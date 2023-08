Șofer drogat depistat pe strada Gheorghe Doja din Târgu Mureș

Distribuie

Polițiști din cadrul Biroului Rutier Târgu Mureș și Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au oprit vineri, 25 august, în jurul orei 2.05, pe strada Gheorghe Doja din municipiu, un autoturism, condus de un tânăr în vârstă de 22 de ani, din comuna Livezeni.

”În urma testărilor specifice efectuate, a reieșit faptul că tânărul s-ar afla sub influența substanțelor psihoactive, respectiv THC cannabis și TCA. Acestuia i-au fost prelevate, la o unitate medicală, probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a substanțelor interzise din organism. În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)