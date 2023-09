Exemplu de simț civic la Târgu Mureș. Peste 1000 de voluntari

Distribuie

Cea mai mare mobilizare de voluntari din Târgu Mureș, pentru a face curățenie în tot orașul într-o singură zi.

Peste 1000 de voluntari mureșeni au participat în ziua de sâmbătă, 16 septembrie 2023, în cadrul Zilei de Curățenie Națională ca parte în acțiunile Let’s Do It, România! desfășurate la nivel național.

La Târgu Mureș, acțiunea de curățenie a început la ora 10.00, cu un timp estimat de desfășurare de 3 ore.

Au fost amplasate locații amenajate ca puncte de distribuție saci și mănuși pe Malul Mureșului – Str Plutelor – puncul principal, Pasarela din Aleea Carpați, mal stâng, Platoul Cornești – în zona statuii ursului, Calea Sighișoarei și Parcul Furnica.

Participanții la acțiune au putut vizita barajul din str Plutelor, ghidați de reprezentanții Direcției bazinale de apă Mureș.

” Avem peste 25 de copii din clasele X a Tehnician ecolog și protecția mediului, Tehnician Veterinar și Tehnician Agroturism, sunt însoțiți de prof Burghian Maria, director adjunct economist Matei Diana, profesor de religie Gligor Petruța, maistru instructor Olariu Lavinia și inginer Lucaci Camelia ”, ne spune ing. Pop Gelia, Colegiul Agricol” Traian Săvulescu”.

” Au fost peste 1000 de participanți, elevi, profesori, părinți, reprezentanți din diferite companii, trebuie să recunosc că, la început nu am crezut că vor fi atâția, dar m-am convins, fiind în teren. Au fost mai multe școli particoipante, numai de la Colegiul Papiu am văzut 112 de elevi. Acțiunea de curățenie de anul acesta a cuprins și înfrumusețarea parcului din Aleea Carpați nr. 41-45, am greblat, am vopsit băncile, am continuat lucrările începute în această săptămână cu voluntari din Liceul Tehnologic Ion Vlasiu și, dacă mergeți acolo, veți vedea că acum are un cu totul alt aer”, ne spune Nicoleta Simion, coordonator județean.

Au participat elevi de la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș, Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, Colegiul Naţional „Unirea” , Colegiul Agricol” Traian Săvulescu”, Liceul Tehnologic Ion Vlasiu, Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”, Școala Gimnazială Dacia, Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György”, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu , Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu și Școala Waldorf. Felicitări!