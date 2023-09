INTERVIU: Tarife reduse cu 50%, la serviciile Fundației Rheum Care

Distribuie

Fundația Rheum Care împlinește anul acesta cel de-al treilea deceniu de existență în calitate de entitate medicală, fiind un Centru de recuperare cu profil socio-medical, situat în municipiul Târgu Mureș, pe strada Pavel Chinezu nr. 10. Centrul pune la dispoziția pacienților activități de recuperare medicală, prevenție și îngrijire la domiciliu, fiind dotat cu două bazine pentru hidroterapie, dar și cu unitate de cazare. Pacienții pot beneficia de serviciile medicale ale Rheum Care prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate, dar și în regim de plată, în care tarifele sunt reduse cu 50% pentru orice tip de tratament. În cele ce urmează veți putea afla mai multe detalii despre aceste servicii medicale, dar și despre modalitățile prin care puteți sprijini financiar această fundație, de la președintele ONG-ului, Marinela Gomboș.

Reporter: Ce ne puteți spune despre istoricul acestei fundații?

Marinela Gomboș: Această fundație a luat naștere în urmă cu 30 de ani. Noi, membrii fundației, lucram la un Centru de recuperare din Târgu Mureș și imediat după Revoluție ne-am gândit să facem o fundație pentru bolnavii cu probleme reumatice sau neurologice. Am început și tratamentele la domiciliu. Noi voiam să dezvoltăm aceste activități, ceea ce am și reușit, cu ajutorul unei organizații din străinătate. În 1993, o organizație din Marea Britanie ne-a ajutat să obținem o locație unde să desfășurăm activități socio-medicale pentru beneficiari. Am început cu bolnavii cu probleme reumatice, neurologice, ortopedice, efectuând diferite activități culturale. Înainte de 2000 s-au desființat centrele de recuperare de stat din județul Mureș, motiv pentru care ne-am hotărât să ne ocupăm mai mult de partea de îngrijire și recuperare a pacienților. În urma unor proiecte, am reușit să obținem, prin Ministerul Muncii, aparatură de ultimă generație, am angajat kinetoterapeuți, medici, asistente, iar în urmă cu 10 ani, tot prin Ministerul Muncii, am reușit să extindem acest Centru de recuperare într-un Centru de recuperare cu cazare. Am ajuns să fim foarte aglomerați, din cauza faptului că nu se găsesc astfel de unități medicale.

Rep.: Ce servicii puneți la dispoziția pacienților?

M.G.: Tratamente de kinetoterapie, electroterapie, hidroterapie, elongații. Avem activități pentru absolut orice vârstă. Avem Școala gravidelor, gimnastică pentru copii mici, gimnastică în apă pentru copii care au anumite afecțiuni motorii sau ale sistemului nervos, kinetoterapie pediatrică. La persoanele adulte tratăm probleme de ortopedie, kinetoterapie, neurochirurgie.

Rep.: Care sunt dotările acestei unități medicale?

M.G.: Avem toată gama de dotări prin proiecte aprobate de Ministerul Muncii. Ne-am dotat cu cele mai performante aparate de electroterapie, de hidroterapie. Avem două bazine: unul pentru gimnastică medicală în apă, pentru diferite afecțiuni, și un alt bazin pentru elongații, o terapie pe care o foloseam în urmă cu 40 de ani pentru elongații cervicale sau lombare.

Rep.: Fiind un ONG, cum reușiți să vă finanțați?

M.G.: Ne finanțăm prin Casa de Asigurări de Sănătate, suntem ajutați prin subvenții prevăzute în Legea 34 de Primăria Târgu Mureș, dar și de Agenția Județeană de Prestații Sociale. De asemenea, mai strângem fonduri și prin sponsorizări sau contribuții personale. Totodată, noi încurajăm pacienții care vin la noi la tratament să redirecționeze acel procent de 3,5% din impozitul pe salariu, care oricum este preluat de către stat, către ONG-ul nostru, căci ne ajută foarte mult. Anul acesta am reușit să igienizăm toată baza de tratament și secția de cazare din acești bani.

Rep.: Care este feedback-ul pacienților referitor la serviciile socio-medicale ale Rheum Care?

M.G.: Pe an avem până la 3.000 de beneficiari. Lunar avem un număr de 60-70 de persoane care vin la tratament. Feedback-ul e bun, căci bolnavii cronici revin mereu la tratamente după acele șase luni. Fondurile mici ne împiedică să tratăm un număr mai mare de pacienți, căci în loc de 60 de pacienți lunar, ar putea fi chiar 600. Oferim servicii și în regim de plată, pentru pacienții care nu au bilet de trimitere. Dar întotdeauna am oferit o reducere de 50% la tratamente față de ceilalți privați, ca să își permită orice om de rând să vină să se trateze.

Rep.: Care sunt provocările cu care v-ați confruntat în calitate de președinte al Fundației Rheum Care?

M.G.: Cea mai mare provocare a fost când a trebuit să construiesc încă o clădire. Am întâmpinat foarte multe probleme inclusiv cu autoritățile, cu firmele de construcție, cu muncitorii, cu finanțarea. A trebuit să apelez la fondurile proprii ale fundației ca să acopăr cheltuielile investiției. Eu pun foarte mult suflet în calitatea serviciilor. Am investit foarte mult în personal, i-am trimis în Marea Britanie pentru a se specializa, și acum fundația plătește cursuri de perfecționare. Tot timpul există dezvoltare în acest domeniu. De când am construit secția pentru cazare a trebui să concesionez 75 de metri pătrați care se află sub clădire. Acei metri trebuiau cumpărați pentru a putea înscrie proprietatea în cartea funciară. Primăria Târgu Mureș trebuia să dezmembreze acei 75 de metri pătrați, ca eu să pot să-i cumpăr. De 10 ani de zile mă confrunt cu această problemă, merg des în audiență pentru a ne fi auzite nevoile, dar nu s-a rezolvat nimic, fapt care mă împiedică la foarte multe finanțări și la transformarea spațiului în spital. Acei 75 de metri pătrați aparțin în prezent domeniului public. De asemenea, am cerut acces separat la centrul nostru, căci suntem aglomerați aici de mașinile care vin la vulcanizare și la reparații, dar și această solicitare ni s-a refuzat categoric de către cei de la Primărie.

A consemnat Mădălina ROHAN