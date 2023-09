Distincție deosebită pentru ISU Mureș conferită de președintele României

Distribuie

Președintele României, Klaus Iohannis, a conferit miercuri, 13 septembrie, Ordinul de „Bărbăție și Credință” în grad de Cavaler cu însemn pentru militari, Drapelului de Luptă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” din județul Mureș.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” din județul Mureș a primit miercuri, 13 septembrie, cu prilejul Zilei Pompierilor din România, Ordinul „Bărbăției și Credinței” în grad de Cavaler prin decret prezidențial conferit de președintele României, Klaus Iohannis.

„În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 528/2003 privind Medalia Bărbăție și Credință, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 413/2004 privind Ordinul Bărbăție și Credință, cu modificările ulterioare, cu prilejul Zilei Pompierilor din România, în semn de apreciere pentru curajul, devotamentul și spiritul de sacrificiu dovedite în îndeplinirea misiunilor de apărare a vieții, bunurilor și mediului împotriva dezastrelor și incendiilor, precum și în implementarea măsurilor de protecție civilă,

Președintele României decretează:

Articol unic. – se conferă ordinul Bărbăție și Credință în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, Drapelului de Luptă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș”, se arată în decretul președintelui klaus Iohannis.

Devotament și onoare în rândul pompierilor mureșeni

„Conferirea acestui titlu este o recunoaștere a întregii activității a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, nu doar pentru o anumită persoană, deoarece ordinul în grad de cavaler pentru militari se acordă atât militarilor cât și drapelului de luptă al unei unități. De data aceasta a fost decorat drapelul de luptă al unității noastre, ceea ce ne arată că a fost apreciată activitatea întregului colectiv, atât în ceea ce privește intervențiile dificile la care am participat, cât și în privința pregătirii personalului, întrucât desfășurăm în permanență cursuri de pregătire atât pentru personalul ISU cât și pentru personalul din cadrul altor inspectorate. Astfel că, toți membrii inspectoratelor sunt instruiți prin cursuri de formare, prim ajutor, descarcerare, cursuri de comandant operațiuni de salvare și director de salvare medicală. De asemenea, au fost recunoscute și eforturile noastre în misiunile internaționale la care am participat, vorbim aici despre Grecia și Franța, misiuni la care am participat atât anul acesta cât și în anul precedent”, a declarat pentru cotidianul Zi de Zi inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” Mureș, Colonel Călin Handrea.

Conform spuselor inspectorului șef al ISU Mureș, întreaga activitate din ultimii ani a fost recompensată prin conferirea acestui ordin. „Sincer vă spun, nu ne-am așteptat să primim asemenea titlu. A fost cu siguranță o surpriză și pentru noi, cum probabil a fost și pentru colegii din celelalte județe care au fost premiate cu acest ordin, adică Brașov, Bihor și Suceava. Pot spune că noi muncim zilnic ca și cum am fi astfel recompensați, neavând vreodată așteptări de genul acesta. Noi doar ne facem munca așa cum știm cel mai bine. Și colegii mei s-au bucurat la fel de tare precum am făcut-o și eu, asta cu siguranță. Deocamdată doar s-a publicat decretul, urmând să primim și fizic ordinul, când va fi decorat efectiv drapelul nostru”, a mai afirmat acesta.

Cu ocazia Zilei Pompierilor Români, ISU Mureș a organizat mai multe activități la care a participat întregul personal. A fost susținută în aceeași zi și o ceremonie militară pe lângă o prezentare tehnică de exercițiu demonstrativ. Anterior, în data de sâmbătă, 9 septembrie, pompierii mureșeni au participat la un concurs de aptitudini, iar duminică, 10 septembrie, s-a organizat un concurs de cros.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Arhivă ISU Mureș