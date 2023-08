20 de ani de SIMFEST: De la „experiment” la festival cu o tradiție notorie

Distribuie

Festivalul Internațional de Film și Televiziune SIMFEST a revenit anul acesta cu a XX-a ediție susținută anual în Târgu Mureș. Conferința oficială de deschidere a festivalului a avut loc luni, 28 august, la Cetatea Medievală Târgu Mureș. Evenimentul se desfăşoara pe o perioadă de o săptămână, încheindu-se în data de 3 septembrie, după zeci de ateliere, workshop-uri, proiecții de film și expoziții unice.

Singura competiție de film și televiziune din România și una dintre puținele de acest gen din Europa i-a primit cu brațele deschise, încă din prima zi, pe invitații speciali din industria televiziunii, precum Medeea Marinescu, Izabela Bostan și Ovjdiu Gyarmath, dar și pe membri ai juriului care vor analiza producțiile finaliste selectate din cele peste 180 de lucrări înscrise în concurs. Sâmbătă, 2 septembrie, urmăritorii vor afla care sunt echipele ce vor pleca acasă cu un trofeu marca SIMFEST ediția XX. Între timp, mureșenii sunt așteptați la workshop-urile organizate în colaborare cu specialiști ai domeniului cinematografic și televiziunii, dar și la numeroasele proiecții de film care vor rula în fiecare seară timp de o săptămână.

Tot în interiorul Cetății Medievale vor fi deschise două expoziții speciale pentru publicul larg. Luni, 28 august, a avut loc prima deschidere oficială a vernisajului „Ion Popescu-Gopo, 100 de ani de la naștere”, unde au fost expuse o selecție vastă de ilustrații ale celor mai importante lucrări din cariera unuia dintre cei mai importanți oameni din industria cinematografică din România. Evenimentul din Bastionul Tăbăcarilor celebrează un secol de la naşterea artistului care dă numele celor mai importante premii din industria filmului românesc și este deschis publicului până la finalul săptămânii în curs.

Afișul original „Maria Mirabela” creat de Ion Popescu Gopo

SIMFEST, de la „experiment” la festival cu o tradiție uluitoare

Pentru a afla mai multe detalii despre eveniment dar și despre ceea ce se întâmplă „în culisele” festivalului, l-am abordat pe directorul SIMFEST, Ioan Ceaușescu, care ne-a dezvăluit informații uluitoare despre proiectul său unic în România.

„Festivalul l-am început acum 20 de ani ca un experiment la Simeria dedicat exclusiv televiziunilor locale. Am continuat apoi să dezvoltăm idea aceasta de performanță la nivel local pentru că încă de la început am inclus în programul nostru masterclass-uri de pregătire și perfecționare a jurnaliștilor presei locale. După care, încet, încet ne-am dezvoltat și am decis să ne extindem și să ne axăm și pe alte forme de televiziune ajungând chiar și pe plan internațional, căci foarte multe televiziuni străine ne solicitau sprijinul , introducând ulterior și workshop-uri și concursuri din zona cinematografică”, ne-a dezvăluit directorul festivalului SIMFEST, Ioan Ceaușescu.

Întrebat de ce a ales Târgu Mureș ca și principal punct de desfășurare a festivalului, directorul SIMFEST ne-a mărturisit că a rămas aici datorită sprijinului administrației locale dar și pentru că evenimentul este unul de o notorietate adânc gravată în memoria mureșenilor și nu numai. „Am ales Târgu Mureș, un orășel de provincie în pofida altor orașe mai mari din țară pentru că am primit chiar de la început sprijin din toate direcțiile. Ulterior am început să depunem proiecte și am dezvoltat de-a dreptul o tradiție, devenind un eveniment notoriu atât pe plan local cât și național și internațional. În fiecare sfârșit de august iubitorii de film și televiziune deja știu că în municipiu se vine la SIMFEST și am decis să rămânem aici”.

Directorul SIMFEST Ioan Ceaușescu la deschiderea oficială a ediției din 2023

Diversitatea este, cu siguranță, noțiunea care definește cel mai bine programul festivalului. De la workshop-uri și masterclass-uri de comunicare pentru actori, până la expoziții foto și proiecții de filme românești, SIMFEST se dedică experiențelor care solidifică baza de informații ale participanților, fie ei participanți activi sau vizitatori. Anul acesta, însă, fiind vorba de o ediție aniversară, organizatorii s-au concentrat mai mult pe îmbinarea dintre acestea făcând o conexiune între tot ceea ce reprezintă festivalul: cinematografie, televiziune, creație media și artă pură.

„Anul acesta, fiind și o ediție aniversară, am putea spune, suntem foarte diverși când vine vorba de workshop-uri. Îmbinăm, ca de fiecare dată dar parcă anul acest mai mult, numeroase domenii, precum teatrul, fotografia, arta cinematografică și jurnalismul. Spre exemplu, avem un workshop de comunicare îmbinată cu actoria și regia. De ce? Pentru că am ajuns la concluzia că între meseria de jurnalist și meseria de actor există extrem de multe asemănări, completându-se extraordinar una pe cealaltă. De pildă, atunci când ești în mijlocul unei probleme, al unui eveniment ieșit din comun, tu ca și jurnalist trebuie să te transpui în pielea cititorului sau al telespectatorului, în timp ce un actor trebuie să devină însuși personajul pe care îl joacă. În momentul acela e nevoie să te lași pe tine în urmă și să devi altcineva. Tocmai de aceea primul workshop de marți l-am făcut tocmai pe zona aceasta de îmbinare ale celor două profesii. Iar miercuri vom avea unul susținut de doamna doctor lector universitar Izabela Bostan, profesoară în cadrul UNATC București, fiica regizoarei Elisabeta Bostan, pe partea de coregrafie și mișcare scenică”, ne-a mai explicat acesta.

Expoziția „Ion Popescu-Gopo, 100 de ani de la naștere”

„Odată ce ești bun în meseria ta, nimeni nu îți poate lua ce e al tău”

De unde a apărut ideea acestui festival și care a fost motivația din spatele creării acestuia, au fost următoarele întrebări la care ne doream să aflăm răspunsul. Fără să stea prea mult pe gânduri, Ion Ceaușesu, fost jurnalist și creatorul conceptului SIMFEST, ne-a răspuns clar că a simțit nevoia să intervină în domeniul jurnalismului pentru a-l perfecționa, și cum altfel decât prin sprijinirea tinerilor care descopereau pe atunci această ramură a televiziunii.

„Ce m-a determinat să încep acest festival acum 20 de ani? Sunt principiile care au rămas aceleași după atât de mult timp. Eu însumi am fost jurnalist de televiziune și lucram pe vremea aceea ca și corespondent în media locală, în perioada în care existau peste 200 de televiziuni, efervescența în acest domeniu fiind una foarte ridicată. Practic toată lumea își dorea să ajungă jurnalist de televiziune și să devină notoriu peste noapte, însă puțini aveau un profesionalism ce, în fapt, trebuia să fie nelipsit. Foarte multe persoane influente își deschideau televiziuni și angajau tineri, persoane care nu avea pregătire, neexistând o școală pentru nou-veniții în domeniu. Tocmai de aici a pornit principala idee a creării festivalului nostru, pentru a le oferi celor fără experiență o bază, noțiuni importante despre această meserie atât de vânată pe vremea aceea. Iar pe de altă parte, o altă motivație a existenței, să spun așa, SIMFEST este să-i aducem pe jurnaliști la stadiul de profesioniști și să le asigurăm o carieră lungă fără să fie limitați de locul de muncă. Odată ce ești bun în meseria ta, niciun patron nu îți poate lua pixul din mână, nimeni nu îți poate lua ce e al tău. Tu ești conștient de ceea ce poți și știi că faci bine, iar astfel te poți reangaja fără probleme în altă parte”, a răspuns el.

Progresul s-a văzut de la an la an, atât pe partea de concurs cinematografic cât și pe partea de televiziune, unde putem încadra și jurnalismul. Lucrurile s-au mișcat încă de l-a început, majoritatea voluntarilor din cadrul festivalului ajungând să profeseze în domeniu după participarea activă la eveniment. „Participanții din cadrul festivalului au progresat de la an la an. Sunt două aspecte aici. Pe partea de competiție, să spunem așa, lucrurile s-au văzut de la început. Multe dintre lucrările concurenților de la festival care au fost premiate pentru prima dată la noi au ajuns cunoscute și apreciate chiar și peste hotare. Am avut oameni care au luat primul premiu din viața lor de creatori la noi, iar ulterior meritele lor au fost recunoscute și internațional. Acest aspect ne-a dat certitudinea că ceea ce facem, clar facem bine. Iar pe cealaltă parte, de voluntari, am reușit să le insuflăm multor dintre ei dorința de a profesa în domeniul cinematografic și/sau televiziunii. De asemenea, în ultimii ani am început să fim tot mai căutați de personalități care să își dorească să colaboreze cu noi, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure și să ne demonstreze că ne facem treaba așa cum trebuie”, afirmă fostul jurnalist.

Gala de decernare a premiilor SIMFEST 2022

După 20 de ani de existență SIMFEST și sute, dacă nu chiar mii de workshop-uri, expoziții și proiecți, singurul regret al lui Ion Ceaușescu este că publicul târgu-mureșean nu este atât de doritor și deschis spre aceste două domenii (cinematografia și televiziunea). „Avem mai multe proiecții de film speciale dedicate filmului românesc care nu sunt căutate de publicul târgu-mureșean, din păcate. Noi credem că merită din plin toate cele patru proiecții de seară din cadrul festivalului, la care sunt așteptați în număr cât mai mare doritorii, însă din păcate oamenii nu sunt neapărat atrași de această branșă cinematografică. Sperăm totuși să măcar la celelalte expoziții și evenimente. Spre exemplu, marți avem o expoziție creată de un artist reputat din Târgu Mureș, căci noi încercăm să promovăm și valorile Mureșului și îi așteptăm pe vizitatori să ne treacă pragul și să admire arta făcută aici, la noi”, i-a îndemnat directorul pe mureșeni.

Festivalul Internațional de Film și Televiziune SIMFEST va continua timp de o săptămână, până duminică, 3 septembrie, în diferite locații din Târgu Mureș. Pentru mai multe detalii despre programul evenimentului consultați site-ul oficial SIMFEST și pagina de Facebook SIMFEST România.

Lorena PINTILIE

Foto: Facebook – Simfest Romania