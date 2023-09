INTERVIU cu Simion Liviu Cândea. De la „a simți” imaginea, la crearea unei povești prin fotografie

Distribuie

Fotografiile sunt cele care uneori spun mai multe decât o fac chiar vorbele în sine. Pentru a scoate în evidență emoțiile printr-o fotografie este nevoie de talent, dedicare, simț și pasiune care se îmbină într-un mod armonios.

Un astfel de fotograf este și Simion Liviu Cândea care de 8 ani creează imagini spectaculoase, colaborând cu diverse branduri sau instituții. Cu prilejul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Liviu ne-a povestit despre tot ceea ce presupune atât investiția, cât și sacrificiile făcute în acest domeniu.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui mai multe despre tine și să ne spui cu ce te ocupi mai exact.

Simion Liviu Cândea: Sunt fotograf de evenimente din 2015. Tot atunci mi-am luat și atestatul de fotograf. Merg la nunți, botezuri sau petreceri private. Realizez poze și prin prisma colaborărilor, branding, am colaborat și cu un cabinet de avocatură, fac și poze de produs, iar în ultima perioadă realizez și poze de fitness.

Rep.: Acest domeniu a fost primul pe care te-ai axat sau l-ai făcut extra, din pasiune?

S.L.C.: Cu fotografiile de fitness așa am început, din pasiune. Nu erau în plan inițial, deoarece mie îmi plac foarte mult fotografiile de portret, dar în timp am ajuns să intru pe partea de evenimente cu ajutorul prietenului meu Laurean Maier, care mi-a fost și mentor, și cu Báthory Zsigmond, alături de care am făcut și cursul de inițiere în fotografie. Mai apoi am continuat cu prietenul meu Laurean pe partea de nunți. Am avut de învățat foarte multe lucruri de la el, iar încet m-am desprins și m-am dus pe cont propriu.

Rep.: Care este cea mai grea tipologie de fotografie pe care ai realizat-o?

S.L.C.: Depinde foarte mult de om și de persoana pe care o fotografiezi, pentru că trebuie să scot tot ceea ce este mai frumos din acea persoană, cu toate că mie îmi place să surprind emoțiile cuiva. Încerc să transmit emoții prin fotografii. E greu să scoți o emoție de la cineva, mai ales în studio, pentru că acolo îți trebuie puțin timp. Trebuie o perioadă de acomodare.

Rep.: Ai colaborat cu brand-uri sau agenții de modă de-a lungul timpului?

S.L.C.: La partea de fashion am colaborat cu un magazin din Târgu Mureș, cu magazinul Caius. Am colaborat și cu o firmă de haine de fitness, Zuto.ro. Ulterior și cu o casă de avocatură, 18Gym, CSU Târgu Mureș, Azomureș, Milton Security, Maza, Alexandra Tinca Beauty Studio, Fitness Arena, Breeze by the Lake și Mellodia Events.

Rep.: În cazul fotografiilor pentru cabinete de avocatură, ce fel de fotografii se fac și ce anume trebuie să surprinzi?

S.L.C.: Acolo este un anumit tip de fotografie. Sunt niște standarde care trebuie respectate în această zonă. Persoana din fotografie trebuie să fie foarte caldă și trebuie să creezi imaginea, astfel încât culorile să fie neutre, pentru a nu distrage privitorul de la subiect.

Rep.: Când ți-ai dat seama că fotografia este pasiunea ta?

S.L.C.: Cred că prin 2013. La acea vreme eram agent comercial. Cochetam cu fotografia, dar făceam poze familiei. Genul meu de fotografie este fotografia pe film alb-negru. Soția mea a văzut că îmi place și a încercat să mă motiveze. Cred că am avut un noroc foarte mare cu ea, pentru că ea m-a împins de la spate. Tot la insistențele ei am făcut și cursul de fotografie. Inițial voiam să fac doar fotografie de produs, însă ulterior s-a transformat în mai mult.

Rep.: Ce alte cursuri ai mai urmat pe parcurs?

S.L.C.: Pentru acreditare a fost suficient cursul de fotograf. Însă pentru mine și pentru experiența mea am ales să îmi îmbogățesc cunoștințele în acest domeniu, astfel că am participat la trei workshop-uri. Unul pe fotografie de nuntă, unul pe fotografie alb-negru pe film și la un MasterClass organizat de Tibi Clenci, unde a fost prezentă și Alina Ceușan și mulți alți influenceri. A fost o experiență foarte frumoasă, iar când se va mai organiza, voi mai merge. Ce a fost și mai frumos a fost faptul că am fost selectat în baza portofoliului ca și participant. Erau anumite cerințe, trebuia să faci și o scrisoare de intenție. Acesta a fost un cadou din partea soției mele, eu nu știam. Ea a pregătit totul și a trimis, iar eu doar am primit acceptul. Au fost mulți fotografi, videografi, designeri vestimentari, make-up artiști și tot ce ține de o ședință foto. Pentru o ședință de fashion îți trebuie toate aceste persoane. Nu poți merge să iei hainele doar. Aceste ședințe implică designeri vestimentari, make-up artiști, un hair stylist sau chiar designeri de interior care să îți organizeze decorul. Se fac și ședințe cu ceva timp înainte și în funcție de asta îți alegi ce cadre sunt cele mai potrivite pentru a fotografia.

Rep.: Ai spus de influenceri, precum Alina Ceușan. Ai avut colaborări ulterioare cu ei?

S.L.C.: I-am cunoscut personal, dar nu am mai colaborat ulterior. Am fost invitați după workshop, deoarece a avut ea o lansare la Cluj, dar nu eram în oraș și nu am putut da curs invitației.

„Contează mult piesa din spatele aparatului, iar așa poți fi creativ”

Rep.: Spune-mi mai multe despre investiția din acest domeniu.

S.L.C.: Nu este ieftină. Eu merg pe principiul că fotografia o poți face cu aproape orice. Nu îți trebuie o aparatură foarte scumpă. Important este ceea ce ai în cap. Contează mult piesa din spatele aparatului, iar așa poți fi creativ. Când treci la un alt nivel și ajungi să lucrezi și cu alte companii, acolo deja îți trebuie investiție în aparatură. Din păcate nu sunt ieftine.

Rep.: Care a fost cea mai mare investiție a ta?

S.L.C.: Când am început am investit în jur de 7.500-8.000 de euro în aparatură. Ai nevoie de aparat foto. Pentru nunți îți trebuie și un aparat de backup, pentru că nu știi niciodată când te lasă aparatura. Ai nevoie de cel puțin două lentile, una pentru zoom și una fixă pentru a putea acoperi toată plaja de fotografie, atât cele de grupuri cât și cele tip portret. Ai nevoie de lumină, carduri, baterii, un calculator bun.

Rep.: Ai avut vreo întâmplare neplăcută, precum pierderea fotografiilor de la un eveniment important?

S.L.C.: Am avut o problemă cu un card. Le-am trimis la recuperat și am reușit să le recuperez, acesta a fost norocul. A fost foarte nasol, dar din fericire s-au recuperat. Se mai întâmplă. Sunt programe de recuperat.

Rep.: Cum arată o zi din viața unui fotograf?

S.L.C.: Încărcată, dar când o faci cu plăcere, nu mai simți acea oboseală. Îți voi descrie o zi de la concursul de fitness la care am fost prezent la Dej. Dimineața înainte de plecare îți verifici aparatura pentru a fi încărcată, și verifici să ai cardurile goale. Ajung la locul unde se desfășoară evenimentul. Încă înaintea evenimentului îmi fac planul despre locurile din care aș putea obține niște cadre frumoase. Apoi trebuie să fii focusat 100% pe eveniment, dacă nu te dedici în totalitate pozelor, nu vor ieși. Și la concurs am încercat să surprind oamenii. Motto-ul meu pe Instagram este „I see people”, adică pe lângă masca pe care o avem, încerc să văd oamenii, sufletul lor. După eveniment, vin la studio sau acasă, descarc pozele pe care le-am făcut, le fac backup pe încă un hard pentru a nu le pierde, iar dacă mai este energie necesară, încerc să selectez 2-3-10 cadre pe care le trimit. De exemplu, la concurs am încercat să le dau la toți câteva fotografii pentru a avea ei pentru social media. Dacă sunt la o nuntă sau un botez încerc să le dau în seara respectivă sau în cursul evenimentului 2-3 poze pentru a le posta ei.

Rep.: Au fost folosite fotografiile tale de-a lungul timpului în diverse reviste sau reclame?

S.L.C.: În mare parte pe social media. Am descoperit și pe „My protein” că sunt acolo pozele mele. E o reacție frumoasă. Eu mă bucur când văd pozele mele pe undeva, mai ales dacă sunt printate, iar asta este cea mai mare satisfacție a mea. Atunci când ții o poză printată în mână deja e altceva, e altă senzație. La unele evenimente fac poze și cu aparatul pe film, iar după ce le developez, din obișnuință încerc să le dau zoom ca și pe telefon. Am o plăcere să văd fotografiile și în case la oameni. Am un amic la care i-am făcut multe poze lui și familiei, iar când merg la el le văd pe toate pe un perete.

Rep.: Care este țelul tău în ceea ce privește acest domeniu?

S.L.C.: Greu de spus. Vise am multe. Acum că am intrat și pe partea de fitness, eu sper să ajung să fotografiez și pe plan internațional, deoarece cred că sunt în stare să fac aceste lucruri. După ultimul concurs de exemplu am avut feedback-uri foarte pozitive și stiu că voi avea și sprijinul soției mele. Fără ea nu aș fi ajuns unde sunt acum. Le mulțumesc pe această cale și părinților mei pentru susținerea și încrederea acordată.

A consemnat Diana CĂRBUREAN