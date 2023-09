INTERVIU cu Flavius Frenț, chitaristul-profesor din Rușii Munți

Distribuie

În data de 27 august în comuna Deda s-au sărbătorit 630 de ani de la prima atestare a comunei. Cu acest prilej, conducerea Primăriei a hotărât să sărbătorească acest eveniment cu un spectacol cu artiști din afara județului și din afara comunei, dar și din Deda.

Pe lista artiștilor invitați s-a aflat și Flavius Frenț, chitarist născut în Rușii Munți, care studiază chitara de 12 ani, are studii în domeniu și pentru care muzica este cea mai mare pasiune.

Reporter: Cum a început pasiunea pentru muzică?

Flavius Frenț: Păi pe la începuturile mele, când învățam să cânt la chitară, tot îl auzeam pe tata că mai cânta și el la ea. Iar pe lângă asta el asculta foarte multă muzică rock prin casă și cumva și asta mi s-a implementat în minte. Deci pot spune că omul care mi-a născut pasiunea pentru chitară și pentru muzică în general a fost tatăl meu.

Rep.: Cum ai început să cânți la chitară?

F.F.: Păi eram undeva prin clasa a III-a când părinții mei mi-au cumpărat prima chitară, și ca să fiu sincer cu tine eu nu mi-am dorit să fac asta, eu am vrut bicicletă, iar ai mei mi-au luat chitară. Dar undeva prin clasa a IV-a după un an a început să îmi placă, adică într-o zi mi-am luat chitara și am început să o zdrăngănesc singur și de atunci m-am îndrăgostit de acest instrument și iată că a trecut mai bine de un deceniu de când o studiez și nu mă mai satur de ea. Când eram în liceu am început să mai cânt pe scenă, dar nimic serios, noi eram niște copii bucuroși că aveau unde să cânte și unde să se distreze alături de alți oameni cărora le plăcea același gen de muzică.

Rep.: Cu ce te ocupi în momentul actual?

F.F.: Eu predau chitară și acustică și electrică pentru începători, dar și pentru cei care sunt mai avansați pentru că am studii superioare și master în domeniu, iar oamenii care își doresc mă contactează pe Facebook sau Instagram de obicei. Am predat și la unele școli și în următoarele zile voi afla dacă am luat examenul pentru a continua. Pe partea muzicală fac parte dintr-o trupă, Contrast Live Band, unde sunt chitarist și cântăm la festivaluri, nunți, depinde unde suntem chemați.

Rep.: Ai întâmpinat probleme în parcursul tău?

F.F.: Să fiu sincer, nu. Părinții mereu m-au susținut, ba chiar ei m-au împins să încep drumul ăsta așa că pentru început am fost susținut. Profesorii și oamenii din jur mereu au fost alături de mine așa că pot spune că am fost norocos din punctul acesta de vedere. Din păcat,e atunci când am avut concerte mai mari la început unii sunetiști nu prea te băgau în seamă dar nu pot spune că lucrul ăsta m-a împiedicat să fac ceea ce îmi place.

Rep.: Care este cel mai mare vis al tău?

F.F.: Cel mai mare vis al meu cred că este să trăiesc doar din muzică. Nu mă înțelegeți greșit, iubesc să fac muzică, iubesc să cânt, este lucrul pe care ador cel mai mult să îl fac, muzica, dar aș dori să pot trăi doar din asta. Adică aș vrea să nu fiu nevoit să fac altceva decât asta, pasiunea mea să fie singura sursă de venit pe care o am și să pot să trăiesc doar din asta.

A consemnat Adrian MURARIU