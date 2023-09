FOTOREPORTAJ: Peste 50 de copii l-au pictat pe Dumnezeu la Cristești

Distribuie

La sfârșitul lunii august, Parohia din Cristești Sat, sub îndrumarea preotului Bogdan Racoți, a fost gazda celei de-a treia ediții a taberei de pictură cu titlul sugestiv „Să-l cunoaștem pe Dumnezeu prin icoană”. Evenimentul a strâns peste 50 de copii dornici să exploreze arta icoanelor și să-și aprofundeze cunoștințele spirituale. Preotul Bogdan Racoți a reușit să obțină fondurile necesare pentru această tabără, marcând astfel al treilea an consecutiv în care acest eveniment a avut loc. Timp de patru zile, tabăra a oferit copiilor o experiență amplă, care a inclus nu doar ore de pictură sub îndrumarea pictorilor și a profesorilor de desen, ci și o serie de activități captivante.

Astfel, copiii au avut parte de o întâlnire specială cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, care au susținut activități diverse, oferindu-le astfel o perspectivă mai largă asupra rolului forțelor de ordine în comunitate. Pe parcursul celor patru zile, programul a inclus ore de pictură în care copiii și-au dezvoltat abilitățile artistice și au învățat tehnici de pictură specifice icoanelor; jocuri interactive și discuții pe teme variate, care au stimulat gândirea creativă și dialogul interactiv între participanți; o întâlnire specială cu detașamentul de pompieri ISU Mureș, unde copiii au avut ocazia să învețe mai multe despre activitățile specifice acestui domeniu; proiecții de filme religioase tematice care au îmbogățit cunoștințele lor spirituale; participarea la Sfânta Liturghie și primirea împărtășaniei; o întâlnire tematică în care s-au discutat situații de prim ajutor; jocuri sportive și activități de dezvoltare a abilităților logice; rugăciuni de seară care au oferit un moment de reflecție și liniște sufletească; plimbări în natură pentru a se bucura de frumusețea mediului înconjurător.

Tabăra s-a încheiat în ziua de 3 septembrie, cu o ceremonie de sfințire a icoanelor și premierea copiilor implicați, marcând astfel finalul oficial al acestei experiențe spirituale și artistice memorabile.

„Mă bucur că am reușit să organizez pentru a treia oară această tabără pentru a aduce copiii mai aproape de Dumnezeu. Doresc să arăt că Dumnezeu se află în lucrurile simple, că și în biserică ne putem bucura de timpul liber, iar rugăciunea se poate intercala simplu în viața de zi cu zi. Diminețile din tabără au început și s-au încheiat firesc cu rugăciune, iar pe parcursul activităților copiii au învățat ce înseamnă toleranța și buna înțelegere”, a spus preotul Bogdan Racoți.

Titi DĂLĂLĂU