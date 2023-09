FOTOREPORTAJ: Ațintiș, model mureșean de unitate

Distribuie

Comunitatea din Ațintiș, așezare aflată la aproximativ 9 kilometri de orașul Luduș, a îmbrăcat haine de sărbătoare sâmbătă, 26 august, și duminică, 27 august, cu prilejul celei de-a 13-a ediții a evenimentului ”Ațintiș în straie de sărbătoare.” Sărbătoarea comunității din Ațintiș a fost organizată de Asociația Culturală ”Elements” Târgu Mureș, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al Comunei Ațintiș, și a propus celor prezenți un veritabil maraton al tradițiilor populare, grație unui reușit spectacol folcloric la succesul căruia și-au adus contribuția numeroși artiști mureșeni, dar și veniți din alte zone ale țării.

Seriozitate, responsabilitate și solidaritate

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc duminică, 27 august, pe scenă urcând alături prezentatorul Andrei Romanică și Jakab János István – primarul comunei Ațintiș, Adrian Giurgiu – deputat USR de Mureș, Mara Togănel – fost prefect, în prezent directorul Cabinetului Prefectului Județului Mureș, Ana Lucia Hang – fost subprefect, și consilierii locali Mihai Poșteanu și Halmagy Zoltan.

Discursurile au fost precedate de un moment special, cel al sosirii oficialităților, acestea fiind însoțite, în semn de respect, de un alai alcătuit din patru călăreți îmbrăcați în straie de sărbătoare.

”Noi toți suntem pe scenă acum pentru că am avut votul vostru de încredere și v-ați pus la un moment dat speranța și încrederea în noi. Suntem aproape de voi cu toții și vrem să clădim un viitor mai bun, dar viitor bun putem să clădim doar pe baze solide, știind exact pământurile acestea din care venim cu toții și pădurile și natura frumoasă pe care trebuie să le protejăm. Ca ardeleni avem niște valori și indiferent cât de mult ne modernizăm, de câtă tehnologie avem în telefoane, în mașini, nimic nu o să ne schimbe valorile noastre, ale pământului”, a transmis deputatul Adrian Giurgiu.

”Noi, azi, aici, ne bucurăm unii de alții, ne sărbătorim și așa după cum spunea domnul primar suntem aproape unii de alții. În paralel, în alte părți ale țării, se întâmplă tragedii, și cred că lucrul acesta se cade să ne dea de gândit tuturor. Iată că vremelnic, cum spunea și domnul deputat, învestiți cu încrederea dumneavoastră, ocupăm funcții de demnitate publică, altfel spus decidem împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Umblând de atâția ani în județul nostru și avem 102 de comune și orașe în județul Mureș, o administrație în care un primar și Consiliul Local știu să muncească pentru dumneavoastră este o administrație care dumneavoastră, în cazul Ațintișului, vă arată siguranță și vă dă încrederea că ceea ce se întâmplă în alte părți nu se poate întâmpla aici. Suntem obligați și datori ca împreună, prin seriozitate, responsabilitate și solidaritate să muncim pentru mai binele nostru, al tuturor”, a afirmat Mara Togănel, care a transmis și salutul prefectului Ciprian Dobre, alături de respectul și prețuirea acestuia pentru comunitatea din Ațintiș.

”Fiecare dintre noi auzim la tot pasul: plecăm din România, plecăm din țară, România e o țară de doi lei. După 15 ani de Diaspora, acest tânăr primar s-a întors în Ațintiș pentru a ne arăta și a ne explica cuvintele magice: ”Mulțumesc” și ”Te rog frumos”. Acest tânăr a candidat pentru Primăria Ațintiș. Nu pot decât să îl felicit pentru toate realizările, pentru tot ceea ce a reușit sau poate nu a reușit, dar totuși noi suntem alături de el. El este omul care ne-a dovedit că s-a întors în țară și a demonstrat că România suntem noi și tu, și tu, și eu. Toți suntem România. Să îl felicităm pe al nostru primar, să-i dorim sănătate multă, să-i dorim mult succes în noul mandat, să fim alături de el”, a menționat Ana Lucia Hang, care a recitat apoi două versuri dintr-o priceasnă celebră, cu ocazia apropiatei Sărbători a Nașterii Maicii Domnului: ”Nu lăsa, Măicuță să pierim pe cale/ Că noi suntem fiii lacrimilor tale”.

”Ceea ce vedeți astăzi e munca pe care o facem de 13 ani, aducem festivalul acesta tot mai mult mai aproape de România, să ne cunoască pe noi, ațintișenii. Vă mulțumim din suflet, mulțumesc tuturor celor care au pus suflet și pun suflet la acest festival”, a spus și consilierul local Mihai Poșteanu.

”Omul sfințește locul”, la Ațintiș

În cursul aceleiași zile, participanții la sărbătoarea comunei Ațintiș au fost vizitați și de către deputatul social-democrat Dumitrița Gliga, care a avut numai cuvinte de apreciere pentru gazde.

”Cred că o comună se poate dezvolta numai dacă se bucură de sprijinul cetățenilor, să fie o colaborare reciprocă între Primărie, Consiliu Local, cetățeni. Cred că la Ațintiș există unitate, cred că această comună se dezvoltă, mă bucur că are un primar dedicat comunității care l-a ales, am văzut că au început lucrările la Școala din Ațintiș în urmă cu un an și jumătate și acestea avansează spectaculos. Mă bucur pentru că se păstrează tradițiile aici în comuna Ațintiș, atât românești cât și maghiare, și de asemenea, pentru că satul și comunitatea se modernizează”, a afirmat deputatul Dumitrița Gliga.

Președintele PSD Mureș a explicat apoi și motivul pentru care se simte apropiată de comunitatea din Ațintiș, așezare administrată de un primar ales pe lista USR-PLUS: ”Omul sfințește locul și cum spuneam primarul are o echipă unită în spate, care îl respectă și împreună realizează proiecte pentru comunitate.”

Spectacol artistic de excepție

Pe parcursul celor două zile de sărbătoare, pe scena amenajată pe terenul de fotbal din Ațintiș au (în)cântat următorii artiști: Nuria Duca, Bella Musica Luduș, Alexia Orosz, Alexandra Tutelea, Maia Olah, Greta Alexandru, Denisa Moldovan, Daria Șipoș, Ioana Trif, Giulya Urs, Clara Călugăr, Irina Pop, Cristian Pomohaci, Livia Șorlea, Alexandra Togănel, Teodora Suciu, Eugenia Corpodean Ciceu, Alexandru Făgădar, Minodor Făgădar, Carina Avram, Rareș Măcinică, Costi Dumitru, Mario Gherasim, Andrei Poșteanu, Cristina Valentina Costea, Liviu Gergely, Mădălina Rus, Liliana Oara Moldovan, Viorel Moldovan, Bianca Crețu, Diana Crețu, Anca Marian, Rus Viorel, Doina Șerban, Ana Șumandea Suciu, Aurica Rus Corșeu, Ilie Moldovan, Ludovica Nistor, Mălina Bercea, alături de Ansamblul Folcloric ”Tradiții Uiorene” Ocna Mureș, Ansamblul Folcloric ”Plaiuri Noșlăcane” Noșlac, Elena Violeta Man și Grupul de Copii ”Mugurașni de pe Gurghiu”.

”Fără unitate nu vom avea nici prosperitate”

Într-un moment de respiro, Jakab János István, primarul comunei Ațintiș, a împărtășit, prin intermediul cotidianului Zi de Zi, câteva gânduri cu ocazia celei de-a 13-a ediție a evenimentului ”Ațintiș în straie de sărbătoare”.

Reporter: Vă rog să transmiteți un mesaj locuitorilor comunei Ațintiș cu ocazia sărbătorii de astăzi.

Jakab János István: Le doresc să aibă o sărbătoare binecuvântată, frumoasă, să fie întotdeauna uniți și să nu uite de tradiție, de cultură, pentru că acestea, alături de educație, sunt baza care ne face să supraviețuim.

Rep.: Aveți un scurt bilanț al celor trei ani de la preluare mandatului de primar?

J.J.I.: Avem două cămine culturale în stadiu de finalizare, care în scurt timp vor fi finalizate, o Școală Gimnazială în Ațintiș care în două luni va fi finalizată, avem pe canalizare o finanțare de 9 milioane de lei pe Programul ”Anghel Saligny” și urmează să semnăm contractul și vom depune peste o săptămână la CNI documentația pentru cealaltă parte de canalizare.

Rep.: Ce vă doriți de la viitor pentru comuna Ațintiș?

J.J.I.: Doresc în primul rând ca oamenii să aibă unitate între ei și prosperitate. Fără unitate nu vom avea nici prosperitate. Și dacă vom ajunge să ajunge să fim și mai uniți atunci cred că vom înflori comuna și vom ajunge unde nu ne-am gândit acum trei-patru ani.

Rep.: Ați regretat vreodată faptul că v-ați întors din Olanda pentru a fi primar în Ațintiș?

J.J.I.: Nu regret și nici nu o să regret niciodată, pentru că am făcut alegerea și pentru noi, pentru familia noastră în primul rând, dar și pentru cetățeni.

Text și foto: Alex TOTH