de părere că cea mai importantă bogăție din Sărmașu sunt chiar locuitorii orașului.

”Pe drumul cel bun”, al dezvoltării

Invitată să se adreseze celor prezenți, deputatul Dumitrița Gliga a transmis felicitări tuturor celor care și-au adus contribuția la primirea

”Etichetei Europene pentru Excelență în Buna Guvernare”, precum și sărmășenilor pentru modul în care își păstrează identitatea culturală, în același timp cu dezvoltarea localității.

”Cred că faptul că Sărmașu se află pe drumul cel bun și faptul că se dezvoltă spectaculos în ultimul an, dincolo de speech-ul lung al domnului primar, să știți că trebuie să vă prezinte toate realizările pe care le are de trei ani încoace în orașul Sărmașu. Cred că o dovadă a faptului că lucrurile merg foarte bine în Sărmașu de trei ani de zile este această diplomă, această Etichetă Europeană pentru Excelență în Buna Guvernare Locală pe care Sărmașu a primit-o în luna mai prin Guvernul României, de la Consiliul Europei, în semn de certificare, de apreciere și de recunoaștere a tot ceea ce se întâmplă aici, în localitatea dumneavoastră. Așadar, autoritatea locală din Sărmașu desfășoară o acivitate recunoscută la standarde internaționale”, a afirmat președintele interimar al PSD Mureș.

Alte momente speciale

În continuare, în cadrul festivității de deschidere a Zilelor Orașului Sărmașu 2023 a avut loc premierea Excelenței în Educație, prin acordarea de Diplome de Merit celor mai valoroși elevi și dascăli locali, precum și conferirea titlului de Cetățean de Onoare colonelului în retragere Ilie Chiorean.

Text și foto: Alex TOTH