Cât sport mai fac tinerii mureșeni?

Județul Mureș a adus în prim plan mulți sportivi capabili de performanțe, actuali campioni mondiali sau naționali și sportivi dedicați, cotați. Cluburile sportive actuale luptă să antreneze sportivii cu potențial, însă pe lângă sportul văzut ca pasiune în ochii unora, mai există și sport în timp liber.

În municipiul Târgu Mureș există câteva spații în care cetățenii pot face sport de plăcere pentru a-și menține condiția fizică, fie că vorbim de alergare la Platoul Cornești, fie că vorbim de exerciții fizice și sporturi de echipă practicate la Complexul ”Weekend”.

Speranţă mică de viaţă

În 2021, Digi 24 a publicat o statistică realizată de Institutului Naţional de Statistică care spune că doar 11,6% dintre românii de peste 15 ani fac săptămânal sport. De asemenea, speranţa de viaţă a românilor este una dintre cele mai mici din Europa, de 75,9 ani, comparativ cu media europeană de 78,2 ani, potrivit Agerpres.

Pentru a aduce subiectul mai aproape de arealul mureșean, am întrebat mai mulți tineri mureșeni dacă fac sport, cât și unde.

„Am avut o perioadă în care alergam la Platou zilnic. Făceam câteva ture. Dar după ce am început facultatea și munca, nu am mai avut timp. Mai alerg și acum, dar destul de rar. În weekend-uri în special când am mai mult timp liber”, a declarat Rareș.

Sunt și tineri care fac mult sport zilnic, pentru a avea o condiție fizică rezistentă și un corp bine lucrat.

„Am început să fac sală de jumătate de an doar pentru a-mi tonifia corpul. A început să îmi placă tot mai mult și pot spune că s-a transformat într-o pasiune și de atunci merg zilnic și cine știe, poate o să duc asta și la un nivel de performanță mai târziu”, a precizat Raluca.

Sunt și persoane care nu fac sport deloc și care totuși se simt foarte bine, iar sănătatea lor este una foarte bună.

„Nu fac sport. Am avut o perioadă în care făceam acasă exerciții în fiecare seară, dar după un timp am renunțat din diverse motive. Fie lucram, fie eram la facultate, fie veneam obosită și târziu acasă. Așa am reușit să renunț treptat. Dar mă simt bine așa, nu mă pot plânge”, a declarat Cristina.

După mai multe tipuri de sport practicate în timp, se poate întâmpla ca renunțarea la sport să aducă probleme asupra sănătății.

„Am făcut sală câteva luni și era doar pentru a mă simți bine în corpul meu. S-a întâmplat ca atunci când făceam sală să mănânc foarte sănătos. Am făcut și dansuri vreo nouă ani. Este un sport, având în vedere că făceam repetiții de trei ori pe săptămână și asta presupunea mișcare multă. De când nu mai fac dansuri și nu mai merg nici la sală am doar probleme, și cu sănătatea, dar și cu metabolismul”, ne-a povestit Alexandra.

