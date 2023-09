A XXIII-a ediție a Caravanei Bicicleta

Distribuie

Vineri, 15 septembrie, a avut loc tradiționala conferință de presă a proiectului Caravanei Bicicleta 2023, organizat de Radio Târgu Mureș. Conferința a anunțat cea de a XXIII-a ediție a proiectului în intermediul căruia echipa Radio Târgu Mureş porneşte la pedală pentru a promova frumusețile Transilvaniei, dar şi pentru a se întâlni cu ascultătorii la ei acasă, în comunităţile lor.

Anul acesta, caravana va vizita județele Harghita, Covasna și Mureș, cu scopul de a milita pentru turismul activ nemotorizat și pentru un stil de viață sănătos, având, totodată, un scop caritabil prin susținerea proiectului de renovare și funcționare a școlii pentru nevăzători din Odorheiu Secuiesc din cadrul acțiunii „Aleargă pentru ei!”.

„Mă bucur că am ajuns, iată, la a XXIII-a ediție a caravanei noastre. Sincer să fiu, după ce am reușit să finalizăm ediția cu numărul XX, am spus la un moment dat că poate ajunge, dar au existat insistențe din partea unor colegi de la Radio Târgu Mureș să continuăm această tradiție și am ajuns acum la ediția cu numărul XXIII”, a transmis echipa Radio Târgu Mureș.

Echipa Radio Târgu Mureș pedalează din nou…

„Am dori să ajungem la ediția XXV, dar până atunci mai avem de pedalat peste 400 de kilometri – în jur de 450 de kilometri – pe un traseu mai întortocheat. Caravana Bicicleta a pornit, de fapt, de la ideea de a promova postul nostru de radio, dar, de-a lungul timpului, acest eveniment anual s-a îmbogățit pentru că am reușit să ne întâlnim cu foarte mulți dintre ascultătorii noștri, să schimbăm impresii, să facem interviuri, emisiuni în direct din locurile pe unde am trecut cu caravana. Am ajuns astfel să fim un fel de ambasadori ai comunității locale, să-i aflăm păsurile, dar și lucrurile bune care se întâmplă în comunitatea lor. Am reușit – zic eu – cât de cât să promovăm locurile frumoase din regiunea noastră, să milităm pentru turismul nemotorizat, pentru turismul ecologic. Pornim anul acesta, sâmbătă, 16 septembrie, dintr-o localitate destul de izolată, din Harghita, Cinod. Vom merge apoi pe Valea Oltului, pe Valea Ghimeșului, pătrundem puțin prin județul Bacău, ne întoarcem apoi la Miercurea Ciuc. Ajungem și la Harghita Băi, la Odorheiu Secuiesc. E un traseu deosebit de interesant, pe care sperăm să ne întâlnim cu mulți ascultători și să schimbăm impresii. Mai mult decât orice, ne dorim să ajungem cu bine acasă, duminică, 24 septembrie”, au transmis reprezentanții postului de radio.

… pentru o cauză

„Și, iată, de anul acesta avem și o noutate – avem și o acțiune caritabilă: ne propunem ca în cursul întâlnirilor noastre să strângem donații din partea celor cu care ne întâlnim pentru un obiectiv foarte important și anume renovarea școlii pentru nevăzători din Odorheiu Secuiesc. Trebuie să vă spun în acest sens că am înțeles foarte bine ce înseamnă un asemenea așezământ pentru cei lipsiți de vedere, pentru că, tot în Caravana Bicicleta Radio Târgu Mureș, am reușit să întâlnim un om deosebit. Este vorba despre Sándor Kolumbán, care este un ascultător fidel al postului nostru de radio, dar a devenit un foarte bun prieten – nu doar al postului, ci și al caravanei – odată ce ne-am cunoscut și fizic într-una din ediții. El este o persoană lipsită de vedere de la o vârstă fragedă și chiar a făcut o astfel de școală specială pentru persoane nevăzătoare, care – ne-a mărturisit el – l-a ajutat foarte mult. De aceea credem că și sprijinirea acestui proiect de a aduna fonduri pentru școala de nevăzători de la Odorheiu Secuiesc este un obiectiv foarte important și sperăm să-l ducem cu bine până la capăt”, a mai transmis echipa Radio Târgu Mureș, cu prilejul unei conferințe de presă care a avut loc vineri, 15 septembrie.

Alexandra BORDAȘ