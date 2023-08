INTERVIU. ”Meșterit de Codru”, de la cadouri la terapie

Distribuie

Produsele hand-made sunt printre cele mai apreciate și vândute datorită detaliilor, implicării și modului de muncă. Astfel de meșteșuguri sunt greu de realizat și necesită foarte multă meticulozitate. Un astfel de exemplu este Codruța Romanța care a început o afacere pornită din pasiune. Fiind prezentă la Festivalul „Văii Gurghiului” din Ibănești, Codruța a oferit un interviu cotidianului Zi de Zi, prilej cu care a vorbit despre întreg procesul de realizare a unor astfel de produse.

Reporter: Povestește-ne mai multe despre ceea ce ai expus aici.

Codruța Romanța: „Meșterit de Codru” este universul meu care a apărut acum vreo opt ani. Sunt produse din pastă polimerică care este un fel de lut, cu uscare în aer. Se introduce în cuptor și se coace cam o oră și atunci prinde o formă. După aceea se șlefuiesc, se lăcuiesc, se găuresc, deci e un întreg proces. Eu am început să fac asta din dorința de a face cadouri celor dragi, iar pe urmă s-a transformat într-o terapie. Am avut o perioadă mai grea în viață, iar modelajul m-a ajutat foarte mult să trec peste această perioadă. Încet am început să o transform într-o mică afacere. Acum încerc să îmi fac aripi.

Rep.: Cum a evoluat afacerea?

C.R.: A fost mai încet procesul, dar de vreo 3-4 ani am intrat în pâine. Mi-am făcut și un site, un magazin online, dar care din păcate acum stă la răcoare pentru că umblu pe la târguri și nu mă pot împărți.

Rep.: Cum ai învățat să faci astfel de produse?

C.R.: În urmă cu opt ani când am început eu era foarte puțină informație pe care o puteai găsi pe internet. Pe urmă am început cu documentarea, mi-am cumpărat tutoriale, am făcut multe teste și mă uitam mult pe Youtube ca să învăț. Am și ars o grămadă de materiale.

Rep.: Care este cel mai greu lucru când creezi un astfel de produs?

C.R.: Cel mai dezamăgitor lucru este să ai o formă finală, o figurină la care ai muncit o zi, două sau trei, iar după ce introduci produsul în cuptor, îl scoți altfel. Este cel mai deranjant.

Rep.: Cât timp îți ia să faci astfel de produse?

C.R.: Totul depinde de model și de complexitatea modelului. O pereche de cercei o poți face într-o oră, două sau trei. Depinde foarte mult de cât de multă atenție depui în acel produs. Desigur, prețul va fi și pe măsură. Cu cât e mai simplu, cu atât poate avea un preț mai decent, dar prețurile sunt în așa fel încât, nu mă îmbogățesc, nu am cum, dar cât să îmi pot scoate materia primă și să reinvestec. Pentru că deocamdată asta fac, reinvestesc.

Rep.: Cum este vânzarea produselor hand-made?

C.R.: Surpinzător, chiar dacă am fost puțin sceptică la început, lumea a început să aprecieze lucrul manual. Nu toți, pentru că sunt mulți care preferă chinezăriile mergând pe ideea că poate e mai ieftin cu 5-10 lei, dar au început să aprecieze. Am foarte mulți prieteni care mă susțin și asta mă bucură foarte mult, mai ales când merg la târguri aici în zonă și vin prieteni care știu că stau aici câte două zile, în ploaie, în căldură sau în frig. Vin și cumpără produsele mele pentru a mă susține. Chiar și familia. Vine sora mea și de multe ori, insistă să îmi plătească un produs.

A consemnat Diana CĂRBUREAN