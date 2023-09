David Petrișor. ” Viața cu diabet poate fi o viață cu visuri împlinite”

Distribuie

Poate un diabetic să facă sport?! Poate. Și nu doar mișcare, ci sport de performanță, participând la competiții și câștigand trofee, și probabil cel mai mare câștig este că devine un expert în managementul diabetului său. Pentru că, până la urmă, planificarea unui program de mișcare și cunoașterea răspunsului pe care organismul fiecăruia îl are la diferite activități fizice, poate ajuta la menținerea unui nivel al glicemiei optim. David Petrișor a depăşit limitele impuse de boală și ne confirmă că „viața cu diabet nu înseamnă o viață fără visuri împlinite!”. A fost numit Ambasador Ascotid Trail Race, și va alerga alături de ceilalți participanți, cu scopul de a promova mișcarea, atât în rândul persoanelor diagnosticate cu diabet zaharat, cât şi a persoanelor sănătoase. Mai multe detalii aflăm într-un scurt interviu.

David Petrișor, pentru început să ne spui, te rog, câteva cuvinte despre tine.

Am fost diagnosticat cu diabet zaharat tip 1 la vârsta de 16 ani, acum am 20 de ani și sunt student la Medicină Generală în anul 3. Am început să practic sport de la debutul bolii, în acea perioadă am cunoscut și Asociația ASCOTID Târgu Mureș, care organiza a 4-a ediție ASCOTID Trail Race. Am participat și am cunoscut persoane cu diabet, ceea ce m-a ajutat foarte mult în gestionarea bolii și conștientizarea importanței sportului.

În luna aprilie, ai reprezentat ASCOTID Mureș și la competiția Wizz Air Marathon de la Cluj Napoca, unde ai parcurs 10 km în 48′, fiind clasat pe locul 58. A fost greu?

La Wizz Air Marathon din Cluj Napoca am reușit să stabilesc un nou record personal la cursa de 10 km. A fost solicitant, dar cu ajutorul senzorilor de monitorizat glicemia am reușit să ajung la finish, chiar cu glicemii bune. De asemenea, în luna iunie am alergat la Marathonul Scaunul Domnului la cursa de 15 km, fiind un traseu montan a fost mai dificil decât Wizz Air Marathon.

Ce planuri ai în viitor?

Sportul ajută foarte mult persoanele cu diabet de tip 1 și 2 și recomand și persoanelor sănătoase să practice orice tip de sport. Exercițiul fizic echilibrează nivelul glicemiilor și scade necesarul de insulină. Acum mă antrenez pentru ASCOTID Trail Race 2023 : We run on insulin! ce va avea loc în data de 30 septembrie în zona Platoului Cornești începând cu ora 9.00, și pentru Spartan Race, organizat la Sovata în 28 octombrie 2023.

Care sunt cele mai frumoase realizări în cadrul comunității oamenilor diagnosticați cu diabet?

În ultimii 4 ani, împreună cu alți tineri din țară diagnosticați cu diabet tip 1, am cucerit cele mai înalte vârfuri de munte din România, printre care se numără Vf. Moldovenu(2544 m), Retezat(2482 m), iar anul acesta a fost Vf. Negoiu(2535 m). Toate organizate de Asociația ASCOTID Târgu Mureș, înscrise în proiectul Diamount Challenge, condus de Rodica Molnar, președinta Asociației. Asta demonstrează că și persoanele cu diabet tip 1 își pot depăși limitele și pot să-și împlinească visurile.