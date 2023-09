INTERVIU cu coordonatorul Ambulanței Samaritanus, Varga Zsigmond: „Menirea noastră este de a ajuta, suntem salvatori”

Distribuie

Cum ați reacționa dacă v-aș spune că pilda samariteanului, despre care am învățat la orele de religie, este valabilă și în zilele noastre, dar într-o formă instituționalizată? De fapt, ce înseamnă acest cuvânt? Haideți să ne amintim împreună: samariteanul este omul milos pentru care binele comun primează în mod irecuzabil. Și cine sunt oamenii pentru care binele social este principiul gnomic al vieții? Medicii, așa e. În cele ce urmează vom da valoare celor spuse anterior prin sintetizarea unor acțiuni care atestă interesul medical pentru comunitate din partea unor oameni care încorporează pilda samariteanului nu doar în nume, ci și în fapte. Este vorba despre cei de la Ambulanța Samaritanus din Târgu Mureș, entitate medicală privată care asigură, printre altele, următoarele servicii: consultul de urgență la domiciliu, transportul sanitar asistat sau neasistat și asistență medicală la diverse evenimente private .

În vara acestui an, Ambulanța Samaritanus a organizat o campanie de screening medical finanțată 100% din fonduri proprii, scopul fiind investigarea medicală a familiilor vulnerabile care nu au calitatea de asigurat, din diferite localități mureșene. Despre cum a decurs acest proiect, precum și despre alte noutăți medicale, veți afla lecturând interviul de mai jos, susținut cu coordonatorul acestei unități medicale private, Varga Zsigmond.

Reporter: Cum a decurs proiectul de screening medical desfășurat în vara acestui an în cele șapte localități mureșene?

Varga Zsigmond: A fost o campanie foarte frumoasă, făcută în parteneriat cu un prieten voluntar din Statele Unite, desfășurat în luna iunie a anului curent. Am fost în total 21 de persoane, nouă medici, trei asistenți medicali, nouă voluntari. Am vrut să evităm timpii de așteptare, astfel încât nimeni să nu trebuiască să aștepte niciun minut. A existat o zonă de înregistrare medicală asigurată de către voluntarii samariteni, cărora le mulțumesc pentru participare. După etapa înregistrării medicale, se efectuau analizele de laborator, recoltându-se sânge și urină, urmând apoi o evaluare corporală, efectuarea unui ECG, la final având loc convorbirea cu un medic care interpreta rezultatele analizelor. Pe baza acestor informații, medicul punea un scor. Scorul acesta determina câți dintre acești pacienți sunt predispuși ca în viitor să dezvolte o boală cardiacă sau de diabet, scopul nostru era amânarea sau chiar anularea instalării bolii respective.

Rep.: Cărui sector social i s-a adresat acest proiect medical?

V.Z.: Acest proiect a fost efectuat în nu mai puțin de șapte localități, vizând, mai ales, familiile vulnerabile care nu beneficiază de asigurare medicală. De fapt, aceștia contribuie într-o formă oarecare la bugetul acestei țări, deoarece plătesc curent, curentul presupune TVA care se plătește statului român, ei își cumpără alimente care, la fel, au TVA. Deci, într-o formă oarecare ei contribuie la bugetul statului, motiv pentru care și ei ar trebui să beneficieze de asistență medicală, nu doar în situații de urgență, ci și în cea de prevenție.

Rep.: Care sunt statisticile la care s-a ajuns în urma testărilor?

V.Z.: Au fost testați un număr de 500 de oameni, dintre care aproximativ 80% erau bolnavi. Scorul a fost dezastruos pentru că aproape toți erau foarte bolnavi, cu boli cronice și mulți dintre ei habar nu aveau. Am avut două situații în care o pacientă avea infarct instalat de trei zile. Ea credea că durerile toracice se datorează stresului și muncilor cotidiene, era o doamnă în vârstă. Am sunat la 112 și a fost transportată la spital.

Rep.: Ce ne puteți spune despre zona cardioprotejată pe care ați amplasat-o în Complexul ”Weekend”?

V.Z.: În luna august a anului acesta s-a instalat un defibrilator împreună cu un suport auxiliar în Complexul de Agrement ”Weekend” care este disponibil 24 din 24 de ore și care poate fi folosit de oricine. În cutie regăsim defibrilatorul, o trusă care conține o lavetă cu care trebuie șters pieptul victimei, dar și un aparat de ras cu care poate fi îndepărtat părul de pe piept, dacă acesta există, și aparatul auxiliar. Acest dispozitiv auxiliar ajută pe cel care acordă prim ajutor să efectueze eficient compresiile toracice. Aparatul este acustic, emite un sunet și în ritmul sunetului emis trebuie făcută resuscitarea. Cu cât apăsăm mai mult, cu atât luminile acestea vor merge în zona de verde, ceea ce anunță că manevra este executată în mod corect. În felul acesta se câștigă timp pentru victima aflată în stop cardio-respirator, până când ajutorul calificat, care este trimis ca resursă de către 112, poate interveni pentru a iniția suportul avansat de acordare a primului ajutor pentru acea victimă, prin medicație si ventilare artificială după caz, dacă resuscitarea realizată prin intermediul suportului auxiliar nu a reușit. Eu mă bucur foarte mult că este aportul nostru la viața comunității, defibrilatorul fiind donat de către fiica mea care lucrează în Germania. Noi am dus dispozitivul la Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale pentru a primi aviz să fie pus în folosință în România. Am realizat și un panou de afișaj care conține iconițe explicative cu pașii care trebuie urmați de către cel care vrea să acorde primul ajutor, iconițe pentru care a trebuit să luăm legătura cu cei care dețin drepturile de autor pentru conceperea lor. Am pus la dispoziția utilizatorilor acestor dispozitive și o mască de protecție pentru a putea face aceste manevre salvatoare fără a exista contactul direct cu gura victimei, căci prin acest contact direct există riscul de contaminare prin acele secreții eliberate de victimă.

Rep.: Ați pomenit de Complexul ”Weekend”, noi, mureșenii, suntem la curent cu faptul că activitatea postului de prim ajutor este coordonată de către dumneavoastră. Ce ne puteți spune, din punct de vedere statistic, referitor la numărul solicitărilor medicale pe care le înregistrați pe parcursul unui sezon estival?

V.Z.: În cele două luni de activitate au fost înregistrate 147 de cazuri. Din aceste 147 de înregistrări, 10 persoane au fost trimise către spital, fiind cazuri mai grave, de febră foarte crescută (41 de grade Celsius) și restul de 137 au fost cazuri care au necesitat prim ajutor pentru înțepături sau minime traumatisme: pansări, curățări de răni și dezinfectări. A existat în fiecare zi un asistent medical care a asigurat asistența la acest punct de prim ajutor. Este vorba despre colegul nostru, Horațiu, care este Trauma Team Leader cu certificare europeană, deci toate cazurile au fost asistate de un ajutor profesional de înaltă calitate.

Rep.: Care sunt dotările acestui punct de prim ajutor?

V.Z.: Punctul de prim ajutor este dotat la nivel de Terapie Intensivă, începând de la ventilatoare mecanice, defibrilatoare, monitoare pacient, truse de microchirurgie, medicație foarte multă, deci practic acolo suntem pregătiți pentru orice tip de intervenție, toate aceste dotări fiind finanțate de către noi. Contractul este finanțat de către Primăria Târgu Mureș, dar noi am considerat aceste dotări drept un ajutor din partea noastră pentru comunitate, banii primiți de la primărie fiind utilizați pentru a asigura asistența medicală. Nu considerăm că aceasta este o afacere, ci este menirea noastră de a ajuta, suntem salvatori. Când e vorba de comunitate, noi nu ne gândim la bani.

Cum efectuăm resuscitarea cardio-pulmonară?

1. Dacă găsiți o persoană inconștientă la pământ, încercați să vorbiți cu ea și scuturați-o ușor;

2. Dacă nu are nicio reacție și nu răspunde, cere ajutor;

3. Dacă nu respiră normal, sunați la 112 și trimiteți pe cineva să aducă defibrilatorul;

4. Dezbrăcați de haine pieptul pentru a începe resuscitarea. Puneți mâinile pe mijlocul pieptului;

5. Cu brațele drepte, apăsați pe mijlocul pieptului, nu pe coaste. Apăsați 5/6 centimetri adâncime cu o rată de 2/secundă (100-200 de ori/minut).

A consemnat Mădălina ROHAN