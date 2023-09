VIDEO-INTERVIU cu Raluca Maior, campioană națională la Fitness

Distribuie

Duminică, 3 septembrie, s-a desfășurat etapa de Master a Campionatului Național de Culturism și Fitness în Municipiul Sibiu, unde mureșeanca Raluca Maior, dietetician și nutriționist autorizat, CEO și fondatoare a clinicii Nutricare Anti-Aging, a cucerit titlul de campioană națională la categoria Women’s bikini, respectiv cel de vicecampioană la categoria Fit model.

“A fost o experiență extraordinară. M-am pregătit timp de un an de zile, mi-am spus ce poate fi mai frumos decât eu, ca și promotor al unui business despre sănătate, să fiu exemplul care demonstrează că într-adevăr vârsta este doar un număr și să pot să fiu eu dovada că putem fi frumoase, cochete, la orice vârstă. A fost un an jumătate greu, cu antrenamente zilnice, dietă foarte bine pusă la punct, pe bază de macronutrienți, pe calorii, a fost hidratare corespunzătoare, odihnă, scopul era foarte clar. În momentul în care vrem ceva cu adevărat nu cred că există un impediment în obținerea acelui lucru. Am primit foarte multe mesaje de la femei pe care le-am inspirat. Este foarte important să lăsăm o amprentă în urma noastră”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Raluca Maior.

”Practic sportul de la 14 ani”

În cadrul competiției au existat două probe în care exprimarea frumuseții a fost evaluată prin intermediul simetriei corporale, a atitudinii, a feminității și naturaleței, îmbinate cu tonifierea corporală și maiestuozitatea. La categoria Master au participat doamne cu vârsta de peste 35 de ani (inclusiv), care au defilat pe scenă în etapa de posing în costume de baie și rochii de seară.

Raluca Maior povestește că pasiunea pentru sport a survenit din dorința de a-și menține sănătatea, având în vedere că mișcarea fizică, îmbinată cu un plan alimentar echilibrat, este secretul din spatele longevității.

„Eu practic sportul de la 14 ani, iar nutriția a devenit o pasiune din mai multe motive personale, am avut în familie probleme de sănătate, am și eu probleme de sănătate pe care le-am gestionat prin intervenție nutrițională. Multe din bolile acestui secol sunt cauzate de mâncare, dacă te-ai îmbolnăvit cu mâncarea, tot prin alimentație te poți și însănătoși. Acesta este, de fapt, și scopul nostru: să punem oamenii pe picioare, să-i ajutăm să fie sănătoși pentru că odată cu sănătatea și starea de bine, vine și aspectul fizic mult mai îmbunătățit, iar slăbitul și tonifierea musculară sunt doar un efect secundar al faptului că suntem sănătoși. Toată lumea când aude de dietă, o asociază unei restricții, fiind privită în mod negativ, de aceea prefer să o numesc stil de viață, nu dietă. Asimilăm niște informații pe care să le aplicăm toată viața, căci noi vrem să trăim longeviv, cât mai mult, așa că depinde de noi cu ce ne alimentăm și cu ce benzină alimentăm mașina, care e corpul nostru, ca să funcționeze cât mai mult și cât mai bine”, este mesajul transmis de Raluca Maior pentru cei care sunt interesați de sănătatea și bunăstarea lor.

Echilibru între alimentație și mișcare

Această premisă este și principiul funcțional al Clinicii Nutricare Anti-Aging, finanțată atât din fonduri europene, cât și din fonduri proprii, situată în municipiul Târgu Mureș, strada Lăpușna, numărul 6C, etaj 2, care pune la dispoziția clienților mai mulți specialiști în ceea ce privește menținerea sănătății corporale, dar și un cumul de servicii și aparate tehnologice inovatoare care deservesc scopului unanim al clinicii: încetinirea trecerii timpului, oglindită printr-un organism sănătos și un aspect fizic plăcut.

În calitate de specialist în nutriție, Raluca Maior recomandă un echilibru armonios între alimentație și mișcare care să prevină instalarea efectelor nedorite ale vieții sedentare sau ale unei diete alimentare necorespunzătoare: „Sportul și planul alimentar nu pot exista unul fără celălalt. Dacă vrem să fim sănătoși, trebuie să facem mișcare în fiecare zi, chiar dacă acest lucru presupune să faci o simplă plimbare cu câinele în jurul blocului, orice fel de mișcare, dar să fie, căci e obligatorie. Pe lângă asta, mesele și dieta zilnică trebuie respectate. Sunt de acord că mai trișăm, dar un cheat day sau un cheat meal să nu se transforme într-un cheat week. Recomandarea mea este ca la nicio masă să nu ne lipsească legumele, legume de culoare verde conțin foarte mulți antioxidanți și foarte multe vitamine și minerale. Activitățile sportive să nu lipsească, iar dacă nu vreți să mergeți la sală, plimbările sunt cele mai la îndemână, nu costă și se pot face oricând. La început, dieta necesită puțină îndrumare, dar este la fel de importantă ca și mișcarea. La femei după 30 de ani, masa musculară este în scădere anual între 3 și 5 procente, motiv pentru care este obligatorie simularea musculară prin activități anaerobe. Longevitatea noastră este legată în mod direct proporțional de masa musculară”.

Mădălina ROHAN