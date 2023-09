A ales o stea și i-a dat numele ei. Ce cadou inedit a primit o tânără din Mureș

Distribuie

Iubirea se poate exprima prin clasica expresie “Te iubesc“. Sau poate nu. În realitate, cuvintele nu au nicio valoare în fața gesturilor. Atunci când vine vorba de relații, cea mai mare greșeală a femeilor este că așteaptă ca bărbații să își exprime iubirea și aprecierea prin cuvinte. Dar, ce te faci când un bărbat alege o stea pe cer și îi dă numele tău?! Greu de gestionat asemenea emoții, dragostea este un sentiment minunat care ne determină să facem cele mai nebunești lucruri, nu-i așa?!.

Diana C. are 21 de ani, este din Târgu Mureș, începe studiile de master la Universitatea Babeș Bolyai, și este o pasionată de astronomie. Dintre cele peste 400 de miliarde de stele ale universului cunoscut, o stea poartă numele ei. Cel care a descoperit steaua, a năşit-o şi s-a ocupat de înregistrarea ei pe Pământ, este un tânăr de 26 de ani, Claudiu A, atent la dorințele și principiile femeii ce și-o dorește, oferindu-i un cadou care o ajută să exploreze domeniul. În plus, e născută în zodia Săgetător.

În ziua de 15 septembrie, Claudiu a căutat-o pe Diana la locul de muncă și i-a dăruit o mapă de prezentare cu toate documentele care alcătuiesc Pachetul Stelar. Potrivit Certificatului de Înregistrare, steaua cu numărul de ordine 188025 Sagittarii, aflată în granițele constelației Sagittarius ( Săgetătorul), Galaxie, roi stelar, nebuloasă, Calea Lactee, este înregistrată în ediția revizuită a catalogului SAO la poziția 1922-2931, cu numele de Diana. Noua denumire a stelei a fost înregistrată în Catalogul Stelar Armilar, ce conține stele cu magnitutidea limită 9.0, vizibile din locații aflate între paralelele 30° și 80° latitudine nordică.

”Nu m-am așteptat niciodată la un astfel de cadou și consider că este unul dintre cele mai excentrice atenții pe care le-aș fi putut primi vreodată. Abia după o zi am reușit să conștientizez, de fapt, ceea ce țin în mână. Este un cadou de suflet pe care îl voi păstra toată viața și îl voi putea vedea oricând cu telescopul personal”, ne spune Diana.

Coordonatele astronomice ale stelei sunt ascensie dreaptă 19h 22m 03.85s și declinație -29° 31´ 23.20ʺ, paralaxa are valoarea 0.0196 ʺ, tipul spectral este G1 și magnitudinea 7.0. Cu ajutorul hărții stelare, într-o noapte senină Diana va putea localiza pe cer steaua, poziția acesteia fiind precis marcată în centrul documentului.