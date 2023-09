Lipsă de personal la instanțele de pe raza Curții de Apel Târgu Mureș

Distribuie

Noul președinte al Curții de Apel Târgu Mureș, judecătorul Ioana Delia Lucaci, a vorbit, pentru cotidianul Zi de Zi, despre cele mai mari provocări cu care se confruntă instanțele aflate în arealul de competență, atât din județul Mureș, cât și din județul Harghita. Cea mai mare problemă constă în lipsa constantă de personal, o situație recurentă de care speră să se ocupe cu brio în cei trei ani ai mandatului său.

Aceste cazuri, tot mai întâlnite în judecătoriile mureșene și din Harghita, au devenit o adevărată problemă care pune în pericol buna funcționare a actului de justiție. Semnalată și în trecut de fosta conducere a Curții de Apel Târgu Mureș, problema deficitului de resurse umane a rămas nerezolvată până în prezent. Judecătorul Ioana Delia Lucaci a confirmat această insuficiență încă odată, punând-o pe seama dezinteresului absolvenților de drept pentru meseria de judecător și implicit pentru aceste posturile vacante din județ.

„Cea mai mare provocare este legată de resursele umane, sau mai bine spus de lipsa acestora. Din păcate, numărul persoanelor care aleg să îmbrățișeze meseria de judecător este vizibil mai mic, lucru ce s-a văzut din plin la organizarea concursurilor. Se pare că profesia aceasta nu mai este așa de atractivă. Din păcate, și mă repet, deficitul de personal este deja o constantă la instanțele din aria de competență a Curții de Apel. Îmi doresc să diminuez semnificativ această problemă pentru a fluidiza munca depusă de colegii care se ocupă de treaba mai multor persoane simultan”, a dezvăluit președintele Curții de Apel Târgu Mureș.

Tribunalele, ”cele mai păgubite de lipsa de personal”

Potrivit judecătoarei Ioana Delia Lucaci, cea mai mare lipsă de personal o au instituțiile juridice din județul Harghita, aflate sub incidența Curții de Apel Târgu Mureș. Cele mai afectate sunt tribunalele din județul învecinat, unde există o schemă de 17 judecători, dintre care doar cinci sunt titulari, restul posturilor fiind preluate de judecătorii delegați de la alte instituții de instanță.

„Dacă în cadrul Curții de Apel Târgu Mureș schema este completă, pentru că am reușit să acoperim posturile vacante prin organizarea de concursuri de promovare la nivel național, la celelalte instanțe lucrurile nu stau la fel de bine. Tribunalele sunt, să spunem, cele mai păgubite. Cunoașteți probabil situația de la Harghita în care există o schemă de 17 judecători din care sunt titulari cinci. Tot aici mai sunt alți patru judecători care sunt delegați de la alte instanțe din raza Curții și care își desfășoară activitatea pe termen limitat. Au existat perioade în care chiar de la Curtea de Apel au fost delegați judecători în Harghita, pentru că altfel nu putea funcționa. Chiar și în județul Mureș avem șapte posturi vacante în acest moment. Ele, probabil, se vor ocupa ca urmare a concursurilor de promovare pentru că avem deja mai multe persoane înscrise. Dar rămân văduvite judecătoriile de unde vor pleca (promova) respectivele persoane, fiind vorba de un program de selecție a judecătorilor care să promoveze de la judecătorie la tribunal”, a mai afirmat aceasta.

Nici judecătoriile din județul Mureș nu sunt „scutite” de lipsa resurselor umane. Spre exemplu, la Judecătoria din Târnăveni activează doar doi judecători, acolo unde ar trebui să existe cel puțin patru.

„Dacă vorbeam în trecut de stabilitate, acum vorbim despre probleme la acest nivel. Spre exemplu, la Judecătoria Târnăveni avem doar doi judecători în schema de patru posturi, unul dintre ei fiind implicat în această procedură de promovare, ceea ce înseamnă că riscăm să rămânem cu unul singur în instituție. Nici nu vrem să ne gândim la perspectiva anulării posturilor vacante, informație care s-a vehiculat la începutul acestei luni. Este o problemă delicată pe care noi o analizăm acum la nivel local și încercăm să o rezolvăm”, a explicat noul președinte al Curții de Apel Târgu Mureș.

”Foarte bine”, calificativul anului 2022

În ciuda acestor tipuri de probleme și lipsuri, atât fosta cât și actuala conducere a Curții de Apel Târgu Mureș au reușit nu numai să țină sub control inconvenientele, ci să și facă performanță. Drept dovadă stă bilanțul anual al ratelor de reușită care a ajuns la indicativul „foarte bine”.

„Avem colegi care au peste 25 de ani vechime în magistratură cu care am discutat și au ales să rămână, chiar dacă au anii necesari de muncă pentru a ieși în pensie, și le-am mulțumit și le voi mulțumi în continuare pentru că este totuși un efort pe care îl fac fără să aibă vreo obligație. Au fost secții care au funcționat cu jumătate din numărul total de judecători din schemă, chiar și un an de zile. A fost foarte greu să gestioneze dosarele și să facă și performanță, dar am reușit, drept dovadă stă bilanțul trimestrial care arată foarte bine”, a mai explicat judecătorul Ioana Delia Lucaci.

Lorena PINTILIE