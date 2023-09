INTERVIU cu mureșeanca Denisa Mera, campioană internațională la Fitness

Distribuie

Fitness-ul este asociat nu doar cu mișcarea fizică, ci și cu o alimentație echilibrată și odihnă corespunzătoare, motiv pentru care foarte mulți tineri îl practică pentru a se menține într-o formă bună, atât fizică, cât și psihică. Mureșeanca Denisa Mera este un astfel de exemplu. A început acest sport din pură pasiune și l-a adus la un nivel de performanță, adjudecându-și mai multe titluri și medalii de-a lungul timpului. Ultimul titlu câștigat de aceasta este cel de campioană internațională, în cadrul Campionatului Internațional Romanian Grand Prix IFBB, care s-a desfășurat recent la Sibiu, în paralel cu Campionatul Național.

Reporter. Pentru început, spune-ne mai multe despre tine și despre sportul pe care îl practici.

Denisa Mera: Am făcut un an pauză, iar în momentul actual am făcut o revenire pe scena de la International Grand Prix, obținând și locul I, care a fost o surprindere totală pentru mine, nu mă așteptam. Acum doi ani a fost un debut pentru mine pe scenă. A fost un șoc pentru mine, deoarece am fost tot premiată și nu știam ce mă așteaptă. Nu știam că o să revin pe scenă. Am luat un an pauză din cauza facultății, aveam licența și am considerat că este mai bine pentru mine să îmi fac niște priorități acum, în viață, dar uite-mă din nou aici. Mă aflu din nou în această postură și nu mă așteptam, deși la început totul a fost emoționant pentru mine. Când am urcat din nou pe scenă, am retrăit din nou acele emoții, a fost un sentiment total unic. Sportul îl practic de aproape cinci ani, deci nu sunt chiar la început. În schimb, cel de performanță îl practic de trei ani, dar mă simt mult mai pregătită să fac pasul următor pentru un alt nivel. Abia acum începe lupta cu adevărat. Este un drum nou pentru mine.

Rep.: Cum ai ales să practici acest sport?

D.M.: Am început cu dansurile medievale și moderne de când eram mică. Lucrurile erau diferite pentru mine. Fiind micuță, nu mă atrăgeau multe sporturi. Am făcut și baschet. Sala a fost doar o dorință. Mi-am spus că vreau să particip pe viitor, dar nu am considerat că va fi chiar pe bune. Vedeam totul ca pe un vis, tatăl meu fiind la fel, un mare campion acum câțiva ani și prietenul meu la fel. Deci am avut niște exemple în jurul meu și am considerat că exemplele lor ar putea veni și la mine. Din pasiune s-a întâmplat tot, altfel nu aș fi ajuns aici.

Rep.: Ce înseamnă pentru tine fitness-ul?

D.M.: Consider că fitness-ul este în esență foarte multă disciplină. Fără disciplină nu poți ajunge să ai multe realizări. Vorbim despre faptul că din pausiune și dintr-o alimentație corectă și multă muncă ajungi la un astfel de nivel doar prin muncă. Fără muncă nu există să ajungi să excelezi în acest domeniu.

Rep.: De unde a pornit ideea de a participa și la competiții?

D.M.: Oarecum am fost și influențată de prietenul meu. Mi-a spus că aș avea o structură destul de bună și aș putea să încerc o dată. Aveam în plan, dar nu mă așteptam ca deja impulsurile lui să fie atât de serioase, iar oamenii din jurul meu să îmi spună că aș putea să încerc. A fost un factor foarte motivant pentru mine, deși nu mă așteptam ca atâta lume să își dorească să mă vadă pe scenă. A fost o dorință de-a mea, dar și a celor din jur.

”Am fost selecționată și în Lotul Național al României, pentru Campionatul Mondial, iar de acum pregătirea mea devine din ce în ce mai intensă”

Rep.: Cât te pregătești și cât te antrenezi?

D.M.: Am în general cinci antrenamente de forță și cardio în fiecare zi, de două ori. Am antrenamente făcute destul de intens. Iau și pauză. Am o zi în care încerc să mă deconectez total, ori prefer să stau acasă să mă relaxez sau să ies undeva cu prietenii și așa mă deconectez de toată intensitatea pe care o am în timpul pregătirii, pentru că practic de când am început sunt într-un continuu progres. Nu aș putea să spun că am renunțat. Din primul an și până în anul trei în care am concurat, am avut o perioadă destul de lungă în care m-am gândit că este destul de serios și că poate pe viitor o să îmi doresc să mai particip, deși am făcut un an de pauză.

Rep.: Acum ești și antrenoare de fitness?

D.M.: Da. Sunt de aproximativ un an de zile, dar fiind și studentă la Facultatea de Drept, lucrurile au fost puțin mai complicate. Examenele și studenția au fost mai grele, mai ales acum în ultimul an cu licența. A fost o perioadă în care am venit la sală și mă împărțeam între facultate și cliente și îmi era destul de greu.

Rep.: Cum ai reușit să te împarți?

D.M.: A fost oarecum organizarea. M-am gândit cum să îmi fac timpul pentru a mă putea împărți. M-am concentrat destul de mult pe facultate în ultimul an, dar n-am neglijat fetele de la sală. Bineînțeles, și scopul meu este important, dar și scopul lor pentru că nu puteam să le neglijez. Trebuia să mă organizez. Dimineața știam deja ce statistică trebuie să îmi fac pentru următoarea zi, pentru fiecare săptămână. Mă organizam pe ore, în funcție de cursuri, seminarii și antrenamente. Bineînțeles că nu reușeam să ajung la toate, încercam să mă împart cumva să vin, să fac sport, să mă duc și la examene și să promovez și a fost puțin mai complicat.

Rep.: La ce competiții foarte importante ai mai participat de-a lungul timpului și ce premii ți-ai adjudecat?

D.M.: La prima participare am fost campioană națională, vicecampioană națională la Seniori și am fost medaliată cu bronz la Cupa Europeană care s-a ținut la noi, în România. A fost o ocazie unică în viață. Să iau medalia de bronz a fost cel mai frumos sentiment, a fost ceva ireal. Acum cel mai mare și cel mai important titlu pe care l-am considerat a fi e cel de campioană internațională la International Grand Prix, un concurs care pentru mine a însemnat foarte mult, deoarece am reușit să câștig cardul cu care se intră în Liga Profesioniștilor și nu oricine are acel card. Este destul de important să vezi și lucrurile pentru viitor.

Rep.: Care sunt planurile tale de viitor?

D.M.: Am fost selecționată și în Lotul Național al României, pentru Campionatul Mondial, iar de acum pregătirea mea devine din ce în ce mai intensă. Mă gândesc la concursuri mult mai importante. Pasiunea pe care o aveam a devenit mai mult decât atât, un stil de viață și trebuie să iau totul mult mai serios. Este visul oricărui sportiv să ajungă măcar la Campionatul Mondial. Să fiu invitată pentru a merge acolo este complet un vis.

A consemnat Diana CĂRBUREAN

Foto: Liviu SIMION